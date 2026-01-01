Izvietojiet Fregate ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda tīkla videoierakstītājs ar reāllaika lokālu mākslīgā intelekta objektu noteikšanu jūsu IP kamerām.
Izvēlies Frigate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Frigate
Frigate ir atvērtā koda tīkla videoierakstītājs, kas veidots, balstoties uz objektu noteikšanu reāllaikā. Tas nepārtraukti analizē straumes no jūsu IP kamerām, uzreiz identificē cilvēkus, automašīnas, dzīvniekus un citus objektus un ieraksta vai brīdina tikai tad, kad notiek kaut kas nozīmīgs, nevis par katru kustības pikseli.
Tā kā katrs kadrs tiek apstrādāts jūsu serverī, videoieraksts nekad nepamet jūsu kontrolēto iekārtu, bez mākoņa abonementa, bez maksas par katru kameru un neviena pārdevēja, kurš noteiktu, cik ilgi jūsu ieraksti tiek glabāti. Frigate darbojas ar jebkuru kameru, kas nodrošina RTSP straumi, saglabā ierakstus lokālajā diskā un integrējas ar Home Assistant un MQTT automatizācijai.
Frigate galvenās iespējas
Vietējā mākslīgā intelekta noteikšana
Objekti tiek identificēti jūsu aparatūrā reāllaikā, tāpēc noteikšana turpina darboties pat tad, ja nav interneta savienojuma.
Mazāk viltus brīdinājumu
Ieraksti un paziņojumi tiek iedarbināti, reaģējot uz reāliem cilvēkiem, automašīnām vai dzīvniekiem, nevis uz ēnām, lietu vai garāmbraucošām priekšējām gaismām.
Nepārtraukta ierakstīšana un pārskatīšana
Diennakts ieraksti atrodas blakus konstatēto notikumu laika skalai, lai jūs varētu uzreiz pāriet uz svarīgo brīdi.
Darbojas ar jebkuru kameru
Pievienojiet jebkura zīmola kameras, izmantojot RTSP, nevis piesaistiet tās vienam ražotājam vai mākoņpakalpojumam.
Home Assistant integrācija
Detektējumi tiek publicēti, izmantojot MQTT, lai gaismas, sirēnas un citas viedās mājas automatizācijas sistēmas varētu reaģēt brīdī, kad kaut kas tiek pamanīts.
Iebūvēta atkārtota straumēšana
Komplektā iekļautais go2rtc restraurētājs vienreiz izmanto katru kameru un kopīgo to ar visiem skatītājiem, tādējādi samazinot pašas kameras slodzi.
Kāpēc izmantot Frigate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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