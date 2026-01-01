Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
+2 mes(es) gratis
Beneficios de Business
+2 mes(es) gratis
Todo lo del plan Business, más:
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Beneficios de Business
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Todo lo del plan Business, más:
Ship Codex projects without friction
Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto
1. Conectá tu proyecto
Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.
2. Deploy al instante
Lanzá tu app web de Node.js en segundos. Nosotros nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad.
3. Gestioná y escalá
Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.
Ubicación de servidor recomendada:
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