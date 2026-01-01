अपने WhatsApp को AI की मदद से CRM में बदलें

अपने संपर्कों को एक व्यवसाय की तरह समझें। अपना WhatsApp कनेक्ट करें। संभावित ग्राहकों का प्रबंधन करें। बिक्री पूरी करें।
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अपने WhatsApp को AI की मदद से CRM में बदलें

अपने व्यवसाय के लिए WhatsApp CRM कैसे बनाएं

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अपने विचार का वर्णन करें या कोई टेम्पलेट चुनें

अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और एआई उसके आधार पर एक सीआरएम विकसित कर देगा, या आप सीधे हमारे डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
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अपने WhatsApp को अपने CRM से कनेक्ट करें

महज कुछ क्लिक्स में, आपका व्हाट्सएप ट्विलियो इंटीग्रेशन के माध्यम से आपके सीआरएम से कनेक्ट हो जाएगा।
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अपने सीआरएम को अनुकूलित करें

अपने व्यवसाय के लिए अपने CRM को विशिष्ट बनाएं। डिज़ाइन, सामग्री को संपादित करने और पृष्ठों को वैयक्तिकृत करने के लिए बस AI से चैट करें।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने हिसाब से ढालें।

एक पेशेवर रूप से डिजाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, इसे एआई या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें, और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन करें।

पहले से बने टेम्पलेट

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

अपने सीआरएम को बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब एक ही जगह पर उपलब्ध है।

अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज्ड सीआरएम बनाएं और उसका स्वामित्व प्राप्त करें।

अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज्ड सीआरएम बनाएं और उसका स्वामित्व प्राप्त करें।

अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और होराइजन्स आपके वर्कफ़्लो के अनुरूप एक सीआरएम तैयार करेगा - आपकी पाइपलाइन, आपके लेबल, आपकी फॉलो-अप प्रक्रिया। किसी आईटी टीम की आवश्यकता नहीं है।

डेटा का पूर्ण स्वामित्व

व्हाट्सएप या सोशल मीडिया शॉप्स के विपरीत, होराइजन्स द्वारा संचालित साइट आपको अपने ग्राहक डेटा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे आप प्लेटफ़ॉर्म की नीतियों में बदलाव या खाता प्रतिबंध से सुरक्षित रहते हैं।

अंतर्निर्मित एआई

वर्कफ़्लो और रिप्लाई को स्वचालित करें और सोते समय भी अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाते रहें।

तैयार टेम्पलेट से शुरुआत करें

आपको अपना सीआरएम शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट्स आपको जटिल सेटअप, ऐप संरचना और पहले से निर्मित वर्कफ़्लो के साथ एक अच्छी शुरुआत देते हैं।

पेशेवर बुनियादी ढांचा

प्रोफेशनल होस्टिंग, कस्टम डोमेन और बिजनेस ईमेल एक ही जगह पर — अपने दर्शकों के साथ विश्वास बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ।

हमारे चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल को देखें

हमारे वीडियो ट्यूटोरियल या गाइड का अनुसरण करें, जिसमें कुछ ही मिनटों में विचार से लेकर लाइव प्रोजेक्ट तक पहुंचने के चरण-दर-चरण निर्देश दिए गए हैं:
एआई का उपयोग करके व्हाट्सएप सीआरएम कैसे बनाएं

एआई का उपयोग करके व्हाट्सएप सीआरएम कैसे बनाएं

ट्यूटोरियल
वीडियो

क्या आप अपने अनूठे प्रोजेक्ट आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं?

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WhatsApp CRM FAQs

यहां कुछ सबसे आम सवालों के जवाब दिए गए हैं जो हमें व्हाट्सएप सीआरएम बनाने के बारे में मिलते हैं।

What is a WhatsApp CRM?

व्हाट्सएप सीआरएम एक ऐसा टूल है जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करता है। बातचीत का रिकॉर्ड खोने के बजाय, आप संपर्कों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से संभावित ग्राहकों पर नज़र रख सकते हैं और सौदे पूरे कर सकते हैं - सब कुछ एक ही जगह पर। पारंपरिक सीआरएम के विपरीत, यह आपके ग्राहकों तक वहीं पहुंचता है जहां वे पहले से मौजूद हैं: व्हाट्सएप पर।

मैं अपने व्हाट्सएप सीआरएम से क्या-क्या कर सकता हूँ?

WhatsApp CRM की मदद से आप अपने संपर्कों को व्यवस्थित और प्रबंधित कर सकते हैं, विज़ुअल सेल्स पाइपलाइन के ज़रिए संभावित ग्राहकों को ट्रैक कर सकते हैं, संदेशों को स्वचालित कर सकते हैं और भुगतान स्वीकार कर सकते हैं – ये सब आपके WhatsApp से जुड़ा होता है। आप बिना किसी कोडिंग कौशल के, AI का उपयोग करके इसे अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित भी कर सकते हैं।

क्या मुझे एआई के साथ व्हाट्सएप सीआरएम बनाने के लिए किसी कोडिंग कौशल की आवश्यकता है?

कोडिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं। होस्टिंगर होराइजन्स वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, आप एआई के साथ चैट करके आसानी से अपना व्हाट्सएप सीआरएम बना सकते हैं, या पहले से बने टेम्पलेट से शुरुआत करके उसे अपनी भाषा में अनुकूलित कर सकते हैं - यह आपके लिए कोड, डिज़ाइन और सामग्री का प्रबंधन करता है।

मैं Hostinger Horizons का उपयोग करके WhatsApp CRM कैसे बनाऊं?

With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:

  • Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
  • Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
  • Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
  • Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.

You can also follow our guide on how to create a CRM for sales or browse our video tutorials.

WhatsApp CRM सेटअप करने में कितना समय लगता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। आप पहले से बने टेम्पलेट से कुछ ही मिनटों में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर छोटी-बड़ी चीज़ को अपने बिज़नेस के हिसाब से ढालना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। दोनों ही मामलों में, Hostinger Horizons इस प्रक्रिया को जितना हो सके उतना तेज़ और आसान बनाता है – बस AI से बात करें और यह सारा काम संभाल लेगा।

क्या मैं अपने व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार CRM को अनुकूलित कर सकता हूँ?

जी हां – होस्टिंगर होराइजन्स के साथ आप सब कुछ अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं। बस अपनी ज़रूरतों को अपने शब्दों में बताएं और एआई आपके लिए डिज़ाइन, सामग्री और कार्यक्षमता को समायोजित कर देगा। चाहे आपको कोई विशिष्ट सेल्स पाइपलाइन, कस्टम संपर्क फ़ील्ड या एक अनोखा लेआउट चाहिए हो, आप बातचीत के माध्यम से इसे तब तक परिष्कृत करते रह सकते हैं जब तक यह आपके व्यवसाय के लिए पूरी तरह से उपयुक्त न हो जाए।

क्या Hostinger Horizons का उपयोग निःशुल्क है?

Hostinger Horizons is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.

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