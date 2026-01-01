Hébergement VPS AdminBolt

Oui, absolument. AdminBolt intègre un outil de conversion cPanel qui simplifie la migration depuis les serveurs cPanel, vous permettant de transférer les fichiers de votre site web, vos bases de données, vos comptes de messagerie et vos paramètres DNS.

Avant de migrer votre site vers le VPS d'Hostinger, préparez des sauvegardes des fichiers à transférer. Ensuite, configurez votre nouveau compte VPS chez Hostinger avec AdminBolt et utilisez les outils de migration pour importer vos données.

Une fois la migration réussie, effectuez un test pour vérifier que tout fonctionne correctement. Enfin, associez votre nom de domaine à la nouvelle adresse IP, et le tour est joué !