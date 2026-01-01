Hasta un 69% de descuento en Speaches

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Servidor de voz a texto y de texto a voz compatible con OpenAI que puedes autoalojar y ejecutar completamente en tu propio VPS.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Speaches

Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz de Ãºltima generaciÃ³n y la sÃ­ntesis de texto a voz a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripciÃ³n y Kokoro/Piper para la sÃ­ntesis de voz, expone los mismos puntos finales que la API de Audio de OpenAI, asÃ­ que cualquier herramienta, SDK o integraciÃ³n existente que funcione con OpenAI funcionarÃ¡ con Speaches de inmediato.

Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripciÃ³n por minuto y conservas el control total sobre quÃ© modelos se ejecutan y cÃ³mo se asignan los recursos. Los modelos se cargan bajo demanda y se descargan automÃ¡ticamente despuÃ©s de la inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estÃ¡ndar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Speaches

Compatible con la API de OpenAI

Implementa la especificaciÃ³n de la API de audio de OpenAI â€” inserta tu URL autoalojada y las integraciones existentes de OpenAI seguirÃ¡n funcionando sin cambios en el cÃ³digo.

TranscripciÃ³n de voz a texto

Impulsado por faster-whisper, compatible con transcripciÃ³n multilingÃ¼e con transmisiÃ³n en tiempo real a travÃ©s de Eventos Enviados por el Servidor.

SÃ­ntesis de texto a voz

Genera habla con sonido natural usando los modelos Kokoro (clasificado como el #1 en la TTS Arena) y Piper, completamente en el dispositivo.

Carga dinÃ¡mica de modelos

Los modelos se cargan automÃ¡ticamente en la primera solicitud y se descargan despuÃ©s de un perÃ­odo de inactividad configurable, asÃ­ que solo usas memoria cuando es necesario.

UI web integrada

La interfaz impulsada por Gradio te permite probar la transcripciÃ³n y sÃ­ntesis directamente en tu navegador sin herramientas adicionales.

AutenticaciÃ³n de clave API

Proteja opcionalmente todos los puntos finales de la API con una sola clave de API, manteniendo la documentaciÃ³n interactiva accesible pÃºblicamente.

Â¿Por quÃ© ejecutar Speaches en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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