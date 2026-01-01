Αναπτύξτε το AiToEarn με ένα κλικ.
Πράκτορας μάρκετινγκ περιεχομένου AI ανοιχτού κώδικα για μονοπρόσωπες εταιρείες, δημιουργούς και επωνυμίες για δημοσίευση σε 12+ πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AiToEarn
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AiToEarn
Το AiToEarn είναι ένας πράκτορας μάρκετινγκ περιεχομένου AI ανοιχτού κώδικα που βοηθά δημιουργούς, μονοπρόσωπες εταιρείες και brands να δημιουργούν, να προγραμματίζουν και να διανέμουν περιεχόμενο σε Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest και LinkedIn από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Η αυτο-φιλοξενία του AiToEarn στο δικό σας VPS διατηρεί τα tokens λογαριασμών, τα δημιουργημένα μέσα και τα αναλυτικά στοιχεία δημοσίευσης υπό τον έλεγχό σας, καταργεί τις χρεώσεις SaaS βάσει θέσεων και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τους δικούς σας παρόχους AI και τα διαπιστευτήρια Relay για OAuth χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ως developer σε κάθε πλατφόρμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του AiToEarn
Δημοσίευση πολλαπλών πλατφορμών
Δημοσιεύστε βίντεο, άρθρα και αναρτήσεις σε 12+ δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X και LinkedIn, από μία κοινή ροή εργασιών.
Δημιουργία περιεχομένου AI
Ο ενσωματωμένος πράκτορας AI δημιουργεί κείμενο, επεκτείνει ή ξαναγράφει προσχέδια, και παράγει εικόνες και σύντομα βίντεο προσαρμοσμένα για κάθε πλατφόρμα-στόχο.
OAuth μέσω Relay
Συνδέστε κάθε υποστηριζόμενη πλατφόρμα με ένα μόνο API key μέσω της υπηρεσίας AiToEarn Relay - χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί προγραμματιστών ανά πλατφόρμα.
MCP και Πράκτορας Έτοιμοι
Η εγγενής υποστήριξη πρωτοκόλλου MCP σάς επιτρέπει να λειτουργείτε το AiToEarn από το Claude, το Cursor και άλλα περιβάλλοντα εκτέλεσης πρακτόρων μέσω των ίδιων API που χρησιμοποιεί το web UI.
Αυτο-φιλοξενούμενη αποθήκευση
Περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο S3-compatible object store, MongoDB replica set, και Redis cache ώστε όλα τα μέσα, οι λογαριασμοί και οι ουρές να παραμένουν στο VPS σας.
Γιατί να τρέχω AiToEarn στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.