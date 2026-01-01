InvenTree는 엔지니어링 및 제조 팀을 위해 구축된 웹 기반 재고 및 부품 관리 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 스프레드시트 기반 추적 및 분리된 도구들을 재고 수준, 부품 카탈로그, 자재 명세서, 공급업체 정보, 구매 주문 및 판매 주문을 한곳에서 관리하는 통합 시스템으로 대체합니다. 깔끔한 REST API와 확장 가능한 플러그인 아키텍처로 구축되어, 팀이 플랫폼에 적응하도록 강요하기보다는 기존 엔지니어링 워크플로에 맞춰 통합됩니다.

VPS에 InvenTree를 자체 호스팅하면 부품 데이터베이스, 공급업체 가격 책정 및 생산 BOM을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이는 특히 부품 조달 데이터를 독점 정보로 취급하는 하드웨어 프로젝트 및 제조업체에 중요합니다.