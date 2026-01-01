अपने WhatsApp को AI की मदद से CRM में बदलें
अपने व्यवसाय के लिए WhatsApp CRM कैसे बनाएं
अपने विचार का वर्णन करें या कोई टेम्पलेट चुनें
अपने WhatsApp को अपने CRM से कनेक्ट करें
अपने सीआरएम को अनुकूलित करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने हिसाब से ढालें।
पहले से बने टेम्पलेट
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
अपने सीआरएम को बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब एक ही जगह पर उपलब्ध है।
अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज्ड सीआरएम बनाएं और उसका स्वामित्व प्राप्त करें।
डेटा का पूर्ण स्वामित्व
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WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
व्हाट्सएप सीआरएम एक ऐसा टूल है जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करता है। बातचीत का रिकॉर्ड खोने के बजाय, आप संपर्कों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से संभावित ग्राहकों पर नज़र रख सकते हैं और सौदे पूरे कर सकते हैं - सब कुछ एक ही जगह पर। पारंपरिक सीआरएम के विपरीत, यह आपके ग्राहकों तक वहीं पहुंचता है जहां वे पहले से मौजूद हैं: व्हाट्सएप पर।
मैं अपने व्हाट्सएप सीआरएम से क्या-क्या कर सकता हूँ?
WhatsApp CRM की मदद से आप अपने संपर्कों को व्यवस्थित और प्रबंधित कर सकते हैं, विज़ुअल सेल्स पाइपलाइन के ज़रिए संभावित ग्राहकों को ट्रैक कर सकते हैं, संदेशों को स्वचालित कर सकते हैं और भुगतान स्वीकार कर सकते हैं – ये सब आपके WhatsApp से जुड़ा होता है। आप बिना किसी कोडिंग कौशल के, AI का उपयोग करके इसे अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित भी कर सकते हैं।
क्या मुझे एआई के साथ व्हाट्सएप सीआरएम बनाने के लिए किसी कोडिंग कौशल की आवश्यकता है?
कोडिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं। होस्टिंगर होराइजन्स वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, आप एआई के साथ चैट करके आसानी से अपना व्हाट्सएप सीआरएम बना सकते हैं, या पहले से बने टेम्पलेट से शुरुआत करके उसे अपनी भाषा में अनुकूलित कर सकते हैं - यह आपके लिए कोड, डिज़ाइन और सामग्री का प्रबंधन करता है।
मैं Hostinger Horizons का उपयोग करके WhatsApp CRM कैसे बनाऊं?
With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:
- Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
- Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
- Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
- Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.
You can also follow our guide on how to create a CRM for sales or browse our video tutorials.
WhatsApp CRM सेटअप करने में कितना समय लगता है?
क्या मैं अपने व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार CRM को अनुकूलित कर सकता हूँ?
क्या Hostinger Horizons का उपयोग निःशुल्क है?
Hostinger Horizons is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.