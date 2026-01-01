Codex hosting

Deploy apps built with Codex in minutes

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desde  AR$ 5.399 /mes
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Tenés 30 días de garantía de devolución
codex hosting

Simple pricing for Codex hosting

Host the apps you build with Codex on reliable infrastructure you can trust. Every plan includes a 30-day money-back guarantee, so you can get started with confidence.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
AR$ 24.999
AR$ 5.399 /mes

+2 mes(es) gratis

Elegir plan
Obtené 48 meses por AR$ 259.152 (precio regular: AR$ 1.199.952). Se renueva a AR$ 21.999/mes.
5 apps web de Node.js administradas
Hasta 50 sitios web
5 créditos para vibe coding
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Desarrollá con Node.js, PHP/HTML, WordPress, Creador de Sitios Web, Horizons
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
AR$ 54.299
AR$ 15.599 /mes

+2 mes(es) gratis

Elegir plan
Obtené 48 meses por AR$ 748.752 (precio regular: AR$ 2.606.352). Se renueva a AR$ 50.499/mes.
10 apps web de Node.js administradas
NUEVO
Hasta 100 sitios web
5 créditos para vibe coding
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
10 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Más vendido
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Business
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AR$ 5.399 /mes

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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Ship Codex projects without friction

Take the apps and prototypes you build with Codex from local code to a live Node.js environment without extra setup. Push your project, and Hostinger handles the runtime and deployment flow so your app is ready to serve users without manual server work. Your stack runs on managed hosting designed to stay steady as traffic grows, with the uptime and headroom to handle spikes more smoothly. That leaves you with less ops overhead and more time to refine the features your app depends on.
codex hosting

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web de Node.js en segundos. Nosotros nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad.

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Codex hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex hosting services.

What is Codex hosting, and why does it matter for production apps?

Codex hosting means running the Node.js apps you build with Codex in a live environment that users can access. It matters because production hosting gives you uptime, environment management, and a stable runtime instead of relying on your local machine.

How is Codex hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger Node.js hosting, that server setup is handled for you, so you can deploy Codex projects without maintaining the underlying machine.

Can I deploy a Codex project from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. After that, pushes to the connected branch can trigger redeploys.

Are there traffic limits or overage fees for Codex hosting?

Your plan includes a fixed resource limit, and if your app grows beyond it, you may need to upgrade. We do not bill unpredictable overage fees for traffic spikes, but sustained higher usage can require a bigger plan.

How do I move a Codex app from local development or another host?

Push your app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and set the environment variables your app needs. If you're migrating from another host, keep the same Node.js entry point and database settings where possible to reduce changes.

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