Strapi es el CMS headless de cĆ³digo abierto mĆ”s popular del mundo, en el que confĆ­an mĆ”s de 800,000 desarrolladores. Ofrece un backend de gestiĆ³n de contenido totalmente personalizable con un panel de administraciĆ³n intuitivo de arrastrar y soltar, APIs REST y GraphQL autogeneradas, y un rico ecosistema de plugins. A diferencia de los CMS tradicionales que acoplan el contenido a un frontend fijo, Strapi entrega contenido a cualquier canal ā sitios web, aplicaciones mĆ³viles, dispositivos IoT ā a travĆ©s de APIs estĆ”ndar.

Alojar Strapi en tu propio VPS elimina los precios por asiento y los lĆ­mites de tasa de API impuestos por los proveedores de CMS gestionados, mientras te da control total sobre la arquitectura de tu contenido, el almacenamiento de datos y la configuraciĆ³n de plugins. Esta plantilla combina Strapi con PostgreSQL 16 para una fiabilidad lista para producciĆ³n.