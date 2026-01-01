Frigate je mrežni video snimač otvorenog koda izgrađen oko detekcije objekata u stvarnom vremenu. Kontinuirano analizira streamove s vaših IP kamera, na licu mjesta identificira ljude, automobile, životinje i druge objekte te snima ili upozorava samo kada se nešto značajno stvarno dogodi, umjesto pri svakom pikselu pokreta.

Budući da se svaki kadar obrađuje na vašem vlastitom poslužitelju, snimka nikada ne napušta stroj koji kontrolirate, bez pretplate na oblak, bez naknade po kameri i bez dobavljača koji odlučuje koliko dugo se vaše snimke čuvaju. Frigate radi s bilo kojom kamerom koja pruža RTSP stream, pohranjuje snimke na lokalni disk i integrira se s Home Assistantom i MQTT-om za automatizaciju.