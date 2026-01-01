Greitas startas internete už prieinamą kainą
1 paspaudimo „OpenClaw“
30 d. pinigų grąžinimo garantija
Pagalba 24/7
Atšauk bet kada
Asmenims ir įmonėms
Kūrėjams ir sistemos administratoriams
Resursai
Asmenims ir įmonėms
Kūrėjams ir sistemos administratoriams
Resursai
Jūsų asmeninis dirbtinio intelekto agentas. Privatus, visada įjungtas ir tiesiogiai per 60 sekundžių.
Momentinis nustatymas
„OpenClaw“ yra neįtikėtinai paprasta įdiegti, todėl dirbtinio intelekto agentai prieinami visiems. Jokių terminų, jokio sudėtingumo – tiesiog greitas kelias į jūsų pirmąją automatizaciją.
Jokių priežiūros išlaidų
Tvarkoma „OpenClaw“ sistema tvarko visus saugumo klausimus, atnaujinimus ir atsargines kopijas. Jūsų dirbtinio intelekto agentai veikia visą parą be jokio rankinio darbo.
Įmontuoti įrankiai
„OpenClaw“ turi viską, ko reikia lengvai pradžiai – dirbtinio intelekto modelius, naršymą internete ir agentinę pašto dėžutę – visa tai integruota.
„OpenClaw“ su „Hostinger“, palyginti su kitais
„OpenClaw Hostinger“ DUK
Ar man reikia kokių nors techninių žinių norint nustatyti „OpenClaw“?
Visiškai ne. „OpenClaw“ vienu spustelėjimu skirta žmonėms, kurie niekada gyvenime nėra prisilietę prie serverio. Mūsų diegimas vienu spustelėjimu apima visą diegimą – nuo serverio aplinkos iki dirbtinio intelekto konfigūracijos. Tiesiog pasirinkite planą, spustelėkite „Diegti“ ir jūsų asmeninis dirbtinio intelekto asistentas bus paleistas per kelias minutes. Jokio programavimo, jokių komandų eilučių, jokių sudėtingų ataskaitų sričių.
Kaip veikia dirbtinio intelekto kreditai ir ar man reikia susikurti išorines paskyras?
Jūsų dirbtinio intelekto kreditai yra iš anksto integruoti ir paruošti naudoti iš karto. Skirtingai nuo standartinės „OpenClaw“ sąrankos, jums nereikia kurti paskyrų dirbtinio intelekto teikėjuose, tokiuose kaip „OpenAI“ ar „Anthropic“, generuoti API raktų ar tvarkyti jokios techninės konfigūracijos. Tiesiog įsigykite kreditų per „Hostinger“ valdymo skydelį ir jūsų asistentas bus įjungtas akimirksniu. Kai reikės daugiau, papildykite tiesiai iš to paties valdymo skydelio – tai taip paprasta.
Ar mano duomenys privatūs ir saugūs?
Be abejo. Kiekvienas „OpenClaw“ egzempliorius veikia savo izoliuotoje aplinkoje, o tai reiškia, kad jūsų duomenys ir pokalbiai yra visiškai atskirti nuo kitų vartotojų. Mes užrakiname kiekvieną konteinerį, kad išvengtume neteisėtos prieigos ar išorinių pakeitimų, o kiekvienas egzempliorius turi pagal numatytuosius nustatymus sugeneruotą pasirinktinį, labai sudėtingą saugos šliuzą. Gausite profesionalios klasės apsaugą, nereikės nieko konfigūruoti patiems.
Kuo skiriasi „OpenClaw“ vienu spustelėjimu ir „OpenClaw“ paleidimas VPS serveryje?
Su VPS gaunate visišką root prieigą ir visišką serverio valdymą, tačiau tai taip pat reiškia, kad jūs esate atsakingi už sąranką, atnaujinimus ir saugumą. Vieno paspaudimo „OpenClaw“ pašalina visą šį sudėtingumą. Mes tvarkome infrastruktūrą, palaikome jūsų instanciją naujausioje stabilioje versijoje ir pridedame papildomų saugumo lygių, kad galėtumėte visiškai sutelkti dėmesį į savo DI asistento naudojimą, o ne į serverio valdymą. Jei esate kūrėjas, norintis visiško pritaikymo, mūsų VPS „OpenClaw“ planai jums labiau tinka.
Ką iš tikrųjų galiu padaryti su „OpenClaw“?
„OpenClaw“ yra jūsų asmeninis dirbtinio intelekto asistentas, veikiantis visą parą, net kai jūsų nešiojamas kompiuteris uždarytas. Galite jį prijungti prie mėgstamiausių pranešimų programėlių, įskaitant „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“ ir „Discord“, ir naudoti jį kasdienėms užduotims automatizuoti, pokalbiams skirtingose platformose valdyti, potencialiems klientams tvarkyti, naršyklės automatizavimui vykdyti ir daug daugiau. Įsivaizduokite jį kaip skaitmeninės komandos narį, kuris niekada nemiega ir visada pasiruošęs padėti.