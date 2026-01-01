Unstructured es una API de procesamiento de documentos de código abierto diseñada para pipelines de IA y aprendizaje automático. Ingiere archivos PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, imágenes, HTML y otros formatos no estructurados, y extrae elementos de texto limpios y estructurados listos para la ingesta en bases de datos vectoriales.

Alojar Unstructured en un VPS mantiene los documentos sensibles dentro de tu propia infraestructura, mientras proporciona las mismas capacidades de extracción utilizadas en sistemas RAG de producción. Se integra con LangChain, LlamaIndex y las principales bases de datos vectoriales, convirtiéndolo en una capa de ingesta de documentos de fácil integración para cualquier aplicación de IA.