Triển khai InvenTree với cài đặt một nhấp.
Hệ thống quản lý linh kiện và hàng tồn kho mã nguồn mở để theo dõi hàng tồn kho, định mức nguyên vật liệu và thông tin nhà cung cấp.
Chọn gói VPS cho InvenTree
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với InvenTree
InvenTree là một nền tảng quản lý kho và linh kiện dựa trên web được xây dựng cho các đội ngũ kỹ thuật và sản xuất. Nó thay thế việc theo dõi dựa trên bảng tính và các công cụ rời rạc bằng một hệ thống thống nhất quản lý mức tồn kho, danh mục linh kiện, định mức vật tư, thông tin nhà cung cấp, đơn đặt hàng và đơn bán hàng tại một nơi. Được xây dựng với REST API sạch và kiến trúc plugin mở rộng, nó phù hợp với quy trình làm việc kỹ thuật hiện có thay vì buộc các đội phải thích nghi với nó.
Tự host InvenTree trên VPS của bạn giúp giữ cơ sở dữ liệu linh kiện, giá nhà cung cấp và BOM sản xuất của bạn trên hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án phần cứng và nhà sản xuất coi dữ liệu tìm nguồn cung ứng linh kiện là độc quyền.
Các tính năng chính của InvenTree
Danh mục vật tư
Định nghĩa BOM đa cấp cho các cụm lắp ráp phức tạp, với phân bổ kho tự động và tính toán thiếu hụt để lập kế hoạch sản xuất một cách chính xác.
Theo dõi hàng tồn kho
Theo dõi số lượng hàng tồn kho trên nhiều địa điểm lưu trữ, với lịch sử di chuyển đầy đủ và cảnh báo hàng tồn kho thấp cho từng bộ phận.
Quản lý nhà cung cấp
Đính kèm liên kết nhà cung cấp và nhà sản xuất cho từng bộ phận, bao gồm các bậc giá, thời gian giao hàng và số lượng đặt hàng tối thiểu để so sánh mua sắm trực tiếp.
Đơn đặt hàng
Tạo và theo dõi đơn đặt hàng từ khi khởi tạo đến khi giao hàng, với tính năng tự động cập nhật kho hàng khi nhận được các lô hàng đến.
REST API và plugins
Một REST API đầy đủ và hệ thống plugin kết nối InvenTree với máy quét mã vạch, máy in nhãn, hệ thống ERP và các quy trình làm việc tự động hóa tùy chỉnh.
Đơn hàng bán hàng
Quản lý đơn hàng khách hàng và phân bổ hàng tồn kho để thực hiện đơn hàng, giúp doanh số bán hàng và hàng tồn kho luôn đồng bộ mà không cần công cụ quản lý đơn hàng riêng biệt.
Tại sao lại chạy InvenTree trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.