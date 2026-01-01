Lago 원클릭 설치.
SaaS, 핀테크 및 인프라 회사를 위한 오픈 소스 측정 및 사용량 기반 청구 플랫폼
Lago용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Lago 활용으로 만들 수 있는 것
Lago는 유연한 사용량 기반 가격 책정이 필요한 SaaS, 핀테크 및 인프라 기업을 위해 구축된 오픈 소스 측정 및 청구 플랫폼입니다. 이는 실시간 이벤트 수집, 구독 관리, 인보이스 생성 및 개발자 우선 API를 제공하여 좌석당 요금제부터 단계별, 패키지 및 비율 계층까지 복잡한 가격 모델을 지원합니다.
자체 VPS에 Lago를 자체 호스팅하면 모든 고객 이벤트, 인보이스 및 가격 책정 규칙을 직접 제어할 수 있으며, 호스팅된 청구 도구에서 부과하는 거래당 수수료를 없애고, 특정 규정 준수 및 제품 요구 사항에 맞게 통합 및 데이터 보존을 맞춤 설정할 수 있습니다.
Lago의 주요 특징
사용량 기반 청구
맞춤형 결제 인프라를 처음부터 구축할 필요 없이 API 호출, 좌석, GB 또는 모든 측정 항목에 따라 요금을 부과할 수 있습니다.
실시간 계량
고객 이벤트가 발생하는 즉시 수집하고, 인보이스 및 대시보드에 정확한 사용량 데이터를 표시합니다.
유연한 요금 모델
정액제, 구간제, 패키지, 비율제 티어를 단일 상품 내에서 결합하여 모든 가격 책정 전략을 모델링할 수 있습니다.
송장 발행
구독 기간 및 사용량 기반으로 PDF 인보이스를 자동으로 생성하고 내보냅니다.
개발자 우선 API
호스팅된 UI 대신 깔끔한 REST API와 웹훅을 통해 제품에 결제 기능을 통합하십시오.
Hostinger에서 Lago을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.