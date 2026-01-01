Creșteți veniturile și reputația agenției dvs.
Beneficii pentru parteneri care ajută agenția ta să crească
Câștigă comisioane recurente
Transformă fiecare recomandare în venituri continue. Câștigă 20% din recomandările noi și 10% din reînnoirile clienților, vânzări încrucișate și upgrade-uri.
Fii găsit în Directorul Agențiilor
Prezentați-vă agenția în Directorul de Agenții Hostinger și ajutați potențialii clienți să vă descopere serviciile.
Oferte exclusive de recomandare
Co-marketing cu Hostinger
20% reducere la găzduirea agenției
Începeți în trei pași
Aplicați într-un minut
Obțineți aprobarea
Crește și câștigă
Nu ne credeți doar pe cuvânt
„Sincer, ne referim la Hostinger ca referință pentru inginerii noștri atunci când oferă asistență.”
„Am putut gestiona găzduirea, numele de domeniu și certificatul SSL într-un singur loc, ceea ce a fost cu adevărat reconfortant.”
„Hostinger este cel mai bun furnizor de găzduire pe care l-am folosit vreodată. Asistența este uimitoare, iar prețurile sunt imbatabile.”
„Le-am recomandat clienților mei să migreze la Hostinger. Totul este ușor și apar funcții noi tot timpul.”
„Datorită tabloului de bord simplu al Hostinger, putem gestiona singuri site-ul nostru WordPress.”
„Sincer, ne referim la Hostinger ca referință pentru inginerii noștri atunci când oferă asistență.”
„Am putut gestiona găzduirea, numele de domeniu și certificatul SSL într-un singur loc, ceea ce a fost cu adevărat reconfortant.”
„Hostinger este cel mai bun furnizor de găzduire pe care l-am folosit vreodată. Asistența este uimitoare, iar prețurile sunt imbatabile.”
„Le-am recomandat clienților mei să migreze la Hostinger. Totul este ușor și apar funcții noi tot timpul.”
„Datorită tabloului de bord simplu al Hostinger, putem gestiona singuri site-ul nostru WordPress.”
Întrebări frecvente despre programul de parteneriat
Cine poate aplica?
Programul este deschis profesioniștilor web care oferă servicii altora — freelanceri, agenții web și agenții de marketing sunt toți bineveniți. Sunteți în Acces Timpuriu și, pentru a fi aprobat, trebuie să îndepliniți toate cerințele următoare:
- Găzduiți peste 10 site-uri web pe Hostinger
- Aveți un site web profesional, existent, cu informații clare despre serviciile dvs.
- Utilizați o adresă de e-mail de serviciu care să corespundă domeniului companiei dvs. (Gmail, Yahoo și alți furnizori generici nu sunt acceptați)
- Aveți un nume de companie verificabil printr-o prezență web de bază
- Trimiteți o descriere autentică a companiei, necopiată din altă parte
- Nu aveți antecedente de suspendare pentru abuz pe Hostinger
- Operați pe o piață pe care Hostinger nu a exclus-o în mod explicit
Cum mă alătur?
Pentru a aplica, trebuie să accesați hPanel → Agency Hub → Partner Program. Cererile sunt revizuite înainte de aprobare.
Cum diferă acest lucru de Programul de recomandări?
Programul de Parteneriat este o relație mai profundă, pe termen lung. Beneficiezi de un profil public, clienți potențiali și beneficii care cresc pe măsură ce aduci mai mulți clienți la Hostinger.
Ce beneficii primesc partenerii?
- Posibilitatea de a fi listat în Directorul Agențiilor
- Comisioane recurente pentru vânzări încrucișate și reînnoiri, nu doar pentru prima achiziție
- Lead-uri primite livrate în tabloul de bord al Hub-ului Agențiilor
- Pagină de destinație pentru recomandări co-branding și cupoane de recomandare
- Oferte exclusive de recomandare pentru clienții pe care îi aduci
- 20% reducere la găzduirea agenției pentru achiziții noi
- O insignă de partener pentru propriul site web
- Asistență tehnică prioritară
Este Hostinger implicat în munca pe care o fac pentru un client?
Nu. Prețul, domeniul de aplicare și livrarea sunt stabilite între dumneavoastră și client.
Cum urmăresc clienții recomandați și comisioanele?
Partenerii aprobați primesc un tablou de bord dedicat recomandărilor în hPanel (Agency Hub → Referințe → Câștigurile mele → Clienți). Acesta afișează toți clienții recomandați, cu detalii despre comisioane — calificați, aprobați, produse recomandate și istoricul complet al evenimentelor — disponibile făcând clic pe fiecare client.
Există o cerință minimă de activitate pentru a rămâne partener?
Da. Pentru a vă menține statutul de Partener, trebuie să recomandați către Hostinger venituri de cel puțin 100 USD prin intermediul Programului de Recomandare. Dacă nu atingeți acest prag, contul dvs. riscă să fie eliminat din program.
Pot părăsi programul?
Da, oricând, prin intermediul Agency Hub din hPanel. Profilul directorului dvs. este eliminat și clienții potențiali care intră în contact se opresc.