Créez vos propres outils d'IA personnalisés – sans configuration, sans tracas

Avec l'IA déjà intégrée à Horizons, vous pouvez créer vos propres outils d'IA – à utiliser, à vendre ou à partager.
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Créez vos propres outils d'IA personnalisés – sans configuration, sans tracas

De projets parallèles amusants à des outils utiles

Créez des outils pour vous-même, économisez sur les abonnements, ou créez quelque chose que vos utilisateurs adoreront – et paieront. Voici quelques idées pour vous lancer.
Outils de texte

Outils de texte

Créez des applications qui lisent, écrivent et répondent. Des chatbots qui gèrent les questions des clients 24h/24 et 7j/7, aux assistants qui aident les utilisateurs à rédiger des lettres de motivation, à planifier des voyages ou à trouver la recette parfaite.

Outils d'image

Créez des applications qui transforment et génèrent des visuels. Permettez aux utilisateurs de transformer des photos en illustrations, de concevoir des avatars personnalisés, de visualiser des relookings de pièces ou de produire des maquettes de produits – aucune compétence en design n'est requise.

Outils utilitaires

Créez des outils intelligents qui font gagner du temps à vos utilisateurs. Pensez aux formulaires de prospects basés sur l'IA, aux réviseurs de CV, aux conseillers budgétaires ou aux planificateurs d'entraînement – des applications pratiques qui apportent une réelle valeur, à chaque fois.

Outils amusants et viraux

Créez le genre d'outils que les gens ne peuvent s'empêcher de partager. Tests de personnalité, lecteurs de tarot IA, chercheurs de sosies de célébrités, générateurs d'histoires du soir – amusants à utiliser, encore plus amusants à partager.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer des outils alimentés par l'IA

L'IA qui est déjà là

Aucun compte tiers ni facturation séparée – l'IA est intégrée à Horizons – il suffit d'ouvrir votre projet et de l'utiliser.

Créez en conversant, pas en codant

Décrivez ce que vous souhaitez en langage simple, et Horizons le crée pour vous. Sans code, sans configuration technique – il suffit de votre idée et d'une conversation.

Votre idée fixe les limites, pas la technologie

Chatbots, assistants personnels d'IA, générateurs d'images, outils de rédaction, moteurs de recommandation – tout ce que vous pouvez imaginer, Horizons dispose de l'IA pour l'alimenter.

Créez-le une fois, tirez-en profit

Partagez votre projet en tant que modèle et gagnez une commission de 20 % chaque fois que quelqu'un l'utilise pour lancer sa propre application et souscrit à son premier plan Horizons.

Comment ça marche

01

Ouvrez votre projet Horizons

Connectez-vous à Horizons et démarrez un nouveau projet – ou choisissez l'un de nos modèles prêts pour l'IA pour prendre de l'avance.
02

Créer, ajuster et tester

Décrivez ce que vous voulez que votre application fasse, modifiez-la jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, et testez-la en direct – le tout sans quitter Horizons.
03

Publier et partager

Lorsque vous êtes prêt, publiez. Votre outil alimenté par l'IA est en ligne et prêt pour les utilisateurs – vous pouvez suivre l'utilisation des crédits à tout moment depuis votre tableau de bord.

Trouvez votre modèle

Modèles prédéfinis

Tous les projets
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt à créer votre premier outil propulsé par l'IA ?

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FAQ sur la création d'outils IA personnalisés

Voici les réponses aux questions les plus courantes que nous recevons concernant la création d'outils alimentés par l'IA avec Horizons.

Comment puis-je créer mes propres outils d'IA ?

Ouvrez simplement votre projet Horizons et commencez à discuter – décrivez ce que vous souhaitez créer en langage clair et l'IA d'Horizons lui donnera vie. Une intégration d'IA générative fluide est déjà intégrée à votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Vous pouvez demander de personnaliser n'importe quoi, et modifier manuellement le texte ou mettre à jour les images quand vous le souhaitez, sans dépenser de crédits. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur publier – l'hébergement et le domaine sont déjà inclus dans votre forfait.

Apprenez-en davantage dans notre aperçu de l'IA intégrée d'Horizons.

Qui peut utiliser Horizons pour créer des outils d'IA personnalisés ?

Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée – aucune expérience en codage n'est nécessaire. Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise qui souhaite créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, un créateur cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou un expert – comme un entraîneur sportif ou un nutritionniste – qui souhaite transformer ses connaissances en un outil qu'il peut vendre à ses clients, Horizons le rend possible.

Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, vous pouvez le construire. Et si vous cherchez de l'inspiration ou si vous voulez simplement prendre de l'avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour en trouver un qui corresponde à votre idée.

Quels types de fonctionnalités d'IA puis-je ajouter à mon application ?

Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez les utiliser pour créer vos propres chatbots IA, assistants personnels IA, outils d'écriture, convertisseurs d'images, moteurs de recommandation, et bien plus encore.

L'utilisation de Horizons est-elle gratuite ?

Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre plan inclut des crédits IA pour commencer à créer et à expérimenter immédiatement. Une fois que vous avez utilisé vos crédits gratuits, vous pouvez les recharger à tout moment pour continuer à créer et à alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site web publié. Pas de frais inattendus, pas de frais cachés – vous contrôlez toujours ce que vous dépensez.

Comment fonctionnent les crédits IA ?

Les crédits IA alimentent deux choses : la création de votre site web ou d'une application (1 message = 1 crédit) et les fonctionnalités IA au sein de votre projet web publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA au sein de votre site web ou de votre application web, nous utilisons des crédits fractionnés – ce qui signifie que vos crédits durent plus longtemps uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec votre outil IA.

Puis-je voir combien de crédits d'IA mon application a utilisés ?

Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une répartition des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités d'IA de votre application – afin que vous sachiez toujours exactement où vont vos crédits.

Est-ce que j'ai besoin de compétences en codage pour utiliser le créateur d'outils IA Horizons ?

Pas du tout. Horizons est conçu pour tout le monde – des créateurs non techniques aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez créer, Horizons peut vous aider à le créer.

Puis-je commencer à créer des outils d'IA si je possède déjà un plan acheté précédemment ?

Oui – si vous avez déjà créé un projet avec AI App Builder ou codé un site web avec Horizons, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre forfait sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en démarrer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à commencer.

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