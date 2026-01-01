Lago는 유연한 사용량 기반 가격 책정이 필요한 SaaS, 핀테크 및 인프라 기업을 위해 구축된 오픈 소스 측정 및 청구 플랫폼입니다. 이는 실시간 이벤트 수집, 구독 관리, 인보이스 생성 및 개발자 우선 API를 제공하여 좌석당 요금제부터 단계별, 패키지 및 비율 계층까지 복잡한 가격 모델을 지원합니다.

자체 VPS에 Lago를 자체 호스팅하면 모든 고객 이벤트, 인보이스 및 가격 책정 규칙을 직접 제어할 수 있으며, 호스팅된 청구 도구에서 부과하는 거래당 수수료를 없애고, 특정 규정 준수 및 제품 요구 사항에 맞게 통합 및 데이터 보존을 맞춤 설정할 수 있습니다.