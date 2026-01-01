Make your web apps and websites smarter with built-in AI

Add interactive AI features – chatbots, image generators, smart assistants – directly into your web app or website. No ChatGPT account, no extra billing, no technical setup needed. Just describe what you want, and it's live within minutes.

क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use

With Horizons, AI isn't something you add to your web app or website — it's already built into your project. It's always on, always ready — no sign-ups, no tools to install, no extra setup required.
Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use
अंतर्निर्मित एआई

AI for your web apps and websites, without the complexity

कुछ ही सेकंड में सेटअप करें

आप जिस AI फ़ीचर को चाहते हैं, उसका सरल शब्दों में वर्णन करें — Horizons उसे विकसित करेगा और AI को तुरंत कनेक्ट कर देगा। किसी तीसरे पक्ष के एकीकरण या मैन्युअल सेटअप की आवश्यकता नहीं है।

एक ही सदस्यता में सब कुछ शामिल है।

आपके हॉराइजन्स प्लान में एआई क्रेडिट पहले से ही शामिल हैं। कोई अलग बिलिंग नहीं, कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही कवर है।

एक ही स्थान पर अपने एआई उपयोग को ट्रैक करें

हमेशा अपनी स्थिति पर नज़र रखें – अपने हॉराइज़न्स डैशबोर्ड से ट्रैक करें कि आपके एआई क्रेडिट का उपयोग कैसे हो रहा है। सब कुछ एक ही जगह पर, किसी बाहरी प्लेटफ़ॉर्म पर जाँच करने की आवश्यकता नहीं।

अनगिनत एआई विशेषताएं, एक सरल विवरण

From customer support chatbots and image generators to personalised assistants and quiz tools – if you can describe it, Horizons can build it into your web app or website.

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

क्या आप अपने अद्भुत प्रोजेक्ट आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं?

व्यापक ट्यूटोरियल्स, हाउ-टू गाइड्स और स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश देखें जो नौसिखियों को कुछ ही समय में AI प्रो बना देते हैं। अपना पहला AI प्रोजेक्ट बनाने के सारे ज़रूरी साधन पाएं, साथ ही बहुत कुछ।
शुरुआती गाइड

शुरुआती गाइड

ट्यूटोरियल
वीडियो
अपने प्रॉम्प्ट्स बेहतर बनाएं

अपने प्रॉम्प्ट्स बेहतर बनाएं

ट्यूटोरियल
वीडियो
सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें

सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें

ट्यूटोरियल
वीडियो

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।