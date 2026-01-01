Installera Lago med ett klick.
Plattform med öppen källkod för mätning och användningsbaserad fakturering för SaaS-, fintech- och infrastrukturföretag.
Välj en VPS-prenumeration för Lago
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Lago
Lago är en öppen källkodsbaserad mät- och faktureringsplattform byggd för SaaS-, fintech- och infrastrukturföretag som behöver flexibel, användningsbaserad prissättning. Den erbjuder händelseintag i realtid, prenumerationshantering, fakturagenerering och ett utvecklarfokuserat API för att stödja komplexa prissättningsmodeller — från prissättning per användare till graderade, paket- och procentbaserade nivåer.
Att själv hosta Lago på din egen VPS håller varje kundhändelse, faktura och prissättningsregel under din direkta kontroll, eliminerar transaktionsavgifter som hostade faktureringsverktyg tar ut, och låter dig skräddarsy integrationer och datalagring efter dina specifika efterlevnads- och produktkrav.
Viktiga funktioner i Lago
Användningsbaserad fakturering
Debitera efter API-anrop, platser, GB eller valfri mätpunkt utan att bygga anpassad faktureringsinfrastruktur från grunden.
Mätning i realtid
Ta emot kundhändelser när de inträffar och visa korrekt användningsdata för fakturor och översikter.
Flexibla prismodeller
Kombinera fasta, graderade, paketbaserade och procentbaserade nivåer i en enda plan för att modellera vilken prissättningsstrategi som helst.
Fakturagenerering
Generera och exportera PDF-fakturor automatiskt baserat på prenumerationsperioder och mätt användning.
Utvecklar-först API
Integrera fakturering i din produkt via ett rent REST API och webhooks istället för hostade användargränssnitt.
Varför köra Lago på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.