Lago är en öppen källkodsbaserad mät- och faktureringsplattform byggd för SaaS-, fintech- och infrastrukturföretag som behöver flexibel, användningsbaserad prissättning. Den erbjuder händelseintag i realtid, prenumerationshantering, fakturagenerering och ett utvecklarfokuserat API för att stödja komplexa prissättningsmodeller — från prissättning per användare till graderade, paket- och procentbaserade nivåer.

Att själv hosta Lago på din egen VPS håller varje kundhändelse, faktura och prissättningsregel under din direkta kontroll, eliminerar transaktionsavgifter som hostade faktureringsverktyg tar ut, och låter dig skräddarsy integrationer och datalagring efter dina specifika efterlevnads- och produktkrav.