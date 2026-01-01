Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz de Ãºltima generaciÃ³n y la sÃ­ntesis de texto a voz a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripciÃ³n y Kokoro/Piper para la sÃ­ntesis de voz, expone los mismos puntos finales que la API de Audio de OpenAI, asÃ­ que cualquier herramienta, SDK o integraciÃ³n existente que funcione con OpenAI funcionarÃ¡ con Speaches de inmediato.

Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripciÃ³n por minuto y conservas el control total sobre quÃ© modelos se ejecutan y cÃ³mo se asignan los recursos. Los modelos se cargan bajo demanda y se descargan automÃ¡ticamente despuÃ©s de la inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estÃ¡ndar.