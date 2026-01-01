Implementa TaxHacker con instalación de un solo clic.
Herramienta de contabilidad con IA autoalojada que extrae datos automáticamente de recibos y facturas para autónomos y pequeñas empresas.
Elige un plan VPS para TaxHacker
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con TaxHacker
TaxHacker es una aplicación de contabilidad de código abierto, impulsada por IA, diseñada para freelancers, emprendedores independientes y pequeñas empresas. Elimina la entrada manual de datos al utilizar modelos de lenguaje grandes para extraer automáticamente montos, fechas, comerciantes, datos fiscales y partidas de recibos y facturas cargados.
A diferencia de las herramientas de contabilidad SaaS, TaxHacker se ejecuta completamente en tu propia infraestructura — tus documentos financieros nunca abandonan tu servidor. Soporta más de 170 monedas mundiales con conversión automática de tipo de cambio histórico, funciona con OpenAI, Google Gemini, Mistral o modelos locales a través de Ollama, y te permite crear categorías personalizadas y prompts de IA adaptados a tus flujos de trabajo empresariales específicos.
Funciones clave de TaxHacker
Extracción de Documentos con IA
Analiza automáticamente recibos y facturas para extraer montos, fechas, comercios y datos fiscales sin necesidad de introducir datos manualmente.
Soporte multidivisa
Rastrea transacciones en más de 170 monedas y 14 criptomonedas con conversión automática del tipo de cambio histórico.
Proveedores de LLM Flexibles
Funciona con OpenAI, Google Gemini, Mistral, o modelos locales como Ollama — elige el proveedor que se adapte a tus necesidades de privacidad y costo.
Categorías Personalizadas
Crea categorías, proyectos y campos personalizados con prompts de IA personalizados, ajustados a tus flujos de trabajo empresariales específicos.
Control Completo de Datos
Todos los documentos financieros permanecen en su propio servidor — ningún servicio de terceros nunca ve sus datos comerciales confidenciales.
Operaciones Masivas
El filtrado avanzado, la búsqueda de texto completo, las operaciones masivas y la exportación de datos facilitan la preparación de la temporada de impuestos.
¿Por qué ejecutar TaxHacker en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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