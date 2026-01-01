Instalirajte Frigate jednim klikom.
Mrežni video snimač otvorenog koda s detekcijom objekata umjetne inteligencije u stvarnom vremenu za vaše IP kamere.
Odaberite VPS plan za Frigate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Frigate
Frigate je mrežni video snimač otvorenog koda izgrađen oko detekcije objekata u stvarnom vremenu. Kontinuirano analizira streamove s vaših IP kamera, na licu mjesta identificira ljude, automobile, životinje i druge objekte te snima ili upozorava samo kada se nešto značajno stvarno dogodi, umjesto pri svakom pikselu pokreta.
Budući da se svaki kadar obrađuje na vašem vlastitom poslužitelju, snimka nikada ne napušta stroj koji kontrolirate, bez pretplate na oblak, bez naknade po kameri i bez dobavljača koji odlučuje koliko dugo se vaše snimke čuvaju. Frigate radi s bilo kojom kamerom koja pruža RTSP stream, pohranjuje snimke na lokalni disk i integrira se s Home Assistantom i MQTT-om za automatizaciju.
Frigate ključne značajke
Lokalno otkrivanje umjetnom inteligencijom
Objekti se identificiraju na vašem hardveru u stvarnom vremenu, tako da detekcija nastavlja raditi čak i kada internetska veza nije dostupna.
Manje lažnih uzbuna
Snimke i obavijesti aktiviraju stvarni ljudi, automobili ili životinje, a ne sjene, kiša ili prolazeća svjetla automobila.
Kontinuirano snimanje i pregled
Snimke se prikazuju 24 sata dnevno uz vremensku liniju detektiranih događaja, tako da možete odmah prijeći na važan trenutak.
Radi s bilo kojom kamerom
Povežite kamere bilo koje marke putem RTSP-a umjesto da budete vezani za jednog proizvođača ili uslugu u oblaku.
Home Assistant integracija
Detekcije se objavljuju putem MQTT-a tako da svjetla, sirene i ostali sustavi pametne kućne automatizacije mogu reagirati u trenutku kada se nešto vidi.
Ugrađeno ponovno streamanje
Uključeni go2rtc restreamer povlači svaku kameru jednom i dijeli je sa svakim gledateljem, čime se smanjuje opterećenje same kamere.
Zašto pokrenuti Frigate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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