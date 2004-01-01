Saat välitöntä apua Kodeelta, tekoälytukiedustajaltasi

Kodee käsittelee päivittäin yli 45 000 keskustelua – hallinnoi palveluita, kirjoittaa blogikirjoituksia ja siirtää verkkosivustoja – kaikki yksinkertaisen keskustelun kautta.
Kokeile WhatsAppissa
Oikotie valmiiseen

Kodee on mukanasi kaikissa Hostinger-tuotteissa, jopa puhelimessasi – kerro sille vain, mitä tarvitset.

Web-hosting

Verkkosivuston siirtäminen
Nopeuta sitä
Luo varmuuskopio
Etsi asetukset hPanelista
Hallitse sivustoja, tietokantoja ja työkaluja
Miksi Kodee on mullistava

Yli 500 toimintoa ja lisää tulee

Kodee suorittaa yli 500 järjestelmänvalvojan tason toimintoa, mukaan lukien verkkosivustojen siirrot, varmuuskopiot ja palvelimen terveystarkastukset.

85 % onnistumisprosentti

Kodee ratkaisee valtaosan tukipyynnöistä ensimmäisellä yrityksellä – ei edestakaista yhteydenpitoa.

Palveluksessasi, heti

Kodee on aina tavoitettavissa – ei jonoissa odottelua tai takaisinsoittojen varaamista. Saat apua juuri silloin, kun sitä tarvitset.

Säästämällä rahaa säästät rahaa

Hoitamalla tuen automaattisesti Kodee auttaa pitämään kustannukset alhaisina ja siirtämään säästöt sinulle.

Käytätkö mieluummin WhatsAppia? Kodee on siellä.

Saat saman avun suunnitelmiin, asennukseen ja vianmääritykseen suoraan jo käyttämässäsi sovelluksessa.
Keskustele WhatsAppissa
Liity miljoonien tyytyväisten asiakkaiden joukkoon

Kodee ymmärsi huoleni nopeasti ja tarjosi selkeät, vaiheittaiset ohjeet, jotka ratkaisivat ongelmani ilman epäselvyyksiä.

Anas Rk

Kodee, heidän tekoälytukensa, on erinomainen. Itse asiassa pidän siitä enemmän kuin ihmisen kanssa puhumisesta, koska en tunne oloani kiireiseksi.

Yvonne McChesney

Heidän tekoälyavustajansa Kodee on TODELLA avulias. Sen sijaan, että se ohjaisi minut loputtomiin ohjeisiin, se itse asiassa tekee asioita tililläni. Se on kuin minulla olisi nuorempi järjestelmänvalvoja päivystysvuorossa.

Philip

Kerro vain Kodeelle ja pidä sitä valmiina.

Kodeen usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin tekoälyasiakastukipalvelustamme Kodeesta.

Mikä on Kodee?

Kodee on Hostingerin tekoälypohjainen tukiagentti – rakennettu hallitsemaan verkkosivustojasi ja palveluitasi yksinkertaisen chatin kautta. Se suorittaa yli 500 järjestelmänvalvojan tason toimintoa verkkosivustojen siirtämisestä ja varmuuskopioiden luomisesta DNS-tietueiden hallintaan ja palvelimen kunnon tarkistamiseen. Lue lisää Kodeesta.

Mitä Hostinger-tuotteita Kodee tukee?

Kodee toimii koko Hostinger-ekosysteemissä – webhotellit, WordPress, VPS, kotisivukone, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, verkkotunnukset ja maksut. Olipa hallinnoimasi asia mikä tahansa, Kodee on valmiina auttamaan.

Voiko Kodee oikeasti tehdä muutoksia tililleni, vai vastaako se vain kysymyksiin?

Molemmat – mutta Kodeen erottaa muista se, että se toimii. Sen sijaan, että se ohjaisi sinut ohjedokumenttiin, Kodee yhdistää verkkotunnuksia, päivittää DNS-asetukset, asentaa laajennuksia ja paljon muuta suoraan tililläsi.

Onko Kodee saatavilla mobiililaitteilla?

Kyllä. Kodee on käytettävissä kaikkialla, missä käytät Hostingeria – myös mobiililaitteilla ja jopa WhatsAppissa – joten välitön apu on aina yhden viestin päässä, missä ikinä työskenteletkin.

Mitä tapahtuu, jos Kodee ei pysty ratkaisemaan ongelmaani?

Kodee hoitaa 85 % tukipalvelutilanteista itsenäisesti. Kaikessa, mikä ei kuulu sen piiriin, se yhdistää sinut ihmisasiantuntijaan, joten et koskaan jää ilman ratkaisua.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

