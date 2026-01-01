Serge es una interfaz de chat de código abierto para ejecutar modelos de lenguaje de la familia LLaMA localmente a través de llama.cpp, con soporte de primera clase para Alpaca, Vicuna, GPT4All y otros ajustes finos de la comunidad. Agrupa una interfaz de usuario web de SvelteKit, un backend de FastAPI y un registro de modelos respaldado por Redis en un solo contenedor, para que puedas descargar modelos GGUF, gestionar sesiones de chat y ajustar parámetros de inferencia sin tener que configurar múltiples servicios.

Alojar Serge por tu cuenta mantiene cada instrucción y respuesta en tu propio VPS, sin API externa, sin telemetría y sin costos por token. La inferencia solo con CPU funciona de inmediato, lo que la convierte en una forma práctica de ejecutar LLMs privados sin pagar por tiempo de GPU en la nube o registrarse en un servicio de IA de terceros.