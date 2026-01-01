Lago adalah platform metering dan penagihan open-source yang dibangun untuk perusahaan SaaS, fintech, dan infrastruktur yang membutuhkan penetapan harga berbasis penggunaan yang fleksibel. Ini menyediakan penyerapan event real-time, manajemen langganan, pembuatan faktur, dan API yang mengutamakan developer untuk mendukung model penetapan harga yang kompleks â€” mulai dari paket per-kursi hingga tingkatan bertahap, paket, dan persentase.

Self-hosting Lago di VPS Anda sendiri menjaga setiap event pelanggan, faktur, dan aturan penetapan harga di bawah kendali langsung Anda, menghilangkan biaya per-transaksi yang dikenakan oleh alat penagihan yang di-hosting, dan memungkinkan Anda menyesuaikan integrasi dan retensi data sesuai dengan persyaratan kepatuhan dan produk spesifik Anda.