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Deepseek Harness

הפעל את Deepseek Harness בלחיצה אחת

גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
סורק תוכנות זדוניות
Hostinger Agent AI עוזר
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תגית: deepseek harness

בחר את התוכנית המושלמת שלך Deepseek Harness

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מרכזי נתונים ברחבי העולם
גיבויים שבועיים בחינם
ניהול חומת אש
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
טרמינל ווב AI
דומיין חינם לשנה אחת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מרכזי נתונים ברחבי העולם
גיבויים שבועיים בחינם
ניהול חומת אש
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
טרמינל ווב AI
דומיין חינם לשנה אחת

כל התכניות משולמות מראש. המחיר החודשי מחושב על פי סך כל מחיר התכנית חלקי מספר החודשים בתכנית שלכם.

תנועות עבודה חכמות יותר לניתוח מעמיק יותר

Deepseek Harness הוא מסגרת קוד פתוח שבה כל יכולת היא תוסף. מודלים, כלים, מיומנויות ואפילו סוכני קוד אחרים ניתן להחליף ולהרכיב מחדש, נותן לך שליטה מלאה על איך סוכני AI שלך בנויים ומופעלים מבלי לגעת בליבה.

הפעלת Deepseek Harness על VPS מאפשרת לך לשמור על שליטה מלאה על משאבים תוך התאמת קיבולת לצרכי הפרויקט. הגדרה זו תומכת ביצועים עקביים עבור ניתוחים מרובים ומקלת על ניהול עומסי עבודה באופן מאובטח לאורך זמן.
בואו נתחיל
Deepseek Harness

כל מה שאתה צריך עבור Deepseek

תן לסוכני Deepseek Harness שלך משאבים ייעודיים כדי להפעיל עומסי עבודה כבדים יותר עם הביצועים והשליטה שאתה צריך.

אבטחה מתקדמת

תפס קבצים זדוניים בעזרת סורק תוכנות זדוניות. אבטח את השרת שלך באמצעות הגנת DDoS וחומת אש מובנית. שלוט בנגישות האתר שלך באמצעות כתובת IP ייעודית.

Deepseek Harness

ביצועים מהשורה הראשונה

השרת שלכם יפעל על מעבדי AMD EPYC ואחסון NVMe SSD, ותקבלו תשתית של 300 מגה-ביט לשנייה לצרכים שלכם. אם אתם זקוקים למשאבי VPS נוספים, שדרגו בכל עת בכמה לחיצות.

Deepseek Harness

שליטה מלאה עם דרך מוצא

הגדר את Deepseek Harness שלך עם גישה שורשית מלאה כפי שאתה רוצה. לפני ביצוע שינויים גדולים, קח תמונה ידנית חינם. אם משהו, לשחזר את הנתונים שלך באמצעות הגיבוי האוטומטי החינמי העדכני ביותר.

Deepseek Harness

אבטחה מתקדמת

תפס קבצים זדוניים בעזרת סורק תוכנות זדוניות. אבטח את השרת שלך באמצעות הגנת DDoS וחומת אש מובנית. שלוט בנגישות האתר שלך באמצעות כתובת IP ייעודית.

Deepseek Harness

ביצועים מהשורה הראשונה

השרת שלכם יפעל על מעבדי AMD EPYC ואחסון NVMe SSD, ותקבלו תשתית של 300 מגה-ביט לשנייה לצרכים שלכם. אם אתם זקוקים למשאבי VPS נוספים, שדרגו בכל עת בכמה לחיצות.

Deepseek Harness

שליטה מלאה עם דרך מוצא

הגדר את Deepseek Harness שלך עם גישה שורשית מלאה כפי שאתה רוצה. לפני ביצוע שינויים גדולים, קח תמונה ידנית חינם. אם משהו, לשחזר את הנתונים שלך באמצעות הגיבוי האוטומטי החינמי העדכני ביותר.

Deepseek Harness

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שפרו את מהירות הטעינה על ידי בחירת מיקום שרת הקרוב לקהל שלכם ככל שאפשר. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.

בואו נתחיל
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Deepseek Harness אתה יכול לסמוך על

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא פשוט יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מצליחה, אני מאוד מרוצה מהשירותים הספציפיים שאני משתמש בהם. לא יקר כמו במקומות אחרים עם הגדרות VPS ותוכניות מחירים ממש טובות.

עבדו חכם יותר עם Kodee

Kodee, עוזר AI ידידותי שלכם, הוא כאן כדי לעזור לכם בכל שאלה שקשורה ל-VPS.

סוכן AI תמיד פעיל וזמין ללא עלות נוספת, ועוזר עם כל משימות ניהול ה-VPS. בין אם אתם מתקנים שגיאה, מעדכנים את חומת האש שלכם או מנהלים נתונים, סוכן AI מפשט את התהליך וחוסך לכם זמן על ידי הפיכת פרומפטים פשוטים לפעולות שרת אמינות.
בואו נתחיל
Deepseek Harness

החזר כספי מובטח תוך 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30-יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו היום
Google
Rating:
4.8/5
1,237
ביקורות
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
ביקורות
WpBeginner
Rating:
4.7
874
ביקורות

עקבו אחרי Deepseek Harness VPS

קבלת תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על שירותי Deepseek Harness.
DeepSeek Harness הוא מכשיר סוכן קוד פתוח המספק רץ מבוסס תוסף עבור סוכני AI, במיוחד עבור קודיזציה ותזרים עבודה אוטומטיים. ב- VPS, באפשרותך להפעיל את ממשק ה- UI של ה- Web או של הטרמינל, לחבר ספקי LLM כגון DeepSeek ולתזמור תוספים עבור משימות כגון עריכה קוד, רפקטור של פרויקטים, עיבוד נתונים ותזרים אחרים המונעים על ידי סוכנים.
הפעלת DeepSeek Harness ב-VPS שומרת על סביבת הסוכן שלך תמיד פתוחה, כך שתפקידים ארוכי טווח ותזרימי עבודה ברקע יכולים להימשך גם כאשר המחשב הנייד שלך הוא לא מקוון. VPS גם מרכז את ההגדרות, התוספים, ומרחבי העבודה שלך במיקום אחד נגיש, וזה שימושי אם אתה רוצה לגשת ל-harness ממספר מכשירים או לשתף פעולה עם חברי הצוות באמצעות חיבורים מאובטחים.
עם VPS, בדרך כלל יש לך גישה root או sudo, כך שאתה שולט על הסטייק המלא של DeepSeek Harness: גרסאות Node.js, משתנים סביבתיים, חוקי חומת אש, מנהלי תהליכים ועיצוב אחסון. באפשרותך לנהל תוספים ממקורות Git, לשלב כלים מותאמים אישית ונקודות קצה מודל, ולעשות אוטומציה ברמת מערכת של תסריטים סביב המסגרת באמצעות shell, cron, Docker, או כלים תזמורתיים אחרים המתאימים לתהליך העבודה שלך.
VPS מתאים היטב ל-DeepSeek Harness מכיוון שאתה יכול לבחור פרופילים של ה-CPU, הזיכרון והדיסק המתאימים לעומסי העבודה של הסוכן שלך ולהגדיל אותם ככל שהשימוש גדל. באפשרותך לשמור על תהליך ה-harness תחת פיקוח באמצעות כלים כגון systemd או Docker, להשתמש בתצלומים ותגמולים לשיקום ולהציב את השרת באזורים קרובים לנקודות הקצה של המודל שלך כדי למזער את העיכוב לשיחות API.
הגדרת זו היא אידיאלית עבור מפתחים, עובדי נתונים וצוותים קטנים שרוצים מנגנון בינה מלאכותית משותף מתמשך עבור פרוייקטים של קודינג ואוטומציה. היא מתאימה גם למשתמשים חזקים שעובדים לעתים קרובות ממכונות מרובות, זקוקים לסביבות שניתן לשחזר עבור ניסויים, או רוצים לארח שטח עבודה סוכן מותאם אישית שיכול להתפתח עם תוספים ותזרים עבודה חדשים לאורך זמן.

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