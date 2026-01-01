InvenTree är en webbaserad plattform för lager- och komponenthantering, byggd för ingenjörs- och tillverkningsteam. Den ersätter kalkylbladsbaserad spårning och frånkopplade verktyg med ett enhetligt system som hanterar lagernivåer, komponentkataloger, stycklistor, leverantörsinformation, inköpsorder och försäljningsorder på ett och samma ställe. Byggd med ett rent REST API och en utbyggbar plugin-arkitektur, passar den in i befintliga ingenjörsarbetsflöden istället för att tvinga team att anpassa sig till den.

Att självhosta InvenTree på er VPS håller er komponentdatabas, leverantörsprissättning och produktionsstycklistor på infrastruktur ni kontrollerar – särskilt viktigt för hårdvaruprojekt och tillverkare som behandlar data för komponentanskaffning som proprietär.