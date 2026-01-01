Iki 69 % nuolaida

„Deepseek“ diržams

Įdiekite „Deepseek Harness“ vienu spustelėjimu

Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
Kenkėjiškų failų aptikimas
„Hostinger“ agento dirbtinio intelekto asistentas
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
giluminio paieškos diržai

Išsirinkite sau tobulą „Deepseek Harness“ planą

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamos savaitinės duomenų kopijos
Ugniasienės valdymas
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
DI web terminalas
Nemokamas domenas 1 metams
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamos savaitinės duomenų kopijos
Ugniasienės valdymas
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
DI web terminalas
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Išmanesni darbo eigos gilesnei analizei

„Deepseek Harness“ yra atvirojo kodo sistema, kurioje kiekviena funkcija yra įskiepis. Modelius, įrankius, įgūdžius ir net kitus kodavimo agentus galima keisti ir perkomponuoti, suteikiant jums visišką jūsų dirbtinio intelekto agentų kūrimo ir veikimo kontrolę, neliečiant pagrindinės dalies.

„Deepseek Harness“ naudojimas VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti išteklius ir pritaikyti pajėgumus prie projekto poreikių. Ši sąranka palaiko nuoseklų kelių analizių našumą ir leidžia saugiai valdyti darbo krūvius laikui bėgant.
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„Deepseek“ diržai

Viskas, ko reikia jūsų „Deepseek“ diržams

Suteikite savo „Deepseek Harness“ agentams specialius išteklius, kad jie galėtų atlikti didesnius darbo krūvius su jums reikalingu našumu ir valdymu.

Pažangesnė apsauga

Suraskite bet kokius kenkėjiškus failus naudodami kenkėjiškų programų skaitytuvą. Apsaugokite savo serverį DDoS apsauga ir integruota užkarda. Kontroliuokite savo svetainės prieinamumą naudodami dedikuotą IP adresą.

„Deepseek“ diržai

Aukščiausios klasės našumas

Jūsų serveris veiks su AMD EPYC procesoriais ir NVMe SSD atmintimi, o jūs gausite 300 Mb/s infrastruktūrą savo poreikiams. Jei jums reikia daugiau VPS išteklių, galite bet kada atnaujinti vos keliais paspaudimais.

„Deepseek“ diržai

Visiška kontrolė su išėjimu iš darbo

Sukonfigūruokite „Deepseek Harness“ su visomis root teisėmis pagal savo pageidavimus. Prieš atlikdami bet kokius didelius pakeitimus, padarykite nemokamą rankinę momentinę kopiją. Jei reikia, atkurkite duomenis naudodami naujausią nemokamą automatinę atsarginę kopiją.

„Deepseek“ diržai

Pažangesnė apsauga

Suraskite bet kokius kenkėjiškus failus naudodami kenkėjiškų programų skaitytuvą. Apsaugokite savo serverį DDoS apsauga ir integruota užkarda. Kontroliuokite savo svetainės prieinamumą naudodami dedikuotą IP adresą.

„Deepseek“ diržai

Aukščiausios klasės našumas

Jūsų serveris veiks su AMD EPYC procesoriais ir NVMe SSD atmintimi, o jūs gausite 300 Mb/s infrastruktūrą savo poreikiams. Jei jums reikia daugiau VPS išteklių, galite bet kada atnaujinti vos keliais paspaudimais.

„Deepseek“ diržai

Visiška kontrolė su išėjimu iš darbo

Sukonfigūruokite „Deepseek Harness“ su visomis root teisėmis pagal savo pageidavimus. Prieš atlikdami bet kokius didelius pakeitimus, padarykite nemokamą rankinę momentinę kopiją. Jei reikia, atkurkite duomenis naudodami naujausią nemokamą automatinę atsarginę kopiją.

„Deepseek“ diržai

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą, artimesnę savo auditorijai, ir padidink krovimo greitį. Turime duomenų centrus Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.

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„Deepseek“ diržai, kuriais galite pasikliauti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Išreiškiu didelį dėkingumą Hostinger VPS hostingui! Jų veikimo laikas aukščiausio lygio, todėl mano svetainė visada veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda reaguodavo greitai, profesionaliai ir paslaugiai.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri viską daro teisingai! Tinkamai parinktos kainos. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Paslaugus aptarnavimas. Patikimumas. Solidi įmonė!

Omkar
Omkar

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.

Sylvain
Sylvain

Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS serveriai yra absoliučiai išskirtiniai. Jie tiesiog visada veikia – visada greiti ir stabilūs. Niekada nekyla problemų.

Martin K
Martin K

Kompanijai sekasi puikiai, esu labai patenkintas paslaugomis, kuriomis naudojuosi. Pigiau nei pas konkurentus – kokybiškas VPS paslaugas gaunu už labai gerą kainą.

Dirbk išmaniau su Kodee

Kodee – tavo paslaugus DI asistentas – pasiruošęs atsakyti į visus su VPS susijusius klausimus.

DI agentas veikia nuolat ir padeda tvarkyti visas VPS valdymo užduotis be papildomų mokesčių. Nesvarbu, ar taisai klaidą, atnaujini firewall nustatymus, ar valdai duomenis – DI agentas supaprastina procesą ir taupo tavo laiką, paprastas užklausas paversdamas patikimomis serverio operacijomis.
Pradėk
„Deepseek“ diržai

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Su mūsų 30 d. pinigų grąžinimo garantija išbandyk be jokios rizikos. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

„Deepseek Harness“ VPS DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Deepseek Harness“ paslaugas.
„DeepSeek Harness“ yra atvirojo kodo agentų paketas, teikiantis įskiepiais pagrįstą vykdymo aplinką dirbtinio intelekto agentams, ypač kodavimo ir automatizavimo darbo eigoms. VPS galite paleisti jo žiniatinklio arba terminalo vartotojo sąsają, prijungti LLM teikėjus, tokius kaip „DeepSeek“, ir kurti įskiepius tokioms užduotims kaip kodo redagavimas, projektų pertvarkymas, duomenų apdorojimas ir kiti agentų valdomi darbo eigos procesai.
Paleidus „DeepSeek Harness“ VPS serveryje, jūsų agento aplinka visada įjungta, todėl ilgai trunkančios užduotys ir foniniai darbo eigos gali būti tęsiamos net ir tada, kai nešiojamas kompiuteris neprijungtas prie interneto. VPS taip pat centralizuoja jūsų konfigūraciją, papildinius ir darbo sritis vienoje pasiekiamoje vietoje, o tai naudinga, jei norite pasiekti „Harness“ iš kelių įrenginių arba bendradarbiauti su komandos nariais saugiais ryšiais.
Naudodami VPS, paprastai turite root arba sudo prieigą, todėl kontroliuojate visą „DeepSeek Harness“ paketą: „Node.js“ versijas, aplinkos kintamuosius, užkardos taisykles, procesų tvarkykles ir saugyklos išdėstymą. Galite valdyti papildinius iš „Git“ šaltinių, prijungti pasirinktinius įrankius ir modelių galinius taškus bei skriptuoti sistemos lygio automatizavimą aplink paketą naudodami apvalkalą, „cron“, „Docker“ ar kitus orkestravimo įrankius, atitinkančius jūsų darbo eigą.
VPS puikiai tinka „DeepSeek Harness“, nes galite pasirinkti procesoriaus, atminties ir disko profilius, atitinkančius jūsų agento darbo krūvį, ir didinti juos augant naudojimui. Galite prižiūrėti pritaikymo procesą naudodami tokius įrankius kaip „systemd“ ar „Docker“, naudoti momentines kopijas ir atsargines kopijas atkūrimui ir patalpinti serverį regionuose arti modelio galinių taškų, kad sumažintumėte API skambučių delsą.
Ši sąranka idealiai tinka kūrėjams, duomenų specialistams ir mažoms komandoms, norinčioms nuolatinio, bendro dirbtinio intelekto valdymo bloko kodavimo ir automatizavimo projektams. Ji taip pat tinka patyrusiems vartotojams, kurie dažnai dirba iš kelių kompiuterių, kuriems reikia atkuriamų aplinkų eksperimentams arba kurie nori talpinti pritaikomą agento darbo sritį, kuri laikui bėgant galėtų vystytis su papildiniais ir naujais darbo eigomis.

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