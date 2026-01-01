InvenTree 원클릭 설치 배포.
재고, 자재 명세서 및 공급업체 정보를 추적하는 오픈 소스 부품 및 재고 관리 시스템.
InvenTree용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
InvenTree 활용으로 만들 수 있는 것
InvenTree는 엔지니어링 및 제조 팀을 위해 구축된 웹 기반 재고 및 부품 관리 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 스프레드시트 기반 추적 및 분리된 도구들을 재고 수준, 부품 카탈로그, 자재 명세서, 공급업체 정보, 구매 주문 및 판매 주문을 한곳에서 관리하는 통합 시스템으로 대체합니다. 깔끔한 REST API와 확장 가능한 플러그인 아키텍처로 구축되어, 팀이 플랫폼에 적응하도록 강요하기보다는 기존 엔지니어링 워크플로에 맞춰 통합됩니다.
VPS에 InvenTree를 자체 호스팅하면 부품 데이터베이스, 공급업체 가격 책정 및 생산 BOM을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이는 특히 부품 조달 데이터를 독점 정보로 취급하는 하드웨어 프로젝트 및 제조업체에 중요합니다.
InvenTree의 주요 특징
자재 명세서
복잡한 조립품을 위한 다단계 BOM을 정의하고, 자동 재고 할당 및 부족분 계산을 통해 생산 빌드를 정확하게 계획할 수 있습니다.
재고 추적
모든 부품의 재고 수량을 여러 보관 위치에서 추적하고, 전체 이동 내역과 재고 부족 알림을 제공합니다.
공급업체 관리
직접 조달 비교를 위한 가격 등급, 리드 타임, 최소 주문 수량을 포함하여 모든 부품에 공급업체 및 제조업체 링크를 첨부하세요.
구매 주문
구매 주문은 생성부터 배송까지 추적되며, 입고가 접수되면 재고가 자동으로 업데이트됩니다.
REST API 및 플러그인
완전한 REST API 및 플러그인 시스템은 InvenTree를 바코드 스캐너, 라벨 프린터, ERP 시스템 및 맞춤형 자동화 워크플로우에 연결합니다.
판매 주문
고객 주문을 관리하고 재고를 주문 처리(fulfillment)에 할당하여, 별도의 주문 관리 도구 없이 판매 및 재고를 동기화 상태로 유지합니다.
Hostinger에서 InvenTree을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.