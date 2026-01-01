Deploy instan InvenTree.
Sistem manajemen inventaris dan suku cadang open-source untuk melacak stok, daftar bahan, dan informasi pemasok.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan InvenTree
InvenTree adalah platform manajemen inventaris dan suku cadang berbasis web yang dibangun untuk tim teknik dan manufaktur. Ini menggantikan pelacakan berbasis spreadsheet dan alat yang terpisah dengan sistem terpadu yang mengelola tingkat stok, katalog suku cadang, daftar bahan, informasi pemasok, pesanan pembelian, dan pesanan penjualan di satu tempat. Dibangun dengan REST API yang bersih dan arsitektur plugin yang dapat diperluas, ini sesuai dengan alur kerja teknik yang ada daripada memaksa tim untuk beradaptasi dengannya.
Self-hosting InvenTree di VPS Anda menjaga database suku cadang, harga pemasok, dan BOM produksi Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan â€” sangat penting untuk proyek perangkat keras dan produsen yang memperlakukan data sumber komponen sebagai rahasia perusahaan.
Fitur utama InvenTree
Daftar bahan
Definisikan BOM multi-level untuk rakitan kompleks, dengan alokasi stok otomatis dan perhitungan kekurangan untuk merencanakan produksi secara akurat.
Pelacakan Stok
Lacak kuantitas inventaris di berbagai lokasi penyimpanan, dengan riwayat pergerakan lengkap dan peringatan stok rendah untuk setiap bagian.
Manajemen Pemasok
Lampirkan tautan pemasok dan produsen ke setiap bagian, termasuk tingkatan harga, waktu tunggu, dan jumlah pesanan minimum untuk perbandingan pengadaan langsung.
Pesanan pembelian
Ajukan dan lacak pesanan pembelian dari pembuatan hingga pengiriman, dengan pembaruan stok otomatis saat pengiriman masuk diterima.
REST API dan plugin
API REST lengkap dan sistem plugin menghubungkan InvenTree ke pemindai barcode, printer label, sistem ERP, dan alur kerja otomatisasi kustom.
Pesanan Penjualan
Mengelola pesanan pelanggan dan mengalokasikan stok untuk pemenuhan, menjaga penjualan dan inventaris tetap sinkron tanpa alat manajemen pesanan terpisah.
Jalankan InvenTree lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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