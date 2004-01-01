Kasvata toimistosi tuloja ja mainetta
Kumppaniedut, jotka auttavat toimistoasi kasvamaan
Ansaitse toistuvia palkkioita
Muuta jokainen suosittelu jatkuvaksi tuloksi. Ansaitse 20 % uusista suosituksista ja 10 % asiakassuhteiden uusimisesta, ristiinmyynnistä ja päivityksistä.
Tule löydetyksi toimistohakemistosta
Esittele toimistoasi Hostingerin toimistohakemistossa ja auta potentiaalisia asiakkaita löytämään palvelusi.
Ainutlaatuisia suosittelutarjouksia
Yhteismarkkinointi Hostingerin kanssa
20 % alennus toimistojen hostingista
Aloita kolmessa vaiheessa
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Kasva ja ansaitse
Älä usko pelkästään meitä
"Pidämme Hostingeria rehellisesti sanottuna insinöörejämme vertailukohtana tukipalveluita tarjotessamme."
"Pystyin hallinnoimaan webhotellia, verkkotunnusta ja SSL-varmennetta yhdestä paikasta, mikä oli todella virkistävää."
"Hostinger on paras hosting-palveluntarjoaja, jota olen koskaan käyttänyt. Tuki on mahtavaa ja hinnat lyömättömiä."
"Olen suositellut asiakkailleni siirtymistä Hostingeriin. Kaikki on helppoa, ja uusia ominaisuuksia tulee koko ajan."
"Hostingerin yksinkertaisen hallintapaneelin ansiosta voimme hallita WordPress-verkkosivustoamme itse."
"Pidämme Hostingeria rehellisesti sanottuna insinöörejämme vertailukohtana tukipalveluita tarjotessamme."
"Pystyin hallinnoimaan webhotellia, verkkotunnusta ja SSL-varmennetta yhdestä paikasta, mikä oli todella virkistävää."
"Hostinger on paras hosting-palveluntarjoaja, jota olen koskaan käyttänyt. Tuki on mahtavaa ja hinnat lyömättömiä."
"Olen suositellut asiakkailleni siirtymistä Hostingeriin. Kaikki on helppoa, ja uusia ominaisuuksia tulee koko ajan."
"Hostingerin yksinkertaisen hallintapaneelin ansiosta voimme hallita WordPress-verkkosivustoamme itse."
Kumppaniohjelman usein kysytyt kysymykset
Kuka voi hakea?
Ohjelma on avoin verkkoalan ammattilaisille, jotka tarjoavat palveluita muille – freelancerit, verkkotoimistot ja markkinointitoimistot ovat kaikki tervetulleita. Olet Early Access -vaiheessa, ja hyväksynnän saamiseksi sinun on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:
- Ylläpidä yli 10 verkkosivustoa Hostingerilla
- Sinulla on oltava ammattimainen, olemassa oleva verkkosivusto, jossa on selkeät tiedot palveluistasi
- Käytä työsähköpostiosoitetta, joka vastaa yrityksesi verkkotunnusta (Gmail, Yahoo ja muut yleiset palveluntarjoajat eivät ole sallittuja)
- Sinulla on oltava yrityksen nimi, joka on todennettavissa perusverkkosivuston kautta
- Lähetä aito yrityskuvaus, jota ei ole kopioitu muualta
- Ei ole aiempaa Hostinger-palveluntarjoajan tilin sulkemista pois väärinkäytösten vuoksi
- Toimi markkinoilla, joita Hostinger ei ole nimenomaisesti sulkenut pois
Miten liityn?
Hakeaksesi sinun on mentävä kohtaan hPanel → Toimistokeskus → Kumppaniohjelma. Hakemukset tarkistetaan ennen hyväksymistä.
Miten tämä eroaa suositteluohjelmasta?
Kumppaniohjelma on syvempi ja pitkäaikaisempi suhde. Saat julkisen profiilin, saapuvia liidejä ja etuja, jotka kasvavat sitä mukaa, kun tuot lisää asiakkaita Hostingerille.
Mitä etuja kumppanit saavat?
- Mahdollisuus päästä toimistohakemistoon
- Toistuvat palkkiot ristiinmyynnistä ja uusimisista, ei vain ensimmäisestä ostoksesta
- Saapuvat liidit toimitetaan toimistokeskuksen hallintapaneeliin
- Yhteisbrändätty suosittelusivu ja suosittelukuponkeja
- Ainutlaatuisia suosittelutarjouksia asiakkaille, jotka hankit
- 20 % alennus toimiston hostingista uusista ostoksista
- Kumppanimerkki omalle verkkosivustollesi
- Ensisijainen tekninen tuki
Onko Hostinger mukana työssä, jota teen asiakkaalle?
Ei. Hinnoittelu, laajuus ja toimitus ovat sinun ja asiakkaan välisiä.
Miten seuraan suositeltuja asiakkaita ja palkkioita?
Hyväksytyt kumppanit saavat oman suosittelujen hallintapaneelin hPaneliin (Toimiston keskus → Suositukset → Omat ansiot → Asiakkaat). Se näyttää kaikki suositellut asiakkaat ja palkkiotiedot – pätevät, hyväksytyt, suositellut tuotteet ja koko tapahtumahistoria – jotka ovat saatavilla napsauttamalla kutakin asiakasta.
Onko parisuhteen säilyttämiseen vähimmäisaktiivisuusvaatimusta?
Kyllä. Säilyttääksesi kumppanistatuksesi sinun on saatava Hostingerille vähintään 100 dollarin tulot suositteluohjelman kautta. Tämän rajan alittaminen asettaa tilisi ohjelmasta poistamisen riskiin.
Voinko poistua ohjelmasta?
Kyllä, milloin tahansa, hPanelin Agency Hubin kautta. Hakemistoprofiilisi poistetaan ja saapuvat liidit lakkaavat.