Hostingerin kumppaniohjelma

Kasvata toimistosi tuloja ja mainetta

Tule löydetyksi Hostingerin toimistohakemistossa
Ansaitse toistuvia palkkioita asiakassopimuksiesi uusimisista
Rakenna luottamusta Hostinger-kumppanimerkillä
Hae nyt
Kasvata toimistosi tuloja ja mainetta

Kumppaniedut, jotka auttavat toimistoasi kasvamaan

Ansaitse enemmän

Ansaitse toistuvia palkkioita

Muuta jokainen suosittelu jatkuvaksi tuloksi. Ansaitse 20 % uusista suosituksista ja 10 % asiakassuhteiden uusimisesta, ristiinmyynnistä ja päivityksistä.

Ansaitse toistuvia palkkioita
Kasvata asiakasmäärää

Tule löydetyksi toimistohakemistosta

Esittele toimistoasi Hostingerin toimistohakemistossa ja auta potentiaalisia asiakkaita löytämään palvelusi.

Tule löydetyksi toimistohakemistosta

Ainutlaatuisia suosittelutarjouksia

Hanki ainutlaatuisia suosittelukuponkeja jaettavaksi Hostingerille tuomiesi asiakkaiden kanssa.

Yhteismarkkinointi Hostingerin kanssa

Hanki yhteisbrändätty suosittelusivu, jonka voit jakaa potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja auttaa konversioiden kasvattamisessa.

20 % alennus toimistojen hostingista

Maksa vähemmän toimistopalveluista ainutlaatuisella 20 %:n kumppanialennuksella.
Näin se toimii

Aloita kolmessa vaiheessa

01

Hae minuutissa

Kirjaudu sisään Hostinger-tilillesi, siirry Agency Hubiin ja suorita kumppaniohjelman rekisteröintivaiheet.
02

Hanki hyväksyntä

Yhteistyökumppanitiimimme tarkistaa hakemuksesi ja auttaa sinua perehtymään nopeasti, yleensä kahden arkipäivän kuluessa.
03

Kasva ja ansaitse

Ala ansaita toistuvia palkkioita, hanki Hostinger-kumppanimerkki ja hae listautumista toimistohakemistoon.
Rakenna luottamusta

Näytä asiakkaille, että olet luotettava Hostinger-kumppani

Hanki Hostingerin virallinen vahvistus
Näytä merkki verkkosivustollasi
Anna potentiaalisille asiakkaille enemmän luottamusta toimistoosi
Hae nyt
Näytä asiakkaille, että olet luotettava Hostinger-kumppani

Älä usko pelkästään meitä

Katso, mitä asiakkaat ympäri maailmaa sanovat kokemuksistaan Hostingerin kanssa.

"Pidämme Hostingeria rehellisesti sanottuna insinöörejämme vertailukohtana tukipalveluita tarjotessamme."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohman perustajat

"Pystyin hallinnoimaan webhotellia, verkkotunnusta ja SSL-varmennetta yhdestä paikasta, mikä oli todella virkistävää."

Owen Phillips

Owen Phillips

Seppä

"Hostinger on paras hosting-palveluntarjoaja, jota olen koskaan käyttänyt. Tuki on mahtavaa ja hinnat lyömättömiä."

Jordi Robert

Jordi Robert

Markkinointiasiantuntija

"Olen suositellut asiakkailleni siirtymistä Hostingeriin. Kaikki on helppoa, ja uusia ominaisuuksia tulee koko ajan."

Anna Franques

Anna Franques

Digitaalinen suunnittelija ja kehittäjä

"Hostingerin yksinkertaisen hallintapaneelin ansiosta voimme hallita WordPress-verkkosivustoamme itse."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Yrityksen omistaja

"Pidämme Hostingeria rehellisesti sanottuna insinöörejämme vertailukohtana tukipalveluita tarjotessamme."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohman perustajat

"Pystyin hallinnoimaan webhotellia, verkkotunnusta ja SSL-varmennetta yhdestä paikasta, mikä oli todella virkistävää."

Owen Phillips

Owen Phillips

Seppä

"Hostinger on paras hosting-palveluntarjoaja, jota olen koskaan käyttänyt. Tuki on mahtavaa ja hinnat lyömättömiä."

Jordi Robert

Jordi Robert

Markkinointiasiantuntija

"Olen suositellut asiakkailleni siirtymistä Hostingeriin. Kaikki on helppoa, ja uusia ominaisuuksia tulee koko ajan."

Anna Franques

Anna Franques

Digitaalinen suunnittelija ja kehittäjä

"Hostingerin yksinkertaisen hallintapaneelin ansiosta voimme hallita WordPress-verkkosivustoamme itse."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Yrityksen omistaja

Kumppaniohjelman usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia Hostingerin kumppaniohjelmaa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Ohjelma on avoin verkkoalan ammattilaisille, jotka tarjoavat palveluita muille – freelancerit, verkkotoimistot ja markkinointitoimistot ovat kaikki tervetulleita. Olet Early Access -vaiheessa, ja hyväksynnän saamiseksi sinun on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

  • Ylläpidä yli 10 verkkosivustoa Hostingerilla
  • Sinulla on oltava ammattimainen, olemassa oleva verkkosivusto, jossa on selkeät tiedot palveluistasi
  • Käytä työsähköpostiosoitetta, joka vastaa yrityksesi verkkotunnusta (Gmail, Yahoo ja muut yleiset palveluntarjoajat eivät ole sallittuja)
  • Sinulla on oltava yrityksen nimi, joka on todennettavissa perusverkkosivuston kautta
  • Lähetä aito yrityskuvaus, jota ei ole kopioitu muualta
  • Ei ole aiempaa Hostinger-palveluntarjoajan tilin sulkemista pois väärinkäytösten vuoksi
  • Toimi markkinoilla, joita Hostinger ei ole nimenomaisesti sulkenut pois

Hakeaksesi sinun on mentävä kohtaan hPanel → Toimistokeskus → Kumppaniohjelma. Hakemukset tarkistetaan ennen hyväksymistä.

Kumppaniohjelma on syvempi ja pitkäaikaisempi suhde. Saat julkisen profiilin, saapuvia liidejä ja etuja, jotka kasvavat sitä mukaa, kun tuot lisää asiakkaita Hostingerille.

  • Mahdollisuus päästä toimistohakemistoon
  • Toistuvat palkkiot ristiinmyynnistä ja uusimisista, ei vain ensimmäisestä ostoksesta
  • Saapuvat liidit toimitetaan toimistokeskuksen hallintapaneeliin
  • Yhteisbrändätty suosittelusivu ja suosittelukuponkeja
  • Ainutlaatuisia suosittelutarjouksia asiakkaille, jotka hankit
  • 20 % alennus toimiston hostingista uusista ostoksista
  • Kumppanimerkki omalle verkkosivustollesi
  • Ensisijainen tekninen tuki

Ei. Hinnoittelu, laajuus ja toimitus ovat sinun ja asiakkaan välisiä.

Hyväksytyt kumppanit saavat oman suosittelujen hallintapaneelin hPaneliin (Toimiston keskus → Suositukset → Omat ansiot → Asiakkaat). Se näyttää kaikki suositellut asiakkaat ja palkkiotiedot – pätevät, hyväksytyt, suositellut tuotteet ja koko tapahtumahistoria – jotka ovat saatavilla napsauttamalla kutakin asiakasta.

Kyllä. Säilyttääksesi kumppanistatuksesi sinun on saatava Hostingerille vähintään 100 dollarin tulot suositteluohjelman kautta. Tämän rajan alittaminen asettaa tilisi ohjelmasta poistamisen riskiin.

Kyllä, milloin tahansa, hPanelin Agency Hubin kautta. Hakemistoprofiilisi poistetaan ja saapuvat liidit lakkaavat.

Ryhdy luotettavaksi kumppaniksi

Hae Hostingerin kumppaniohjelmaan ja avaa uusia tapoja houkutella asiakkaita, ansaita toistuvia palkkioita ja rakentaa uskottavuutta.

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