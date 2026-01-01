Deploy Frigate v jednom kliknutí na inštaláciu.
Open-source sieťový videorekordér s lokálnou detekciou objektov AI v reálnom čase pre IP kamery.
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S čím sa dá postaviť Frigate
Frigate je sieťový videorekordér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je postavený na detekcii objektov v reálnom čase. Neustále analyzuje toky z vašich IP kamier, identifikuje ľudí, autá, zvieratá a iné objekty na mieste a zaznamenáva alebo upozorňuje len vtedy, keď sa v skutočnosti stane niečo zmysluplné namiesto každého pixel pohybu.
Vzhľadom na to, že každý snímok je spracovaný na vlastnom serveri, zábery nikdy neopúšťajú počítač, ktorý ovláda, bez predplatného v cloude, bez poplatkov za kameru a bez toho, aby dodávateľ rozhodoval, ako dlho sa vaše záznamy uchovávajú. Frigate funguje s akýmkoľvek fotoaparátom, ktorý poskytuje stream RTSP, ukladá záznamy na lokálnom disku a integruje sa s asistentom Home a MQTT na automatizáciu.
Kľúčové vlastnosti Frigate
Lokálna detekcia
Objekty sú identifikované na vašom vlastnom hardvéri v reálnom čase, takže detekcia funguje aj vtedy, keď nie je pripojené k internetu.
Menej falošných výstrah
Záznamy a oznámenia sú spúšťané skutočnými ľuďmi, vozidlami alebo zvieratami, nie tieňmi, dažďom alebo prechádzajúcimi svetlometmi.
Neustále nahrávanie a prezeranie
Nahrávky po celú hodinu sedí vedľa časovej osi detekovaných udalostí, takže môžete skočiť rovno na okamih, ktorý má význam.
Funguje s akýmikoľvek fotoaparátmi
Pripojte kamery akejkoľvek značky cez RTSP namiesto toho, aby boli zamknuté do jedného výrobcu alebo cloudovej služby.
Home Assistant Integrácia
Detekcie sú publikované cez MQTT, takže svetlá, sirény a iné inteligentné domáce automatizácie môžu reagovať v okamihu, keď sa niečo vidí.
Vstavané re-streaming
Bundled go2rtc restreamer vytiahne každú kameru raz a zdieľa ju s každým divákom, pričom zaťaží samotnú kameru.
Prečo spustiť Frigate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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