Implementa SolidInvoice con instalación en un clic.
Aplicación de facturación de código abierto basada en Symfony para freelancers y pequeñas empresas para gestionar clientes, cotizaciones y pagos.
Elige un plan VPS para SolidInvoice
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SolidInvoice
SolidInvoice es una aplicación de facturación de código abierto construida sobre el framework Symfony, diseñada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una herramienta de facturación limpia y enfocada sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre todo el flujo de trabajo desde la cotización hasta el cobro: gestionar clientes y contactos, enviar cotizaciones que se convierten en facturas, rastrear pagos y configurar impuestos y monedas para que coincidan con tu jurisdicción.
Alojar SolidInvoice en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de facturas y los datos de pago en una infraestructura que tú controlas — sin precios por usuario, sin tarifas por factura y sin acceso de terceros a información financiera sensible. Un asistente de primera ejecución te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación de la cuenta de administrador inicial, y el servicio MySQL incluido almacena todos los datos transaccionales detrás de HTTPS gestionado por Traefik desde la primera implementación.
Funciones clave de SolidInvoice
Cotizaciones y facturas
Emite cotizaciones profesionales que se convierten en facturas con un solo clic, eliminando la entrada de datos duplicados en todo el flujo de trabajo de ventas a facturación.
Gestión de clientes
Rastrea clientes, contactos y saldos de crédito en un directorio central con historial de facturas por cliente y saldos pendientes.
Facturas periódicas
Programa facturas recurrentes para clientes de retención y facturación por suscripción, con generación automática en el ciclo que definas.
Seguimiento de pagos
Registra pagos parciales y totales contra facturas, con soporte integrado para pasarelas de pago conectables como Stripe y PayPal.
Multidivisa e impuestos
Factura a clientes internacionales en su moneda local y configura múltiples tasas de impuestos para manejar el IVA, el GST y las estructuras de impuestos regionales.
Desarrollado con Symfony
Impulsado por el maduro framework PHP Symfony, proporcionando una base estable y extensible con un historial de mantenimiento a largo plazo.
¿Por qué ejecutar SolidInvoice en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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