InvenTree adalah platform manajemen inventaris dan suku cadang berbasis web yang dibangun untuk tim teknik dan manufaktur. Ini menggantikan pelacakan berbasis spreadsheet dan alat yang terpisah dengan sistem terpadu yang mengelola tingkat stok, katalog suku cadang, daftar bahan, informasi pemasok, pesanan pembelian, dan pesanan penjualan di satu tempat. Dibangun dengan REST API yang bersih dan arsitektur plugin yang dapat diperluas, ini sesuai dengan alur kerja teknik yang ada daripada memaksa tim untuk beradaptasi dengannya.

Self-hosting InvenTree di VPS Anda menjaga database suku cadang, harga pemasok, dan BOM produksi Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan â€” sangat penting untuk proyek perangkat keras dan produsen yang memperlakukan data sumber komponen sebagai rahasia perusahaan.