Až do 69% off

Deepseek Harness

Nasazení Deepseek Harness jedním kliknutím

Bezplatné automatické týdenní zálohy
Antimalwarový skener
Hostinger Agent AI asistent
139,99/měs.
Vybrat balíček
30denní záruka vrácení peněz
deepseek postroj

Vyberte si svůj dokonalý plán Deepseek Harness

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Datacentra po celém světě
Bezplatné týdenní zálohy
Správa firewallu
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
AI webový terminál
Doména na 1 rok zdarma
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Datacentra po celém světě
Bezplatné týdenní zálohy
Správa firewallu
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
AI webový terminál
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Chytřejší pracovní postupy pro hlubší analýzu

Deepseek Harness je open-source framework, kde každá schopnost je plugin.Modely, nástroje, dovednosti a dokonce i další kódovací agenti mohou být vyměněny a překomponovány, což vám dává plnou kontrolu nad tím, jak jsou agenti AI postaveni a spuštěni, aniž byste se dotkli jádra.

Spuštění Deepseek Harness na VPS vám umožní mít plnou kontrolu nad prostředky a zároveň přizpůsobit kapacitu potřebám projektu.Toto nastavení podporuje konzistentní výkon pro více analýz a usnadňuje bezpečnou správu úloh v průběhu času.
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Deepseek Harness

Vše, co potřebujete pro váš postroj Deepseek

Poskytněte svým agentům Deepseek Harness vyhrazené zdroje pro spouštění těžších úloh s výkonem a kontrolou, kterou potřebujete.

Pokročilé zabezpečení

Odhalte všechny škodlivé soubory pomocí skeneru malwaru. Zabezpečte svůj server ochranou proti DDoS útokům a vestavěným firewallem. Ovládejte přístupnost svých webových stránek pomocí vyhrazené IP adresy.

Deepseek Harness

Špičkový výkon

Váš server bude běžet na procesorech AMD EPYC a úložišti NVMe SSD a pro vaše potřeby získáte infrastrukturu s rychlostí 300 Mb/s. Pokud potřebujete více VPS zdrojů, můžete kdykoli provést upgrade několika kliknutími.

Deepseek Harness

Plná kontrola s možností úniku

Nakonfigurujte si Deepseek Harness s plným přístupem uživatele root, jak chcete. Před provedením jakýchkoli větších změn proveďte bezplatný manuální snímek. Pokud něco, obnovte svá data pomocí nejnovější bezplatné automatické zálohy.

Deepseek Harness

Pokročilé zabezpečení

Odhalte všechny škodlivé soubory pomocí skeneru malwaru. Zabezpečte svůj server ochranou proti DDoS útokům a vestavěným firewallem. Ovládejte přístupnost svých webových stránek pomocí vyhrazené IP adresy.

Deepseek Harness

Špičkový výkon

Váš server bude běžet na procesorech AMD EPYC a úložišti NVMe SSD a pro vaše potřeby získáte infrastrukturu s rychlostí 300 Mb/s. Pokud potřebujete více VPS zdrojů, můžete kdykoli provést upgrade několika kliknutími.

Deepseek Harness

Plná kontrola s možností úniku

Nakonfigurujte si Deepseek Harness s plným přístupem uživatele root, jak chcete. Před provedením jakýchkoli větších změn proveďte bezplatný manuální snímek. Pokud něco, obnovte svá data pomocí nejnovější bezplatné automatické zálohy.

Deepseek Harness

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální nasazení. Globální dosah

Zrychlete načítání svého webu výběrem lokality serveru, která je vašemu publiku co nejblíže. Naše datacentra najdete v Severní Americe, Evropě, Asii i Jižní Americe.

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Postroj Deepseek, na který se můžete spolehnout

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

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Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
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Pracujte chytřeji s Kodee

Náš přátelský asistent Kodee vám pomůže s jakýmikoli dotazy ohledně VPS.

AI agent je neustále online a k dispozici bez dalších poplatků, čímž vám pomáhá se všemi úkoly spojenými se správou VPS. Ať už opravujete chybu, aktualizujete firewall nebo spravujete data, AI agent celý proces zjednodušuje a šetří váš čas – jednoduché prompty mění ve spolehlivé serverové operace.
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Deepseek Harness

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz. Podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz.

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Google
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4.8/5
1,237
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HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
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Deepseek Harness VPS FAQ

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se služeb Deepseek Harness.
DeepSeek Harness je open-source svazek agentů, který poskytuje moduly runtime pro agenty AI, zejména pro kódování a automatizaci pracovních postupů.Na VPS můžete spustit jeho webové nebo terminálové uživatelské rozhraní, připojit poskytovatele LLM, jako je DeepSeek, a orchestrovat pluginy pro úkoly, jako je editace kódu, refaktorování projektů, zpracování dat a další pracovní postupy řízené agenty.
Spuštění funkce DeepSeek Harness na VPS udržuje prostředí agenta vždy zapnuté. Dlouhodobé úlohy a pracovní postupy na pozadí tak mohou pokračovat, i když je notebook offline. VPS také centralizuje konfiguraci, pluginy a pracovní prostory na jednom dosažitelném místě, což je užitečné, pokud chcete získat přístup ke svazku z více zařízení nebo spolupracovat se spoluhráči přes zabezpečené připojení.
S VPS máte obvykle přístup root nebo sudo, takže můžete ovládat plnou sadu DeepSeek Harness: verze Node.js, proměnné prostředí, pravidla brány firewall, správce procesů a rozložení úložiště. Můžete spravovat pluginy ze zdrojů Git, zapojovat vlastní nástroje a koncové body modelu a skriptovat automatizaci na úrovni systému kolem svazku pomocí shellu, cronu, Dockeru nebo jiných nástrojů orchestrace, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu.
VPS je vhodný pro DeepSeek Harness, protože si můžete vybrat profily procesoru, paměti a disku, které odpovídají vašim úlohám agenta, a škálovat je podle toho, jak roste využití. Proces svazování můžete mít pod dohledem pomocí nástrojů, jako je systemd nebo Docker, používat snímky a zálohy pro obnovení a umístit server do oblastí blízko koncových bodů modelu, abyste minimalizovali latenci pro volání rozhraní API.
Toto nastavení je ideální pro vývojáře, odborníky na data a malé týmy, kteří chtějí trvalý, sdílený svazek umělé inteligence pro kódování a automatizační projekty, a také pro výkonné uživatele, kteří často pracují z více strojů, potřebují reprodukovatelná prostředí pro experimenty nebo chtějí hostovat přizpůsobitelný pracovní prostor agenta, který se může časem vyvíjet pomocí pluginů a nových pracovních postupů.

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