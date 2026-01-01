SolidInvoice es una aplicación de facturación de código abierto construida sobre el framework Symfony, diseñada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una herramienta de facturación limpia y enfocada sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre todo el flujo de trabajo desde la cotización hasta el cobro: gestionar clientes y contactos, enviar cotizaciones que se convierten en facturas, rastrear pagos y configurar impuestos y monedas para que coincidan con tu jurisdicción.

Alojar SolidInvoice en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de facturas y los datos de pago en una infraestructura que tú controlas — sin precios por usuario, sin tarifas por factura y sin acceso de terceros a información financiera sensible. Un asistente de primera ejecución te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación de la cuenta de administrador inicial, y el servicio MySQL incluido almacena todos los datos transaccionales detrás de HTTPS gestionado por Traefik desde la primera implementación.