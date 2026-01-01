Lago là một nền tảng đo lường và thanh toán mã nguồn mở được xây dựng cho các công ty SaaS, fintech và hạ tầng cần có mô hình định giá linh hoạt dựa trên mức sử dụng. Nền tảng này cung cấp khả năng thu thập sự kiện theo thời gian thực, quản lý đăng ký, tạo hóa đơn và API ưu tiên nhà phát triển để hỗ trợ các mô hình định giá phức tạp — từ gói theo chỗ ngồi đến các bậc định giá theo cấp độ, gói và phần trăm.

Tự host Lago trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát trực tiếp mọi sự kiện khách hàng, hóa đơn và quy tắc định giá, loại bỏ phí giao dịch do các công cụ thanh toán được host tính phí, đồng thời cho phép bạn tùy chỉnh tích hợp và lưu giữ dữ liệu theo các yêu cầu cụ thể về tuân thủ và sản phẩm của bạn.