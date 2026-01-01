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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Twenty

Twenty es un CRM de código abierto de última generación que brinda a los equipos de desarrollo control total sobre sus flujos de trabajo de relación con el cliente. A diferencia de los CRM SaaS rígidos, Twenty te permite personalizar cada campo, objeto y relación para que coincidan con tus procesos de negocio exactos a través de un modelo de datos flexible.

Alojar Twenty en un VPS mantiene todos los datos del cliente privados y elimina las tarifas de licencia por asiento. Su arquitectura API-first significa que cualquier integración o automatización personalizada es posible, y la interfaz moderna rivaliza con las alternativas comerciales mientras te brinda la propiedad completa de tu infraestructura de CRM.

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Funciones clave de Twenty

Modelo de datos personalizable

Agregue objetos, campos y relaciones personalizados para que se ajusten a la estructura exacta de su negocio sin escribir código de backend.

Diseño que prioriza la API

Una API completa de GraphQL y REST te permite integrar Twenty con cualquier herramienta externa, plataforma de automatización o aplicación personalizada.

Vistas Kanban y de lista

Alterna entre las vistas de embudo Kanban y las listas de tabla para gestionar tratos y contactos en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Integración de correo electrónico

Conecta Gmail u otros proveedores de correo electrónico para registrar comunicaciones directamente con contactos y tratos automáticamente.

Sin tarifas por usuario

El autoalojamiento elimina los costos recurrentes de licencia de CRM, lo que hace que Twenty sea rentable para equipos de ventas en crecimiento.

¿Por qué ejecutar Twenty en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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