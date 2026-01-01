Deploy Lago instan.
Platform open-source bagi perusahaan SaaS, fintech, dan infrastruktur untuk mengelola pemeteran dan penagihan berbasis penggunaan.
Pilih paket VPS untuk Lago
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Lago
Lago adalah platform metering dan penagihan open-source yang dibangun untuk perusahaan SaaS, fintech, dan infrastruktur yang membutuhkan penetapan harga berbasis penggunaan yang fleksibel. Ini menyediakan penyerapan event real-time, manajemen langganan, pembuatan faktur, dan API yang mengutamakan developer untuk mendukung model penetapan harga yang kompleks â€” mulai dari paket per-kursi hingga tingkatan bertahap, paket, dan persentase.
Self-hosting Lago di VPS Anda sendiri menjaga setiap event pelanggan, faktur, dan aturan penetapan harga di bawah kendali langsung Anda, menghilangkan biaya per-transaksi yang dikenakan oleh alat penagihan yang di-hosting, dan memungkinkan Anda menyesuaikan integrasi dan retensi data sesuai dengan persyaratan kepatuhan dan produk spesifik Anda.
Fitur utama Lago
Penagihan berbasis penggunaan
Tagih berdasarkan panggilan API, seat, GB, atau metrik apa pun tanpa membangun infrastruktur penagihan kustom dari awal.
Pengukuran real-time
Mengumpulkan aktivitas pelanggan secara real-time dan menyajikan data penggunaan yang akurat untuk faktur dan dashboard.
Model harga fleksibel
Gabungkan tingkatan flat, bertingkat, paket, dan persentase dalam satu rencana untuk memodelkan strategi penetapan harga apa pun.
Pembuatan invoice
Buat dan ekspor faktur PDF secara otomatis berdasarkan periode langganan dan penggunaan terukur.
API yang Mengutamakan Developer
Integrasikan penagihan ke dalam produk Anda melalui REST API dan webhook yang bersih, alih-alih UI yang di-hosting.
Jalankan Lago lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
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