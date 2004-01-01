Frigateは、リアルタイムの物体検出を中心に構築されたオープンソースのネットワークビデオレコーダーです。IPカメラからのストリームを継続的に分析し、人や車、動物などの物体をその場で識別し、動きの各ピクセルではなく、実際に何か意味のあることが起こったときにのみ記録または警告します。

すべてのフレームは独自のサーバーで処理されるため、フッテージが管理するマシンから離れることはありません。クラウドサブスクリプション、カメラごとの料金、録画の保存期間を決定するベンダーもありません。 Frigateは、RTSPストリームを提供する任意のカメラと連携し、録画をローカルディスクに保存します。また、Home AssistantやMQTTと統合して自動化を実現します。