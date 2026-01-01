Implementa ExcaliDash con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Tablero autoalojado para organizar, gestionar y colaborar en tus dibujos de Excalidraw con historial de versiones y uso compartido seguro de enlaces.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ExcaliDash
ExcaliDash es una capa de gestiÃ³n autoalojada para Excalidraw que convierte una colecciÃ³n de dibujos dispersos en un espacio de trabajo organizado y con capacidad de bÃºsqueda. En lugar de hacer malabares con archivos .excalidraw individuales, obtienes un panel central donde los bocetos residen en colecciones, cada cambio se captura en el historial de versiones y los diagramas se pueden compartir a travÃ©s de enlaces con alcance. Incluye el editor completo de Excalidraw con un backend ligero, por lo que dibujar, guardar y organizar todo ocurre en una instancia privada.
Ejecutar ExcaliDash en tu propio VPS mantiene cada diagrama, boceto de arquitectura y tablero de lluvia de ideas completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por usuario ni acceso de terceros a tus datos, mientras que las cuentas multiusuario opcionales y el inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC permiten a los equipos colaborar de forma segura bajo tu propio control.
Funciones clave de ExcaliDash
Tablero Centralizado de Dibujos
Organiza todos tus bocetos de Excalidraw en colecciones con miniaturas y bÃºsqueda, para que los diagramas sean fÃ¡ciles de encontrar en lugar de estar dispersos en archivos sueltos.
Historial de versiones
Cada ediciÃ³n se guarda automÃ¡ticamente, lo que te permite revisar estados anteriores y restaurar versiones previas de cualquier dibujo cuando ocurren errores.
Compartir enlace con alcance
Comparte dibujos individuales a travÃ©s de enlaces con control de acceso, otorgando a colaboradores o partes interesadas acceso de visualizaciÃ³n o ediciÃ³n sin exponer todo tu espacio de trabajo.
ColaboraciÃ³n en tiempo real
Varias personas pueden trabajar juntas en el mismo lienzo a travÃ©s de WebSockets, lo que hace que las sesiones de lluvia de ideas y diseÃ±o en vivo sean fluidas para equipos distribuidos.
AutenticaciÃ³n flexible
Funciona en modo de usuario Ãºnico o habilite cuentas multiusuario con inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC, ideal tanto para uso personal como para equipos mÃ¡s grandes.
Â¿Por quÃ© ejecutar ExcaliDash en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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