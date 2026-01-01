Trasforma il tuo WhatsApp in un CRM con l'intelligenza artificiale

Tratta i tuoi contatti come un'attività commerciale. Collega WhatsApp. Gestisci i lead. Concludi le vendite.
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Trasforma il tuo WhatsApp in un CRM con l'intelligenza artificiale

Come creare un CRM WhatsApp per la tua azienda

01

Descrivi la tua idea o scegli un modello

Descrivi il funzionamento della tua attività e l'intelligenza artificiale creerà un CRM su misura, oppure inizia subito con uno dei nostri modelli predefiniti. Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione.
02

Collega WhatsApp al tuo CRM

Con pochi clic, il tuo WhatsApp verrà collegato al tuo CRM tramite l'integrazione con Twilio.
03

Personalizza il tuo CRM

Rendi il tuo CRM unico per la tua azienda. Ti basterà chattare con l'intelligenza artificiale per modificare il design, i contenuti e personalizzare le pagine.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.

modelli predefiniti

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tutto ciò che ti serve per creare il tuo CRM, in un unico posto.

Crea e gestisci un CRM personalizzato in base alle tue esigenze.

Crea e gestisci un CRM personalizzato in base alle tue esigenze.

Descrivi il funzionamento della tua attività e Horizons creerà un CRM che si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro: la tua pipeline, le tue etichette, il tuo ritmo di follow-up. Non è necessario un team IT.

Piena proprietà dei dati

A differenza di WhatsApp o dei negozi sui social media, un sito web basato su Horizons ti offre il pieno controllo dei dati dei tuoi clienti, proteggendoti da modifiche alle policy della piattaforma o dal blocco dell'account.

Intelligenza artificiale integrata

Automatizza i flussi di lavoro, le risposte e mantieni la tua attività operativa anche mentre dormi.

Parti da un modello già pronto

Non c'è bisogno di creare il tuo CRM da zero. I modelli ti offrono un vantaggio iniziale con configurazioni complesse, struttura delle app e flussi di lavoro predefiniti.

Interventi professionali

Hosting professionale, dominio personalizzato ed email aziendale in un unico posto: tutto ciò che serve per instaurare un rapporto di fiducia con il tuo pubblico.

Dai un'occhiata al nostro tutorial passo passo

Segui il nostro video tutorial o la nostra guida pratica, con istruzioni dettagliate su come trasformare un'idea in un progetto funzionante in pochi minuti:
Come creare un CRM WhatsApp con l'intelligenza artificiale

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Pronti a trasformare la vostra idea progettuale unica in realtà?

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WhatsApp CRM FAQs

Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti che riceviamo sulla creazione di un CRM tramite WhatsApp.

What is a WhatsApp CRM?

Un CRM per WhatsApp è uno strumento che ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti direttamente tramite WhatsApp. Invece di perdere traccia delle conversazioni, puoi organizzare i contatti, monitorare i lead lungo la pipeline di vendita e concludere affari, tutto in un unico posto. A differenza dei CRM tradizionali, raggiunge i tuoi clienti dove sono già: su WhatsApp.

Cosa posso fare con il mio CRM WhatsApp?

Con un CRM per WhatsApp puoi organizzare e gestire i tuoi contatti, monitorare i lead attraverso una pipeline di vendita visiva, automatizzare i messaggi e accettare pagamenti, il tutto connesso al tuo WhatsApp. Puoi anche personalizzarlo per adattarlo alle esigenze specifiche della tua attività grazie all'intelligenza artificiale, senza bisogno di alcuna competenza di programmazione.

Ho bisogno di competenze di programmazione per creare un CRM basato sull'intelligenza artificiale per WhatsApp?

Non sono necessarie competenze di programmazione. Con la piattaforma di programmazione vibe di Hostinger Horizons, puoi creare il tuo CRM per WhatsApp semplicemente chattando con l'IA, oppure partire da un modello predefinito e personalizzarlo nel tuo linguaggio: la piattaforma si occupa automaticamente di codice, design e contenuti.

Come posso creare un CRM WhatsApp con Hostinger Horizons?

Con Hostinger Horizons, creare un'app CRM per WhatsApp è facile. Ecco come farlo in pochi passaggi:

  • Utilizza il nostro creatore di app AI o uno dei nostri modelli predefiniti per iniziare a creare gratuitamente.
  • Personalizza tutto in base alle esigenze della tua azienda chattando con l'IA: questo è ciò che viene chiamato vibe coding, non sono necessarie competenze tecniche, solo le tue idee in linguaggio semplice.
  • Scegli un piano per sbloccare più prompt e pubblica il tuo CRM con un clic.
  • Collega WhatsApp al tuo CRM con un'integrazione Twilio.

Puoi anche seguire la nostra guida su come creare un CRM per le vendite o sfogliare i nostri video tutorial.

Quanto tempo occorre per configurare un CRM su WhatsApp?

Dipende da quanto vuoi personalizzare. Puoi iniziare in pochi minuti con un modello predefinito, ma se vuoi adattare ogni dettaglio alla tua attività, potrebbe volerci più tempo. In ogni caso, Hostinger Horizons rende il processo il più rapido e intuitivo possibile: basta chattare con l'IA e lei si occuperà del lavoro più impegnativo.

Posso personalizzare il CRM in base alle esigenze specifiche della mia azienda?

Sì, con Hostinger Horizons puoi personalizzare tutto. Descrivi semplicemente le tue esigenze con parole tue e l'intelligenza artificiale adatterà il design, i contenuti e le funzionalità. Che tu abbia bisogno di una specifica pipeline di vendita, di campi di contatto personalizzati o di un layout unico, puoi perfezionarlo attraverso la conversazione fino a quando non si adatta perfettamente alla tua attività.

Hostinger Horizons è gratuito?

Hostinger Horizons is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.

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