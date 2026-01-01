Instalēt AiToEarn ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda AI satura mārketinga aģents vienas personas uzņēmumiem, radītājiem un zīmoliem publicēšanai vairāk nekā 12 sociālajās platformās.
Izvēlies AiToEarn VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AiToEarn
AiToEarn ir atvērtā koda AI satura mārketinga aģents, kas palīdz radītājiem, individuālajiem uzņēmumiem un zīmoliem ģenerēt, plānot un izplatīt saturu visās Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest un LinkedIn platformās no vienas saskarnes.
AiToEarn pašmitināšana savā virtuālajā privātajā serverī (VPS) saglabā konta žetonus, ģenerētos medijus un publicēšanas analītiku tavā kontrolē, novērš uz sēdvietām balstītas programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) maksas un ļauj tev integrēt savus AI pakalpojumu sniedzējus un Relay akreditācijas datus atvērtajai autorizācijai (OAuth), nereģistrējoties kā izstrādātājam katrā platformā.
AiToEarn galvenās iespējas
Daudzplatformu publicēšana
Publicē videoklipus, rakstus un ierakstus vairāk nekā 12 tīklos, tostarp Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X un LinkedIn, no vienas kopīgas darbplūsmas.
AI satura radīšana
Iebūvēts AI aģents ģenerē tekstu, paplašina vai pārraksta melnrakstus un veido attēlus un īsus video, kas pielāgoti katrai mērķa platformai.
OAuth caur Relay
Savieno katru atbalstīto platformu ar vienu API atslēgu, izmantojot AiToEarn Relay pakalpojumu — nav nepieciešami atsevišķi izstrādātāju konti katrai platformai.
MCP un aģents gatavs
Vietējais MCP protokola atbalsts ļauj tev vadīt AiToEarn no Claude, Cursor un citiem aģentu izpildlaikiem, izmantojot tās pašas API, ko izmanto tīmekļa lietotāja saskarne.
Pašuzturēta krātuve
Ietver iebūvētu ar S3 saderīgu objektu krātuvi, MongoDB replikas kopu un Redis kešatmiņu, lai visi mediji, konti un rindas paliktu tavā VPS.
Kāpēc izmantot AiToEarn pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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