Nasaďte AiToEarn jedným kliknutím.
Open-source AI agent pre obsahový marketing pre jednoosobové spoločnosti, tvorcov a značky na publikovanie na viac ako 12 sociálnych platformách.
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S čím sa dá postaviť AiToEarn
AiToEarn je open-source AI agent pre obsahový marketing, ktorý pomáha tvorcom, jednoosobovým spoločnostiam a značkám generovať, plánovať a distribuovať obsah naprieč platformami Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest a LinkedIn z jedného rozhrania.
Vlastné hostovanie AiToEarn na vašom vlastnom VPS udržiava tokeny účtov, generované médiá a analytiku publikovania pod vašou kontrolou, eliminuje poplatky za SaaS na základe počtu miest a umožňuje vám integrovať vlastných poskytovateľov AI a poverenia Relay pre OAuth bez registrácie ako vývojár na každej platforme.
Kľúčové vlastnosti AiToEarn
Viacplatformové publikovanie
Publikujte videá, články a príspevky na viac ako 12 sietí vrátane Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X a LinkedIn z jedného zdieľaného pracovného postupu.
Generovanie obsahu umelou inteligenciou
Vstavaný AI agent generuje texty, rozširuje alebo prepisuje návrhy a vytvára obrázky a krátke videá prispôsobené pre každú cieľovú platformu.
OAuth cez Relay
Pripojte každú podporovanú platformu pomocou jedného kľúča API prostredníctvom služby AiToEarn Relay – nevyžadujú sa žiadne vývojárske účty pre jednotlivé platformy.
MCP a Agent pripravení
Natívna podpora protokolu MCP vám umožňuje riadiť AiToEarn z Claude, Cursor a iných prostredí agentov prostredníctvom rovnakých API, ktoré používa webové UI.
Samoobslužné úložisko
Obsahuje vstavané objektové úložisko kompatibilné s S3, replikačnú sadu MongoDB a vyrovnávaciu pamäť Redis, takže všetky médiá, účty a fronty zostanú na vašom VPS.
Prečo spustiť AiToEarn na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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