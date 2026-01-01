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Todo lo que puedes crear con Spice AI

Spice es un tiempo de ejecución de infraestructura de datos e IA de código abierto que combina consultas SQL federadas, búsqueda vectorial e inferencia LLM en un único proceso Rust. Construido sobre Apache DataFusion, Arrow y DuckDB, se conecta a docenas de fuentes — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka y más — y materializa datos de acceso frecuente localmente para análisis en menos de un segundo junto a tu aplicación.

Autoalojar Spice en tu propio VPS proporciona a los agentes de IA y a las canalizaciones RAG un único punto final SQL y HTTP sobre datos federados sin tarifas de nube por consulta ni enviar registros sensibles a un servicio gestionado. Los conjuntos de datos, las aceleraciones, los embeddings y los modelos se declaran en un único manifiesto spicepod.yaml.

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Funciones clave de Spice AI

Motor SQL federado

Consulta Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks y docenas de fuentes más juntas a través de un único punto final SQL impulsado por Apache DataFusion.

Aceleración de datos locales

Materialice conjuntos de datos activos en Arrow, DuckDB o SQLite junto a su aplicación para atender consultas analíticas con latencia de milisegundos.

Inferencia de LLM integrada

Ejecute modelos de chat y de incrustación de peso abierto a través de una API HTTP compatible con OpenAI directamente dentro del entorno de ejecución, no se requiere un servidor de modelos separado.

Búsqueda con IA y RAG

Combine la búsqueda de similitud vectorial con filtros SQL en una sola consulta para potenciar la generación aumentada por recuperación basada en sus datos operativos en vivo.

Arrow Flight gRPC

Transmita grandes conjuntos de resultados a clientes de análisis con Apache Arrow de copia cero a través de Flight para un acceso a datos de alto rendimiento junto con la API REST.

Spicepods declarativos

Define conjuntos de datos, aceleraciones, modelos y programas de actualización en un solo manifiesto YAML que sea controlable por versiones y reproducible en todos los entornos.

¿Por qué ejecutar Spice AI en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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