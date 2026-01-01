Trasforma il tuo WhatsApp in un CRM con l'intelligenza artificiale
Come creare un CRM WhatsApp per la tua azienda
Descrivi la tua idea o scegli un modello
Collega WhatsApp al tuo CRM
Personalizza il tuo CRM
Scegli un template e personalizzalo.
modelli predefiniti
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Tutto ciò che ti serve per creare il tuo CRM, in un unico posto.
Crea e gestisci un CRM personalizzato in base alle tue esigenze.
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Interventi professionali
Dai un'occhiata al nostro tutorial passo passo
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Cosa posso fare con il mio CRM WhatsApp?
Con un CRM per WhatsApp puoi organizzare e gestire i tuoi contatti, monitorare i lead attraverso una pipeline di vendita visiva, automatizzare i messaggi e accettare pagamenti, il tutto connesso al tuo WhatsApp. Puoi anche personalizzarlo per adattarlo alle esigenze specifiche della tua attività grazie all'intelligenza artificiale, senza bisogno di alcuna competenza di programmazione.
Ho bisogno di competenze di programmazione per creare un CRM basato sull'intelligenza artificiale per WhatsApp?
Non sono necessarie competenze di programmazione. Con la piattaforma di programmazione vibe di Hostinger Horizons, puoi creare il tuo CRM per WhatsApp semplicemente chattando con l'IA, oppure partire da un modello predefinito e personalizzarlo nel tuo linguaggio: la piattaforma si occupa automaticamente di codice, design e contenuti.
Come posso creare un CRM WhatsApp con Hostinger Horizons?
Con Hostinger Horizons, creare un'app CRM per WhatsApp è facile. Ecco come farlo in pochi passaggi:
- Utilizza il nostro creatore di app AI o uno dei nostri modelli predefiniti per iniziare a creare gratuitamente.
- Personalizza tutto in base alle esigenze della tua azienda chattando con l'IA: questo è ciò che viene chiamato vibe coding, non sono necessarie competenze tecniche, solo le tue idee in linguaggio semplice.
- Scegli un piano per sbloccare più prompt e pubblica il tuo CRM con un clic.
- Collega WhatsApp al tuo CRM con un'integrazione Twilio.
Puoi anche seguire la nostra guida su come creare un CRM per le vendite o sfogliare i nostri video tutorial.
Quanto tempo occorre per configurare un CRM su WhatsApp?
Dipende da quanto vuoi personalizzare. Puoi iniziare in pochi minuti con un modello predefinito, ma se vuoi adattare ogni dettaglio alla tua attività, potrebbe volerci più tempo. In ogni caso, Hostinger Horizons rende il processo il più rapido e intuitivo possibile: basta chattare con l'IA e lei si occuperà del lavoro più impegnativo.
Posso personalizzare il CRM in base alle esigenze specifiche della mia azienda?
Hostinger Horizons è gratuito?
Hostinger Horizons is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.