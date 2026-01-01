Giảm giá lên đến 69% cho InvenTree

Triển khai InvenTree với cài đặt một nhấp.

Hệ thống quản lý linh kiện và hàng tồn kho mã nguồn mở để theo dõi hàng tồn kho, định mức nguyên vật liệu và thông tin nhà cung cấp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai InvenTree với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho InvenTree

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với InvenTree

InvenTree là một nền tảng quản lý kho và linh kiện dựa trên web được xây dựng cho các đội ngũ kỹ thuật và sản xuất. Nó thay thế việc theo dõi dựa trên bảng tính và các công cụ rời rạc bằng một hệ thống thống nhất quản lý mức tồn kho, danh mục linh kiện, định mức vật tư, thông tin nhà cung cấp, đơn đặt hàng và đơn bán hàng tại một nơi. Được xây dựng với REST API sạch và kiến trúc plugin mở rộng, nó phù hợp với quy trình làm việc kỹ thuật hiện có thay vì buộc các đội phải thích nghi với nó.

Tự host InvenTree trên VPS của bạn giúp giữ cơ sở dữ liệu linh kiện, giá nhà cung cấp và BOM sản xuất của bạn trên hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án phần cứng và nhà sản xuất coi dữ liệu tìm nguồn cung ứng linh kiện là độc quyền.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của InvenTree

Danh mục vật tư

Định nghĩa BOM đa cấp cho các cụm lắp ráp phức tạp, với phân bổ kho tự động và tính toán thiếu hụt để lập kế hoạch sản xuất một cách chính xác.

Theo dõi hàng tồn kho

Theo dõi số lượng hàng tồn kho trên nhiều địa điểm lưu trữ, với lịch sử di chuyển đầy đủ và cảnh báo hàng tồn kho thấp cho từng bộ phận.

Quản lý nhà cung cấp

Đính kèm liên kết nhà cung cấp và nhà sản xuất cho từng bộ phận, bao gồm các bậc giá, thời gian giao hàng và số lượng đặt hàng tối thiểu để so sánh mua sắm trực tiếp.

Đơn đặt hàng

Tạo và theo dõi đơn đặt hàng từ khi khởi tạo đến khi giao hàng, với tính năng tự động cập nhật kho hàng khi nhận được các lô hàng đến.

REST API và plugins

Một REST API đầy đủ và hệ thống plugin kết nối InvenTree với máy quét mã vạch, máy in nhãn, hệ thống ERP và các quy trình làm việc tự động hóa tùy chỉnh.

Đơn hàng bán hàng

Quản lý đơn hàng khách hàng và phân bổ hàng tồn kho để thực hiện đơn hàng, giúp doanh số bán hàng và hàng tồn kho luôn đồng bộ mà không cần công cụ quản lý đơn hàng riêng biệt.

Tại sao lại chạy InvenTree trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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