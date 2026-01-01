„Deepseek“ diržams
Įdiekite „Deepseek Harness“ vienu spustelėjimu
Išsirinkite sau tobulą „Deepseek Harness“ planą
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Išmanesni darbo eigos gilesnei analizei
Viskas, ko reikia jūsų „Deepseek“ diržams
Pažangesnė apsauga
Suraskite bet kokius kenkėjiškus failus naudodami kenkėjiškų programų skaitytuvą. Apsaugokite savo serverį DDoS apsauga ir integruota užkarda. Kontroliuokite savo svetainės prieinamumą naudodami dedikuotą IP adresą.
Aukščiausios klasės našumas
Jūsų serveris veiks su AMD EPYC procesoriais ir NVMe SSD atmintimi, o jūs gausite 300 Mb/s infrastruktūrą savo poreikiams. Jei jums reikia daugiau VPS išteklių, galite bet kada atnaujinti vos keliais paspaudimais.
Visiška kontrolė su išėjimu iš darbo
Sukonfigūruokite „Deepseek Harness“ su visomis root teisėmis pagal savo pageidavimus. Prieš atlikdami bet kokius didelius pakeitimus, padarykite nemokamą rankinę momentinę kopiją. Jei reikia, atkurkite duomenis naudodami naujausią nemokamą automatinę atsarginę kopiją.
Pažangesnė apsauga
Suraskite bet kokius kenkėjiškus failus naudodami kenkėjiškų programų skaitytuvą. Apsaugokite savo serverį DDoS apsauga ir integruota užkarda. Kontroliuokite savo svetainės prieinamumą naudodami dedikuotą IP adresą.
Aukščiausios klasės našumas
Jūsų serveris veiks su AMD EPYC procesoriais ir NVMe SSD atmintimi, o jūs gausite 300 Mb/s infrastruktūrą savo poreikiams. Jei jums reikia daugiau VPS išteklių, galite bet kada atnaujinti vos keliais paspaudimais.
Visiška kontrolė su išėjimu iš darbo
Sukonfigūruokite „Deepseek Harness“ su visomis root teisėmis pagal savo pageidavimus. Prieš atlikdami bet kokius didelius pakeitimus, padarykite nemokamą rankinę momentinę kopiją. Jei reikia, atkurkite duomenis naudodami naujausią nemokamą automatinę atsarginę kopiją.
„Deepseek“ diržai, kuriais galite pasikliauti
Išreiškiu didelį dėkingumą Hostinger VPS hostingui! Jų veikimo laikas aukščiausio lygio, todėl mano svetainė visada veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda reaguodavo greitai, profesionaliai ir paslaugiai.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri viską daro teisingai! Tinkamai parinktos kainos. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Paslaugus aptarnavimas. Patikimumas. Solidi įmonė!
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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