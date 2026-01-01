Despliega AFFiNE con instalación de un solo clic.
Espacio de trabajo de código abierto todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con asistencia impulsada por IA.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con AFFiNE
AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas, todo dentro del mismo espacio de trabajo, sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.
Construido con una arquitectura de prioridad local y centrada en la privacidad, AFFiNE mantiene tu conocimiento en una infraestructura que tú controlas. La asistencia de IA está integrada en todo el sistema, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en cada tipo de contenido. Este despliegue incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsquedas avanzadas, Redis para funciones en tiempo real y migración automatizada de bases de datos para actualizaciones fiables.
Funciones clave de AFFiNE
Espacio de trabajo unificado
Combina documentos, pizarras y bases de datos en una sola plataforma para que puedas alternar entre escribir, dibujar y organizar datos sin cambiar de contexto entre aplicaciones separadas.
Pizarras de lienzo infinito
Las pizarras de forma libre con herramientas de dibujo, diagramación y notas adhesivas brindan a los equipos un espacio visual para la lluvia de ideas y el trabajo de diseño junto con documentos estructurados.
Asistencia impulsada por IA
La IA está integrada en todos los tipos de contenido para ayudar con la escritura, la creación de resúmenes y la generación de contenido, reduciendo la sobrecarga de producir artefactos de conocimiento de alta calidad.
Bases de datos estructuradas
Organiza la información en vistas de base de datos personalizables con capacidades de filtrado y consulta, reemplazando la necesidad de herramientas de hoja de cálculo separadas dentro del mismo espacio de trabajo.
Colaboración en tiempo real
La sincronización sin conflictos permite que varios miembros del equipo editen documentos y pizarras simultáneamente, con los cambios reflejados instantáneamente en todos los dispositivos conectados.
¿Por qué ejecutar AFFiNE en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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