अपने खुद के कस्टम AI टूल्स बनाएं – कोई सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं।

Horizons में पहले से ही बिल्ट-इन AI के साथ, आप अपने खुद के AI टूल्स बना सकते हैं – उपयोग करने, बेचने या साझा करने के लिए।
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क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं।

अपने खुद के कस्टम AI टूल्स बनाएं – कोई सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं।

मनोरंजक साइड प्रोजेक्ट्स से लेकर उपयोगी उपकरणों तक

अपने लिए टूल बनाएं, सब्सक्रिप्शन पर बचत करें, या कुछ ऐसा बनाएं जिसे आपके उपयोगकर्ता पसंद करें – और जिसके लिए भुगतान भी करें। यहां कुछ विचार दिए गए हैं जो आपको शुरू करने में मदद करेंगे।
टेक्स्ट उपकरण

टेक्स्ट उपकरण

ऐसे ऐप्स बनाएं जो पढ़ सकें, लिख सकें और जवाब दे सकें। ऐसे चैटबॉट से जो चौबीसों घंटे ग्राहक के सवालों को संभालते हैं, ऐसे असिस्टेंट तक जो यूज़र्स को कवर लेटर ड्राफ्ट करने, यात्राओं की योजना बनाने या सही रेसिपी ढूंढने में मदद करते हैं।

इमेज टूल

ऐसे ऐप्स बनाएं जो विज़ुअल्स को बदलें और जनरेट करें। उपयोगकर्ताओं को फ़ोटो को इलस्ट्रेशन में बदलने, कस्टम अवतार डिज़ाइन करने, रूम मेकओवर की कल्पना करने या प्रोडक्ट मॉकअप बनाने दें – इसके लिए किसी डिज़ाइन कौशल की आवश्यकता नहीं है।

उपयोगिता उपकरण

स्मार्ट टूल बनाएं जो आपके उपयोगकर्ताओं का समय बचाते हैं। कल्पना करें AI-पावर्ड लीड फ़ॉर्म, रेज़्यूमे रिव्यूअर, बजट सलाहकार या वर्कआउट प्लानर – ऐसे व्यावहारिक ऐप्स जो हर बार वास्तविक मूल्य प्रदान करते हैं।

मज़ेदार और वायरल टूल

ऐसे उपकरण बनाएं जिन्हें लोग शेयर किए बिना नहीं रह सकते। पर्सनैलिटी टेस्ट, AI टैरो रीडर, सेलिब्रिटी लुक-अलाइक फाइंडर, बेडटाइम स्टोरी जनरेटर – इस्तेमाल करने में मज़ेदार, शेयर करने में और भी मज़ेदार।

AI-पावर्ड टूल्स बनाने के लिए सभी साधन पाएं।

AI जो पहले से ही मौजूद है।

कोई थर्ड-पार्टी अकाउंट या अलग बिलिंग नहीं – AI हॉरिज़न्स में इनबिल्ट है – बस अपना प्रोजेक्ट खोलें और इसका उपयोग करें।

चैट के साथ बनाएं, कोडिंग के बिना

आप जो चाहते हैं, उसे सरल भाषा में बताएं और Horizons उसे आपके लिए बनाता है। न कोई कोडिंग, न कोई तकनीकी सेटअप – बस आपका आइडिया और एक बातचीत।

आपका विचार ही सीमाएँ तय करता है, तकनीक नहीं।

चैटबॉट, पर्सनल एआई असिस्टेंट, इमेज जनरेटर, राइटिंग टूल, रिकमेंडेशन इंजन – आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, Horizons के पास उसे संचालित करने के लिए एआई है।

इसे एक बार बनाएं, इससे कमाएं।

अपने प्रोजेक्ट को एक टेम्पलेट के रूप में शेयर करें – जब कोई इसका उपयोग करके अपना ऐप शुरू करेगा और अपना पहला Horizons प्लान खरीदेगा, तो आप 20% कमीशन कमाएंगे।

यह कैसे काम करता है

01

अपने Horizons प्रोजेक्ट खोलें।

Horizons में लॉग इन करें और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें – या तेजी से शुरुआत करने के लिए हमारे AI-रेडी टेम्पलेट्स में से किसी एक को चुनें।
02

बनाएं, अनुकूलित करें और परीक्षण करें।

आप अपने ऐप से क्या करवाना चाहते हैं, उसका वर्णन करें, उसे तब तक एडिट करें जब तक वह बिल्कुल सही न हो जाए, और उसे लाइव टेस्ट करें – यह सब हॉराइजन्स छोड़े बिना।
03

पब्लिश और शेयर करें

जब आप तैयार हों, तो पब्लिश करें। आपका AI-पावर्ड टूल लाइव है और उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार है – आप अपने डैशबोर्ड से कभी भी क्रेडिट उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।

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Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

क्या आप अपना पहला AI-संचालित टूल बनाने के लिए तैयार हैं?

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कस्टम AI टूल्स क्रिएशन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

यहां होरिज़न्स के साथ AI-पावर्ड टूल्स बनाने के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।

मैं अपने खुद के AI टूल्स कैसे बना सकता/सकती हूं?

अपने Horizons प्रोजेक्ट को खोलें और चैट करना शुरू करें – आसान भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और Horizons AI उसे साकार करेगा। एक सहज जनरेटिव AI इंटीग्रेशन आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही बना हुआ है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष के अकाउंट, मॉडल चयन और अलग बिलिंग की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, और जब चाहें टेक्स्ट को मैन्युअल रूप से एडिट कर सकते हैं या इमेज अपडेट कर सकते हैं, बिना कोई क्रेडिट खर्च किए। जब आप तैयार हों, तो पब्लिश करें – होस्टिंग और डोमेन पहले से ही आपकी योजना में शामिल हैं।

हमारे Horizons इंटीग्रेटेड AI ओवरव्यू में और जानें।

Horizons का उपयोग करके कस्टम एआई टूल्स कौन बना सकता है?

Horizons AI फीचर्स किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं जिसके पास कोई आईडिया है – कोडिंग अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हों जो थर्ड-पार्टी समाधानों के लिए भुगतान करने के बजाय कस्टम AI टूल्स बनाना चाहते हैं, एक क्रिएटर हों जो AI-पावर्ड ऐप के साथ अपने दर्शकों से कमाई करना चाहते हैं, या एक विशेषज्ञ हों – जैसे कि एक फिटनेस ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट – जो अपने ज्ञान को एक ऐसे टूल में बदलना चाहते हैं जिसे वे क्लाइंट्स को बेच सकें, Horizons इसे संभव बनाता है।

यदि आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो आप उसे बना सकते हैं। और यदि आप प्रेरणा की तलाश में हैं या बस एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, तो हमारे प्री-डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स को ब्राउज़ करें ताकि आपको अपने आईडिया के अनुरूप एक मिल सके।

मैं अपने ऐप में किस प्रकार की AI सुविधाएँ जोड़ सकता/सकती हूं?

हॉरिज़न्स टेक्स्ट जनरेशन और एनालिसिस के साथ-साथ इमेज जनरेशन और एनालिसिस (PNG, WebP, JPEG) का समर्थन करता है। आप इनका उपयोग करके अपने खुद के AI चैटबॉट्स, पर्सनल AI असिस्टेंट्स, राइटिंग टूल्स, इमेज कन्वर्टर्स, रिकमेंडेशन इंजन और भी बहुत कुछ बना सकते हैं।

क्या Horizons निःशुल्क है?

आप Horizons के साथ मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं। आपकी योजना में तुरंत निर्माण और प्रयोग शुरू करने के लिए AI क्रेडिट्स शामिल हैं। एक बार जब आप अपने मुफ्त क्रेडिट्स का उपयोग कर लेते हैं, तो आप निर्माण जारी रखने और अपने प्रकाशित ऐप या वेबसाइट के अंदर AI फीचर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए कभी भी टॉप अप कर सकते हैं। कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं, कोई छिपी हुई फीस नहीं – आप हमेशा अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हैं।

AI क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं?

AI क्रेडिट्स दो चीज़ों को शक्ति प्रदान करते हैं: आपकी वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए (1 मैसेज = 1 क्रेडिट) और आपके प्रकाशित वेब प्रोजेक्ट के अंदर की AI सुविधाओं के लिए। आपकी वेबसाइट या वेब ऐप के भीतर AI सुविधाओं के उपयोग के लिए, हम आंशिक क्रेडिट्स का उपयोग करते हैं – जिसका अर्थ है कि आपके क्रेडिट्स तभी अधिक समय तक चलते हैं जब आपके उपयोगकर्ता आपके AI टूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं।

क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरे ऐप ने कितने एआई क्रेडिट्स का उपयोग किया है?

हाँ। आपका AI क्रेडिट उपयोग डैशबोर्ड बनाने और एडिट करने में उपयोग किए गए क्रेडिट का विवरण दिखाता है, साथ ही, आपके ऐप की AI सुविधाओं द्वारा उपयोग किए गए क्रेडिट का भी – ताकि आपको हमेशा ठीक-ठीक पता रहे कि आपके क्रेडिट कहाँ खर्च हो रहे हैं।

क्या Horizons AI टूल्स बिल्डर का उपयोग करने के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए?

जी नहीं। Horizons सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है – गैर-तकनीकी निर्माताओं से लेकर अनुभवी डेवलपर्स तक। अगर आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो Horizons उसे बनाने में आपकी मदद कर सकता है।

यदि मेरे पास पहले से खरीदा हुआ प्लान है, तो क्या मैं AI टूल्स बनाना शुरू कर सकता/सकती हूँ?

हाँ – यदि आपने पहले AI ऐप बिल्डर के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाया है या Horizons के साथ कोई वेबसाइट बनाई है, तो इंटीग्रेटेड AI फीचर आपके प्लान में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहले से ही शामिल है। बस एक मौजूदा प्रोजेक्ट खोलें या एक नया शुरू करें, अपने AI क्रेडिट्स टॉप अप करें, और आप तैयार हैं।

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