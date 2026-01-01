InvenTree là một nền tảng quản lý kho và linh kiện dựa trên web được xây dựng cho các đội ngũ kỹ thuật và sản xuất. Nó thay thế việc theo dõi dựa trên bảng tính và các công cụ rời rạc bằng một hệ thống thống nhất quản lý mức tồn kho, danh mục linh kiện, định mức vật tư, thông tin nhà cung cấp, đơn đặt hàng và đơn bán hàng tại một nơi. Được xây dựng với REST API sạch và kiến trúc plugin mở rộng, nó phù hợp với quy trình làm việc kỹ thuật hiện có thay vì buộc các đội phải thích nghi với nó.

Tự host InvenTree trên VPS của bạn giúp giữ cơ sở dữ liệu linh kiện, giá nhà cung cấp và BOM sản xuất của bạn trên hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án phần cứng và nhà sản xuất coi dữ liệu tìm nguồn cung ứng linh kiện là độc quyền.