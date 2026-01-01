עבדו חכם יותר עם Kodee

Kodee, עוזר AI ידידותי שלכם, הוא כאן כדי לעזור לכם בכל שאלה שקשורה ל-VPS.סוכן AI תמיד פעיל וזמין ללא עלות נוספת, ועוזר עם כל משימות ניהול ה-VPS. בין אם אתם מתקנים שגיאה, מעדכנים את חומת האש שלכם או מנהלים נתונים, סוכן AI מפשט את התהליך וחוסך לכם זמן על ידי הפיכת פרומפטים פשוטים לפעולות שרת אמינות.