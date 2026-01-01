Το AiToEarn είναι ένας πράκτορας μάρκετινγκ περιεχομένου AI ανοιχτού κώδικα που βοηθά δημιουργούς, μονοπρόσωπες εταιρείες και brands να δημιουργούν, να προγραμματίζουν και να διανέμουν περιεχόμενο σε Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest και LinkedIn από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του AiToEarn στο δικό σας VPS διατηρεί τα tokens λογαριασμών, τα δημιουργημένα μέσα και τα αναλυτικά στοιχεία δημοσίευσης υπό τον έλεγχό σας, καταργεί τις χρεώσεις SaaS βάσει θέσεων και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τους δικούς σας παρόχους AI και τα διαπιστευτήρια Relay για OAuth χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ως developer σε κάθε πλατφόρμα.