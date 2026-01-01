Implementa TensorZero con instalación en un clic.
Pasarela LLMOps de código abierto que unifica la inferencia, la observabilidad, las evaluaciones y la optimización en una única plataforma impulsada por Rust.
Elige un plan VPS para TensorZero
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con TensorZero
TensorZero es una plataforma LLMOps de código abierto que combina una puerta de enlace Rust de alto rendimiento con observabilidad, evaluaciones y flujos de trabajo de optimización integrados. A diferencia de las pilas de múltiples herramientas que unen un proxy, un rastreador y una tubería de ajuste fino, TensorZero trata cada inferencia, señal de retroalimentación y ejecución de optimización como parte de un único ciclo de retroalimentación — convirtiendo el tráfico de producción en el conjunto de datos que mejora tus prompts, modelos y decisiones de enrutamiento.
Alojar TensorZero en tu propio VPS mantiene los prompts, rastreos y datos de retroalimentación en una infraestructura que controlas, sin recargos por llamada ni cuotas de tokens en la observabilidad. El almacén ClickHouse incluido escala a millones de inferencias mientras que la puerta de enlace actúa como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock y docenas de otros proveedores detrás de una única API compatible con OpenAI.
Funciones clave de TensorZero
Puerta de enlace LLM unificada
Acceda a OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM y docenas de otros proveedores a través de una única API compatible con OpenAI escrita en Rust de alto rendimiento.
Observabilidad integrada
Cada inferencia se captura automáticamente en ClickHouse con entradas, salidas, latencia y costo completos — no se requiere un servicio de rastreo separado.
Bucle de retroalimentación de producción
Adjunte los comentarios de los usuarios, las evaluaciones y las métricas a cualquier inferencia para construir el conjunto de datos etiquetado que impulsa la optimización de prompts y modelos.
Optimización automatizada
Ejecuta flujos de trabajo integrados para ajustar modelos, destilar de modelos más grandes y comparar variantes de prompts directamente desde tu tráfico de producción.
Inferencia estructurada
Define esquemas, plantillas y variantes en código para que los cambios de prompt tengan versiones, sean de tipo seguro y enrutables sin tener que volver a implementar tu aplicación.
De código abierto autoalojado
Con licencia Apache 2.0 y se ejecuta completamente en tu propia infraestructura — tus prompts, rastreos y datos de retroalimentación nunca salen de tu VPS.
¿Por qué ejecutar TensorZero en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Marco de agentes de IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente