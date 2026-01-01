अपने खुद के कस्टम AI टूल्स बनाएं – कोई सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं।
मनोरंजक साइड प्रोजेक्ट्स से लेकर उपयोगी उपकरणों तक
टेक्स्ट उपकरण
इमेज टूल
उपयोगिता उपकरण
मज़ेदार और वायरल टूल
AI-पावर्ड टूल्स बनाने के लिए सभी साधन पाएं।
AI जो पहले से ही मौजूद है।
चैट के साथ बनाएं, कोडिंग के बिना
आपका विचार ही सीमाएँ तय करता है, तकनीक नहीं।
इसे एक बार बनाएं, इससे कमाएं।
यह कैसे काम करता है
अपने Horizons प्रोजेक्ट खोलें।
बनाएं, अनुकूलित करें और परीक्षण करें।
पब्लिश और शेयर करें
अपना टेम्पलेट खोजें
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
Home decor store
Workouts generator
Creative agency site
Logo maker
Interior studio site
Restaurant site
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?
वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।
मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।
मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
कस्टम AI टूल्स क्रिएशन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं अपने खुद के AI टूल्स कैसे बना सकता/सकती हूं?
अपने Horizons प्रोजेक्ट को खोलें और चैट करना शुरू करें – आसान भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और Horizons AI उसे साकार करेगा। एक सहज जनरेटिव AI इंटीग्रेशन आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही बना हुआ है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष के अकाउंट, मॉडल चयन और अलग बिलिंग की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, और जब चाहें टेक्स्ट को मैन्युअल रूप से एडिट कर सकते हैं या इमेज अपडेट कर सकते हैं, बिना कोई क्रेडिट खर्च किए। जब आप तैयार हों, तो पब्लिश करें – होस्टिंग और डोमेन पहले से ही आपकी योजना में शामिल हैं।
हमारे Horizons इंटीग्रेटेड AI ओवरव्यू में और जानें।
Horizons का उपयोग करके कस्टम एआई टूल्स कौन बना सकता है?
Horizons AI फीचर्स किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं जिसके पास कोई आईडिया है – कोडिंग अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हों जो थर्ड-पार्टी समाधानों के लिए भुगतान करने के बजाय कस्टम AI टूल्स बनाना चाहते हैं, एक क्रिएटर हों जो AI-पावर्ड ऐप के साथ अपने दर्शकों से कमाई करना चाहते हैं, या एक विशेषज्ञ हों – जैसे कि एक फिटनेस ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट – जो अपने ज्ञान को एक ऐसे टूल में बदलना चाहते हैं जिसे वे क्लाइंट्स को बेच सकें, Horizons इसे संभव बनाता है।
यदि आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो आप उसे बना सकते हैं। और यदि आप प्रेरणा की तलाश में हैं या बस एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, तो हमारे प्री-डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स को ब्राउज़ करें ताकि आपको अपने आईडिया के अनुरूप एक मिल सके।
मैं अपने ऐप में किस प्रकार की AI सुविधाएँ जोड़ सकता/सकती हूं?
हॉरिज़न्स टेक्स्ट जनरेशन और एनालिसिस के साथ-साथ इमेज जनरेशन और एनालिसिस (PNG, WebP, JPEG) का समर्थन करता है। आप इनका उपयोग करके अपने खुद के AI चैटबॉट्स, पर्सनल AI असिस्टेंट्स, राइटिंग टूल्स, इमेज कन्वर्टर्स, रिकमेंडेशन इंजन और भी बहुत कुछ बना सकते हैं।
क्या Horizons निःशुल्क है?
आप Horizons के साथ मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं। आपकी योजना में तुरंत निर्माण और प्रयोग शुरू करने के लिए AI क्रेडिट्स शामिल हैं। एक बार जब आप अपने मुफ्त क्रेडिट्स का उपयोग कर लेते हैं, तो आप निर्माण जारी रखने और अपने प्रकाशित ऐप या वेबसाइट के अंदर AI फीचर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए कभी भी टॉप अप कर सकते हैं। कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं, कोई छिपी हुई फीस नहीं – आप हमेशा अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हैं।
AI क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं?
AI क्रेडिट्स दो चीज़ों को शक्ति प्रदान करते हैं: आपकी वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए (1 मैसेज = 1 क्रेडिट) और आपके प्रकाशित वेब प्रोजेक्ट के अंदर की AI सुविधाओं के लिए। आपकी वेबसाइट या वेब ऐप के भीतर AI सुविधाओं के उपयोग के लिए, हम आंशिक क्रेडिट्स का उपयोग करते हैं – जिसका अर्थ है कि आपके क्रेडिट्स तभी अधिक समय तक चलते हैं जब आपके उपयोगकर्ता आपके AI टूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं।
क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरे ऐप ने कितने एआई क्रेडिट्स का उपयोग किया है?
हाँ। आपका AI क्रेडिट उपयोग डैशबोर्ड बनाने और एडिट करने में उपयोग किए गए क्रेडिट का विवरण दिखाता है, साथ ही, आपके ऐप की AI सुविधाओं द्वारा उपयोग किए गए क्रेडिट का भी – ताकि आपको हमेशा ठीक-ठीक पता रहे कि आपके क्रेडिट कहाँ खर्च हो रहे हैं।
क्या Horizons AI टूल्स बिल्डर का उपयोग करने के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए?
जी नहीं। Horizons सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है – गैर-तकनीकी निर्माताओं से लेकर अनुभवी डेवलपर्स तक। अगर आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो Horizons उसे बनाने में आपकी मदद कर सकता है।