Deepseek Harness
הפעל את Deepseek Harness בלחיצה אחת
בחר את התוכנית המושלמת שלך Deepseek Harness
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
תנועות עבודה חכמות יותר לניתוח מעמיק יותר
כל מה שאתה צריך עבור Deepseek
אבטחה מתקדמת
תפס קבצים זדוניים בעזרת סורק תוכנות זדוניות. אבטח את השרת שלך באמצעות הגנת DDoS וחומת אש מובנית. שלוט בנגישות האתר שלך באמצעות כתובת IP ייעודית.
ביצועים מהשורה הראשונה
השרת שלכם יפעל על מעבדי AMD EPYC ואחסון NVMe SSD, ותקבלו תשתית של 300 מגה-ביט לשנייה לצרכים שלכם. אם אתם זקוקים למשאבי VPS נוספים, שדרגו בכל עת בכמה לחיצות.
שליטה מלאה עם דרך מוצא
הגדר את Deepseek Harness שלך עם גישה שורשית מלאה כפי שאתה רוצה. לפני ביצוע שינויים גדולים, קח תמונה ידנית חינם. אם משהו, לשחזר את הנתונים שלך באמצעות הגיבוי האוטומטי החינמי העדכני ביותר.
אבטחה מתקדמת
תפס קבצים זדוניים בעזרת סורק תוכנות זדוניות. אבטח את השרת שלך באמצעות הגנת DDoS וחומת אש מובנית. שלוט בנגישות האתר שלך באמצעות כתובת IP ייעודית.
ביצועים מהשורה הראשונה
השרת שלכם יפעל על מעבדי AMD EPYC ואחסון NVMe SSD, ותקבלו תשתית של 300 מגה-ביט לשנייה לצרכים שלכם. אם אתם זקוקים למשאבי VPS נוספים, שדרגו בכל עת בכמה לחיצות.
שליטה מלאה עם דרך מוצא
הגדר את Deepseek Harness שלך עם גישה שורשית מלאה כפי שאתה רוצה. לפני ביצוע שינויים גדולים, קח תמונה ידנית חינם. אם משהו, לשחזר את הנתונים שלך באמצעות הגיבוי האוטומטי החינמי העדכני ביותר.
Deepseek Harness אתה יכול לסמוך על
אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.
הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא פשוט יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מצליחה, אני מאוד מרוצה מהשירותים הספציפיים שאני משתמש בהם. לא יקר כמו במקומות אחרים עם הגדרות VPS ותוכניות מחירים ממש טובות.