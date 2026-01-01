Despliega BentoPDF con instalación de un solo clic.
Kit de herramientas PDF basado en navegador que prioriza la privacidad para fusionar, dividir, convertir y proteger archivos PDF sin subir archivos a ningún lugar.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con BentoPDF
BentoPDF es un conjunto de herramientas PDF orientado a la privacidad que procesa documentos completamente en el navegador del usuario — los archivos nunca salen de la máquina cliente ni tocan un servidor externo. Reemplaza múltiples servicios de PDF en línea con una única interfaz autoalojada que cubre la fusión, división, reordenación de páginas, rotación, conversión de imágenes, OCR, compresión, protección con contraseña, marcas de agua, encabezados y pies de página, y edición de metadatos.
Para equipos y organizaciones que manejan documentos sensibles — contratos, estados financieros, documentos legales — autoalojar BentoPDF elimina el riesgo de privacidad de subir archivos confidenciales a servicios comerciales de PDF que pueden retener copias o registrar el uso. Debido a que todo el procesamiento ocurre del lado del cliente, el VPS solo sirve la interfaz web, manteniendo los requisitos de recursos del servidor al mínimo mientras se asegura que los documentos permanezcan completamente privados.
Funciones clave de BentoPDF
Procesamiento del lado del cliente
Toda la manipulación de PDF ocurre dentro del navegador del usuario — los documentos nunca se suben al servidor, por lo que ni siquiera la máquina anfitriona ve el contenido del archivo.
Fusionar, dividir y reordenar
Combina varios PDF, divídelos en páginas o secciones individuales, y arrastra y suelta las páginas en el orden exacto que necesites en segundos.
OCR Integrado
Convierte PDFs basados en imágenes escaneadas en documentos de texto totalmente buscables y seleccionables sin enviar archivos a un servicio de reconocimiento de terceros.
Seguridad del documento
Agregue protección con contraseña, cifrado y marcas de agua a archivos PDF confidenciales antes de la distribución, o elimine las restricciones de los archivos PDF de su propiedad para recuperar el acceso de edición.
Conversión de formato
Convierte imágenes a PDF, exporta páginas como imágenes y transforma Markdown con diagramas Mermaid en PDFs formateados — todo desde la misma interfaz.
¿Por qué ejecutar BentoPDF en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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