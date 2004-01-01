ワンクリックインストールでフリゲートを展開できます。
IPカメラ用のリアルタイムローカルAIオブジェクト検出機能を備えたオープンソースのネットワークビデオレコーダー。
Frigate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Frigateの活用例
Frigateは、リアルタイムの物体検出を中心に構築されたオープンソースのネットワークビデオレコーダーです。IPカメラからのストリームを継続的に分析し、人や車、動物などの物体をその場で識別し、動きの各ピクセルではなく、実際に何か意味のあることが起こったときにのみ記録または警告します。
すべてのフレームは独自のサーバーで処理されるため、フッテージが管理するマシンから離れることはありません。クラウドサブスクリプション、カメラごとの料金、録画の保存期間を決定するベンダーもありません。 Frigateは、RTSPストリームを提供する任意のカメラと連携し、録画をローカルディスクに保存します。また、Home AssistantやMQTTと統合して自動化を実現します。
Frigateの主な機能
ローカルAI検出
オブジェクトはお客様所有のハードウェア上でリアルタイムに識別されるため、インターネット接続ができない場合でも検出は機能し続けます。
誤警告の発生が少ない
録画や通知は、影や雨、ヘッドライトの通過ではなく、実際の人や車、動物によってトリガーされます。
継続的な記録とレビュー
24時間録画は、検出されたイベントのタイムラインと並んで表示されるため、重要な瞬間に直接ジャンプできます。
あらゆるカメラに対応
1つのメーカーやクラウドサービスに縛られることなく、あらゆるブランドのカメラをRTSP経由で接続できます。
Home Assistant連携
検知はMQTT上で公開されるため、ライトやサイレンなどのスマートホームオートメーションは、何かを見た瞬間に反応できます。
内蔵の再ストリーミング
バンドルされているgo2rtcリストリーマーは、各カメラを1回引き、すべての視聴者と共有することで、カメラ自体の負荷を軽減します。
HostingerでFrigateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。