Despliega Speaches con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor de voz a texto y de texto a voz compatible con OpenAI que puedes autoalojar y ejecutar completamente en tu propio VPS.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Speaches
Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz de Ãºltima generaciÃ³n y la sÃntesis de texto a voz a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripciÃ³n y Kokoro/Piper para la sÃntesis de voz, expone los mismos puntos finales que la API de Audio de OpenAI, asÃ que cualquier herramienta, SDK o integraciÃ³n existente que funcione con OpenAI funcionarÃ¡ con Speaches de inmediato.
Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripciÃ³n por minuto y conservas el control total sobre quÃ© modelos se ejecutan y cÃ³mo se asignan los recursos. Los modelos se cargan bajo demanda y se descargan automÃ¡ticamente despuÃ©s de la inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estÃ¡ndar.
Funciones clave de Speaches
Compatible con la API de OpenAI
Implementa la especificaciÃ³n de la API de audio de OpenAI â€” inserta tu URL autoalojada y las integraciones existentes de OpenAI seguirÃ¡n funcionando sin cambios en el cÃ³digo.
TranscripciÃ³n de voz a texto
Impulsado por faster-whisper, compatible con transcripciÃ³n multilingÃ¼e con transmisiÃ³n en tiempo real a travÃ©s de Eventos Enviados por el Servidor.
SÃntesis de texto a voz
Genera habla con sonido natural usando los modelos Kokoro (clasificado como el #1 en la TTS Arena) y Piper, completamente en el dispositivo.
Carga dinÃ¡mica de modelos
Los modelos se cargan automÃ¡ticamente en la primera solicitud y se descargan despuÃ©s de un perÃodo de inactividad configurable, asÃ que solo usas memoria cuando es necesario.
UI web integrada
La interfaz impulsada por Gradio te permite probar la transcripciÃ³n y sÃntesis directamente en tu navegador sin herramientas adicionales.
AutenticaciÃ³n de clave API
Proteja opcionalmente todos los puntos finales de la API con una sola clave de API, manteniendo la documentaciÃ³n interactiva accesible pÃºblicamente.
Â¿Por quÃ© ejecutar Speaches en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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