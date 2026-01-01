Implementá AiToEarn en un clic.
Agente de marketing de contenidos con IA de código abierto para empresas unipersonales, creadores y marcas para publicar en más de 12 plataformas sociales.
Elegí un plan VPS para AiToEarn
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AiToEarn
AiToEarn es un agente de marketing de contenidos con IA de código abierto que ayuda a creadores, empresas unipersonales y marcas a generar, programar y distribuir contenido en Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest y LinkedIn desde una única interfaz.
Alojar AiToEarn en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los medios generados y las analíticas de publicación bajo tu control, elimina las tarifas de SaaS basadas en asientos y te permite integrar tus propios proveedores de IA y credenciales de Relay para OAuth sin necesidad de registrarte como desarrollador en cada plataforma.
Funciones principales de AiToEarn
Publicación multiplataforma
Publicá videos, artículos y publicaciones en más de 12 redes, incluyendo Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X y LinkedIn, desde un flujo de trabajo compartido.
Generación de Contenido con IA
El agente de IA integrado genera textos, expande o reescribe borradores, y produce imágenes y videos cortos adaptados para cada plataforma de destino.
OAuth a través de Relay
Conectá cada plataforma compatible con una única clave API a través del servicio AiToEarn Relay — no se requieren cuentas de desarrollador por plataforma.
MCP y Agente Listo
El soporte nativo del protocolo MCP te permite manejar AiToEarn desde Claude, Cursor y otros entornos de ejecución de agentes a través de las mismas API que utiliza la interfaz de usuario web.
Almacenamiento autoalojado
Incluye un almacén de objetos compatible con S3 integrado, un conjunto de réplicas de MongoDB y una caché de Redis para que todos los medios, cuentas y colas permanezcan en tu VPS.
¿Por qué ejecutar AiToEarn en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.