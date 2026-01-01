Un CRM per WhatsApp è uno strumento che ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti direttamente tramite WhatsApp. Invece di perdere traccia delle conversazioni, puoi organizzare i contatti, monitorare i lead lungo la pipeline di vendita e concludere affari, tutto in un unico posto. A differenza dei CRM tradizionali, raggiunge i tuoi clienti dove sono già: su WhatsApp.