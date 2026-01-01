BentoPDF es un conjunto de herramientas PDF orientado a la privacidad que procesa documentos completamente en el navegador del usuario — los archivos nunca salen de la máquina cliente ni tocan un servidor externo. Reemplaza múltiples servicios de PDF en línea con una única interfaz autoalojada que cubre la fusión, división, reordenación de páginas, rotación, conversión de imágenes, OCR, compresión, protección con contraseña, marcas de agua, encabezados y pies de página, y edición de metadatos.

Para equipos y organizaciones que manejan documentos sensibles — contratos, estados financieros, documentos legales — autoalojar BentoPDF elimina el riesgo de privacidad de subir archivos confidenciales a servicios comerciales de PDF que pueden retener copias o registrar el uso. Debido a que todo el procesamiento ocurre del lado del cliente, el VPS solo sirve la interfaz web, manteniendo los requisitos de recursos del servidor al mínimo mientras se asegura que los documentos permanezcan completamente privados.