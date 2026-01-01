Triển khai Lago với cài đặt một nhấp.
Nền tảng đo lường và thanh toán dựa trên mức sử dụng mã nguồn mở dành cho các công ty SaaS, fintech và cơ sở hạ tầng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Lago
Lago là một nền tảng đo lường và thanh toán mã nguồn mở được xây dựng cho các công ty SaaS, fintech và hạ tầng cần có mô hình định giá linh hoạt dựa trên mức sử dụng. Nền tảng này cung cấp khả năng thu thập sự kiện theo thời gian thực, quản lý đăng ký, tạo hóa đơn và API ưu tiên nhà phát triển để hỗ trợ các mô hình định giá phức tạp — từ gói theo chỗ ngồi đến các bậc định giá theo cấp độ, gói và phần trăm.
Tự host Lago trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát trực tiếp mọi sự kiện khách hàng, hóa đơn và quy tắc định giá, loại bỏ phí giao dịch do các công cụ thanh toán được host tính phí, đồng thời cho phép bạn tùy chỉnh tích hợp và lưu giữ dữ liệu theo các yêu cầu cụ thể về tuân thủ và sản phẩm của bạn.
Các tính năng chính của Lago
Tính phí theo mức sử dụng
Tính phí theo lượt gọi API, chỗ ngồi, GB hoặc bất kỳ chỉ số nào mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán tùy chỉnh từ đầu.
Đo lường thời gian thực
Thu thập các sự kiện của khách hàng ngay khi chúng xảy ra và hiển thị dữ liệu sử dụng chính xác cho hóa đơn và bảng điều khiển.
Mô hình định giá linh hoạt
Kết hợp các bậc cố định, theo cấp bậc, gói và phần trăm trong một gói duy nhất để mô hình hóa bất kỳ chiến lược định giá nào.
Tạo hóa đơn
Tự động tạo và xuất hóa đơn PDF dựa trên chu kỳ đăng ký và mức sử dụng theo đồng hồ.
Developer-first API
Tích hợp thanh toán vào sản phẩm của bạn thông qua API REST sạch và webhook thay vì giao diện người dùng được lưu trữ.
Tại sao lại chạy Lago trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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