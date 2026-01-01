Hébergement VPS AdminBolt
Gérez vos sites web, vos e-mails et vos bases de données depuis un seul panneau moderne.
Choisissez le plan d'hébergement VPS AdminBolt qui vous convient le mieux.
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Le panneau de contrôle d'hébergement de nouvelle génération
Quand la modernité rencontre la fiabilité
Haute performance
Un délai d'une seconde au chargement de votre site peut vous faire perdre des clients potentiels. C'est pourquoi nous utilisons des processeurs EPYC et le stockage NVMe pour garantir des performances optimales.
Haute sécurité
Protégez votre site et vos clients des pirates informatiques grâce à une protection DDoS robuste et identifiez rapidement les fichiers malveillants grâce à une analyse automatique des logiciels malveillants.
Évolutivité élevée
Commencez petit et évoluez au fur et à mesure de vos besoins. Si vous avez besoin de plus de puissance de calcul, de mémoire vive ou d'espace de stockage, la mise à niveau de votre forfait d'hébergement VPS se fait en quelques clics.
Haute performance
Un délai d'une seconde au chargement de votre site peut vous faire perdre des clients potentiels. C'est pourquoi nous utilisons des processeurs EPYC et le stockage NVMe pour garantir des performances optimales.
Haute sécurité
Protégez votre site et vos clients des pirates informatiques grâce à une protection DDoS robuste et identifiez rapidement les fichiers malveillants grâce à une analyse automatique des logiciels malveillants.
Évolutivité élevée
Commencez petit et évoluez au fur et à mesure de vos besoins. Si vous avez besoin de plus de puissance de calcul, de mémoire vive ou d'espace de stockage, la mise à niveau de votre forfait d'hébergement VPS se fait en quelques clics.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Des serveurs mondiaux à votre disposition
Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion de contenu plus rapide.
Le choix numéro un des professionnels du web
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.
Gérez votre VPS AdminBolt avec l'IA
FAQ sur les VPS AdminBolt
Qu'est-ce que l'hébergement VPS AdminBolt ?
Quels sont les avantages de l'utilisation d'AdminBolt ?
AdminBolt offers several advantages over traditional hosting panels. It uses flat pricing with no per-account fees – your costs stay predictable as you grow. The panel starts at 5,49 €/month for the VPS plan, and that covers unlimited hosting accounts on your server.
AdminBolt also has a clean, modern interface that both administrators and end-users find intuitive, which means fewer support tickets. It includes built-in email hosting, a web application firewall, automatic SSL certificates, database management, DNS zone editing, and a web-based file manager – all in one place.
The panel is API-first, so every action can be automated via REST API. It integrates with WHMCS for billing, supports LiteSpeed web server for performance, and works with CloudLinux for resource isolation.
Comment installer AdminBolt sur mon VPS ?
To install AdminBolt on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Applications, and choose the AlmaLinux 9 64bit with AdminBolt template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, access the AdminBolt panel by entering https://your-vps-ip:8443 in your web browser. Replace your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.
Puis-je migrer mes sites web existants vers le VPS AdminBolt d'Hostinger ?
Oui, absolument. AdminBolt intègre un outil de conversion cPanel qui simplifie la migration depuis les serveurs cPanel, vous permettant de transférer les fichiers de votre site web, vos bases de données, vos comptes de messagerie et vos paramètres DNS.
Avant de migrer votre site vers le VPS d'Hostinger, préparez des sauvegardes des fichiers à transférer. Ensuite, configurez votre nouveau compte VPS chez Hostinger avec AdminBolt et utilisez les outils de migration pour importer vos données.
Une fois la migration réussie, effectuez un test pour vérifier que tout fonctionne correctement. Enfin, associez votre nom de domaine à la nouvelle adresse IP, et le tour est joué !
Puis-je héberger plusieurs sites web sur AdminBolt ?
Bien sûr. AdminBolt est spécialement conçu pour héberger plusieurs sites web sur une seule instance de serveur. Vous pouvez créer un nombre illimité de comptes d'hébergement, chacun avec ses propres sites web, adresses e-mail, bases de données et accès FTP. Le panneau prend en charge l'isolation des ressources, de sorte qu'un site très sollicité n'affectera pas les autres. Cependant, si vos besoins en ressources serveur augmentent, vous devrez passer à un forfait d'hébergement VPS supérieur pour maintenir des performances optimales et une vitesse maximale.
Quelles sont les options de support disponibles pour l'hébergement VPS AdminBolt ?
Nous proposons un assistant IA avec chaque solution d'hébergement VPS, vous permettant de trouver facilement des réponses à vos questions sans avoir à parcourir des dizaines de forums.
Si vous préférez lire, vous pouvez également explorer notre vaste bibliothèque de Tutoriels VPS et d'articles de la base de connaissances. Vous préférez regarder des vidéos ? Découvrez Hostinger Academy ; nous proposons de nombreux tutoriels vidéo faciles à suivre sur la gestion des serveurs privés virtuels.
AdminBolt dispose également de son propre portail de documentation, d'un forum communautaire et d'un serveur Discord où vous pouvez obtenir de l'aide de l'équipe AdminBolt et des autres utilisateurs.