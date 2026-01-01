Despliega Strapi con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Principal CMS sin interfaz de cĆ³digo abierto que autogenera APIs REST y GraphQL a partir de tus modelos de contenido con un panel de administraciĆ³n personalizable.
Elige un plan VPS para Strapi
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Strapi
Strapi es el CMS headless de cĆ³digo abierto mĆ”s popular del mundo, en el que confĆan mĆ”s de 800,000 desarrolladores. Ofrece un backend de gestiĆ³n de contenido totalmente personalizable con un panel de administraciĆ³n intuitivo de arrastrar y soltar, APIs REST y GraphQL autogeneradas, y un rico ecosistema de plugins. A diferencia de los CMS tradicionales que acoplan el contenido a un frontend fijo, Strapi entrega contenido a cualquier canal ā sitios web, aplicaciones mĆ³viles, dispositivos IoT ā a travĆ©s de APIs estĆ”ndar.
Alojar Strapi en tu propio VPS elimina los precios por asiento y los lĆmites de tasa de API impuestos por los proveedores de CMS gestionados, mientras te da control total sobre la arquitectura de tu contenido, el almacenamiento de datos y la configuraciĆ³n de plugins. Esta plantilla combina Strapi con PostgreSQL 16 para una fiabilidad lista para producciĆ³n.
Funciones clave de Strapi
APIs autogeneradas
Strapi crea puntos finales REST y GraphQL automĆ”ticamente cuando defines tipos de contenido ā no se requiere codificaciĆ³n manual de API.
Creador de contenido de arrastrar y soltar
Construye modelos de contenido complejos visualmente con campos, componentes y zonas dinĆ”micas sin tocar la base de cĆ³digo.
Control de acceso basado en roles
Define permisos granulares por tipo de contenido y rol de usuario para que los editores, gerentes y consumidores de API solo accedan a lo que deben.
Biblioteca multimedia
Subir, organizar y optimizar imĆ”genes y archivos en una biblioteca de medios centralizada con redimensionamiento automĆ”tico de imĆ”genes y conversiĆ³n de formato.
Ecosistema de plugins
Extiende Strapi con plugins del marketplace para autenticaciĆ³n, SEO, correo electrĆ³nico, bĆŗsqueda y mĆ”s ā o crea plugins personalizados para tus necesidades.
Contenido multilenguaje
Administra contenido en varios idiomas con soporte i18n integrado, publicando cada configuraciĆ³n regional de forma independiente para apoyar a audiencias globales.
ĀæPor quĆ© ejecutar Strapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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