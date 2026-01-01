Tạo email theo tên miền riêng của bạn
Thương hiệu của bạn, trong mọi thông điệp
Khi dùng email theo tên miền, doanh nghiệp của bạn trông chuyên nghiệp hơn ngay từ email đầu tiên.
Email tạo dựng niềm tin
Email theo tên miền riêng giúp tin nhắn của bạn trông thật và đáng tin cậy, để mọi người có nhiều khả năng mở và trả lời hơn.
Bắt đầu với chi phí thấp hơn
Chọn gói email dài hơn để nhận được giá hàng tháng thấp nhất - với gói 48 tháng, bạn có thể tiết kiệm đến 81%
Thiết lập email chuyên nghiệp chỉ trong vài phút
1. Chọn tên miền
2. Thêm email của bạn
3. Bắt đầu gửi
Tại sao nên mua tên miền tại Hostinger?
Nhà cung cấp tên miền uy tín
Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.Tìm hiểu thêm về tên miền
Quyền riêng tư
Hỗ trợ 24/7
Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng quản lý
Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.
Câu hỏi thường gặp về email với tên miền riêng
Email với tên miền riêng là gì?
Đây là một địa chỉ email tùy chỉnh sử dụng tên miền của bạn (ví dụ, ten@doanhnghiepcuaban.com). Nó trông chuyên nghiệp hơn và giúp tạo dựng niềm tin với khách hàng.
Tôi có thể mua tên miền và email cùng nhau không?
Có. Bạn có thể đăng ký tên miền và thiết lập email chuyên nghiệp chỉ trong một lần thanh toán đơn giản. Chúng tôi kết nối mọi thứ tự động.
Nếu tôi đã có tên miền thì sao?
Không vấn đề gì. Bạn có thể kết nối tên miền hiện có của mình với Hostinger chỉ với vài nhấp chuột.
Nó có khó để thiết lập không?
Hoàn toàn không. Việc cài đặt rất thân thiện với người mới và chỉ mất vài phút. Chúng tôi sẽ lo các phần kỹ thuật cho bạn.
Tôi có thể dùng email của tôi với Gmail hoặc Outlook không?
Có. Bạn có thể sử dụng email của mình với Gmail, Outlook, Apple Mail và các ứng dụng khác, hoặc truy cập thông qua webmail.
Tôi có thể tạo nhiều địa chỉ email không?
Có. Bạn có thể tạo bao nhiêu địa chỉ email tùy thích cho tên miền của mình — hoàn hảo cho các nhóm hoặc doanh nghiệp đang phát triển.
Nếu tôi cần giúp đỡ thì sao?
Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để giúp bạn thiết lập hoặc bất cứ điều gì bạn cần.