Programul de parteneriat Hostinger

Creșteți veniturile și reputația agenției dvs.

Fii descoperit în directorul agențiilor Hostinger
Câștigă comisioane recurente la reînnoirile clienților tăi
Construiește încredere cu o insignă de partener Hostinger
Aplică acum
Creșteți veniturile și reputația agenției dvs.

Beneficii pentru parteneri care ajută agenția ta să crească

Câștigă mai mult

Câștigă comisioane recurente

Transformă fiecare recomandare în venituri continue. Câștigă 20% din recomandările noi și 10% din reînnoirile clienților, vânzări încrucișate și upgrade-uri.

Câștigă comisioane recurente
Creșteți numărul de clienți

Fii găsit în Directorul Agențiilor

Prezentați-vă agenția în Directorul de Agenții Hostinger și ajutați potențialii clienți să vă descopere serviciile.

Fii găsit în Directorul Agențiilor

Oferte exclusive de recomandare

Obține cupoane exclusive de recomandare pe care le poți distribui clienților pe care îi aduci la Hostinger.

Co-marketing cu Hostinger

Obțineți o pagină de recomandare cu branding comun pentru a o partaja cu potențialii clienți și a ajuta la generarea de conversii.

20% reducere la găzduirea agenției

Plătește mai puțin pentru găzduire prin agenție cu o reducere exclusivă de 20% pentru parteneri.
Cum funcționează

Începeți în trei pași

01

Aplicați într-un minut

Conectează-te la contul tău Hostinger, accesează Agency Hub și finalizează pașii de înregistrare în Programul de parteneriat.
02

Obțineți aprobarea

Echipa noastră de parteneri examinează cererea ta și te ajută să te înscrii rapid, de obicei în termen de două zile lucrătoare.
03

Crește și câștigă

Începe să câștigi comisioane recurente, obține insigna de Partener Hostinger și aplică pentru a fi inclus în Directorul Agențiilor.
Construiește încredere

Arată-le clienților că ești un partener Hostinger de încredere

Obțineți verificarea oficială de către Hostinger
Afișați insigna pe site-ul dvs. web
Oferă clienților potențiali mai multă încredere în agenția ta
Aplică acum
Arată-le clienților că ești un partener Hostinger de încredere

Nu ne credeți doar pe cuvânt

Vezi ce spun clienții din întreaga lume despre experiența lor cu Hostinger.

„Sincer, ne referim la Hostinger ca referință pentru inginerii noștri atunci când oferă asistență.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofondatorii Nohma

„Am putut gestiona găzduirea, numele de domeniu și certificatul SSL într-un singur loc, ceea ce a fost cu adevărat reconfortant.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Fierar

„Hostinger este cel mai bun furnizor de găzduire pe care l-am folosit vreodată. Asistența este uimitoare, iar prețurile sunt imbatabile.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Expert în marketing

„Le-am recomandat clienților mei să migreze la Hostinger. Totul este ușor și apar funcții noi tot timpul.”

Anna Franques

Anna Franques

Designer și dezvoltator digital

„Datorită tabloului de bord simplu al Hostinger, putem gestiona singuri site-ul nostru WordPress.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Proprietar de afacere

„Sincer, ne referim la Hostinger ca referință pentru inginerii noștri atunci când oferă asistență.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofondatorii Nohma

„Am putut gestiona găzduirea, numele de domeniu și certificatul SSL într-un singur loc, ceea ce a fost cu adevărat reconfortant.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Fierar

„Hostinger este cel mai bun furnizor de găzduire pe care l-am folosit vreodată. Asistența este uimitoare, iar prețurile sunt imbatabile.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Expert în marketing

„Le-am recomandat clienților mei să migreze la Hostinger. Totul este ușor și apar funcții noi tot timpul.”

Anna Franques

Anna Franques

Designer și dezvoltator digital

„Datorită tabloului de bord simplu al Hostinger, putem gestiona singuri site-ul nostru WordPress.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Proprietar de afacere

Întrebări frecvente despre programul de parteneriat

Găsește răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre Programul de parteneriat Hostinger.

Programul este deschis profesioniștilor web care oferă servicii altora — freelanceri, agenții web și agenții de marketing sunt toți bineveniți. Sunteți în Acces Timpuriu și, pentru a fi aprobat, trebuie să îndepliniți toate cerințele următoare:

  • Găzduiți peste 10 site-uri web pe Hostinger
  • Aveți un site web profesional, existent, cu informații clare despre serviciile dvs.
  • Utilizați o adresă de e-mail de serviciu care să corespundă domeniului companiei dvs. (Gmail, Yahoo și alți furnizori generici nu sunt acceptați)
  • Aveți un nume de companie verificabil printr-o prezență web de bază
  • Trimiteți o descriere autentică a companiei, necopiată din altă parte
  • Nu aveți antecedente de suspendare pentru abuz pe Hostinger
  • Operați pe o piață pe care Hostinger nu a exclus-o în mod explicit

Pentru a aplica, trebuie să accesați hPanel → Agency Hub → Partner Program. Cererile sunt revizuite înainte de aprobare.

Programul de Parteneriat este o relație mai profundă, pe termen lung. Beneficiezi de un profil public, clienți potențiali și beneficii care cresc pe măsură ce aduci mai mulți clienți la Hostinger.

  • Posibilitatea de a fi listat în Directorul Agențiilor
  • Comisioane recurente pentru vânzări încrucișate și reînnoiri, nu doar pentru prima achiziție
  • Lead-uri primite livrate în tabloul de bord al Hub-ului Agențiilor
  • Pagină de destinație pentru recomandări co-branding și cupoane de recomandare
  • Oferte exclusive de recomandare pentru clienții pe care îi aduci
  • 20% reducere la găzduirea agenției pentru achiziții noi
  • O insignă de partener pentru propriul site web
  • Asistență tehnică prioritară

Nu. Prețul, domeniul de aplicare și livrarea sunt stabilite între dumneavoastră și client.

Partenerii aprobați primesc un tablou de bord dedicat recomandărilor în hPanel (Agency Hub → Referințe → Câștigurile mele → Clienți). Acesta afișează toți clienții recomandați, cu detalii despre comisioane — calificați, aprobați, produse recomandate și istoricul complet al evenimentelor — disponibile făcând clic pe fiecare client.

Da. Pentru a vă menține statutul de Partener, trebuie să recomandați către Hostinger venituri de cel puțin 100 USD prin intermediul Programului de Recomandare. Dacă nu atingeți acest prag, contul dvs. riscă să fie eliminat din program.

Da, oricând, prin intermediul Agency Hub din hPanel. Profilul directorului dvs. este eliminat și clienții potențiali care intră în contact se opresc.

Deveniți un partener de încredere

Aplică în Programul de Parteneri Hostinger și descoperă noi modalități de a atrage clienți, de a câștiga comisioane recurente și de a-ți construi credibilitatea.

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