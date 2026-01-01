Hasta un 69% de descuento en BentoPDF

Despliega BentoPDF con instalación de un solo clic.

Kit de herramientas PDF basado en navegador que prioriza la privacidad para fusionar, dividir, convertir y proteger archivos PDF sin subir archivos a ningún lugar.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega BentoPDF con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para BentoPDF

-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con BentoPDF

BentoPDF es un conjunto de herramientas PDF orientado a la privacidad que procesa documentos completamente en el navegador del usuario — los archivos nunca salen de la máquina cliente ni tocan un servidor externo. Reemplaza múltiples servicios de PDF en línea con una única interfaz autoalojada que cubre la fusión, división, reordenación de páginas, rotación, conversión de imágenes, OCR, compresión, protección con contraseña, marcas de agua, encabezados y pies de página, y edición de metadatos.

Para equipos y organizaciones que manejan documentos sensibles — contratos, estados financieros, documentos legales — autoalojar BentoPDF elimina el riesgo de privacidad de subir archivos confidenciales a servicios comerciales de PDF que pueden retener copias o registrar el uso. Debido a que todo el procesamiento ocurre del lado del cliente, el VPS solo sirve la interfaz web, manteniendo los requisitos de recursos del servidor al mínimo mientras se asegura que los documentos permanezcan completamente privados.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de BentoPDF

Procesamiento del lado del cliente

Toda la manipulación de PDF ocurre dentro del navegador del usuario — los documentos nunca se suben al servidor, por lo que ni siquiera la máquina anfitriona ve el contenido del archivo.

Fusionar, dividir y reordenar

Combina varios PDF, divídelos en páginas o secciones individuales, y arrastra y suelta las páginas en el orden exacto que necesites en segundos.

OCR Integrado

Convierte PDFs basados en imágenes escaneadas en documentos de texto totalmente buscables y seleccionables sin enviar archivos a un servicio de reconocimiento de terceros.

Seguridad del documento

Agregue protección con contraseña, cifrado y marcas de agua a archivos PDF confidenciales antes de la distribución, o elimine las restricciones de los archivos PDF de su propiedad para recuperar el acceso de edición.

Conversión de formato

Convierte imágenes a PDF, exporta páginas como imágenes y transforma Markdown con diagramas Mermaid en PDFs formateados — todo desde la misma interfaz.

¿Por qué ejecutar BentoPDF en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy es una interfaz de gestión de VPN basada en web para WireGuard

Desplegar
2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticación de dos factores autoalojado para web y móvil

Desplegar
Actual Budget

Actual Budget

Aplicación de finanzas personales enfocada en la privacidad con presupuesto por sobres

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.