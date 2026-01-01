Installera InvenTree med ett klick.
Öppen källkod-system för reservdels- och lagerhantering för att spåra lagersaldo, stycklistor och leverantörsinformation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med InvenTree
InvenTree är en webbaserad plattform för lager- och komponenthantering, byggd för ingenjörs- och tillverkningsteam. Den ersätter kalkylbladsbaserad spårning och frånkopplade verktyg med ett enhetligt system som hanterar lagernivåer, komponentkataloger, stycklistor, leverantörsinformation, inköpsorder och försäljningsorder på ett och samma ställe. Byggd med ett rent REST API och en utbyggbar plugin-arkitektur, passar den in i befintliga ingenjörsarbetsflöden istället för att tvinga team att anpassa sig till den.
Att självhosta InvenTree på er VPS håller er komponentdatabas, leverantörsprissättning och produktionsstycklistor på infrastruktur ni kontrollerar – särskilt viktigt för hårdvaruprojekt och tillverkare som behandlar data för komponentanskaffning som proprietär.
Viktiga funktioner i InvenTree
Materiallista
Definiera flernivå-BOM:ar för komplexa sammansättningar, med automatisk lagerallokering och bristberäkningar för att noggrant planera produktionsserier.
Lagerspårning
Spåra lagersaldon över flera lagringsplatser, med fullständig rörelsehistorik och varningar vid lågt lagersaldo för varje artikel.
Leverantörshantering
Bifoga leverantörs- och tillverkarlänkar till varje del, inklusive prisnivåer, ledtider och minsta beställningskvantiteter för direkt inköpsjämförelse.
Inköpsordrar
Skapa och spåra inköpsorder från skapande till leverans, med automatiska lageruppdateringar så snart inkommande leveranser anländer.
REST API och insticksmoduler
Ett komplett REST API och plugin-system ansluter InvenTree till streckkodsläsare, etikettskrivare, ERP-system och anpassade automatiseringsflöden.
Försäljningsorder
Hantera kundorder och tilldela lager för leverans, och se till att försäljning och lager är synkroniserade utan ett separat orderhanteringsverktyg.
Varför köra InvenTree på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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