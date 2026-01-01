Alojamiento V0.dev

Implementa aplicaciones creadas con vO.dev en minutos.

Dominio gratis por 1 año
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SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento v0.dev

Un precio mensual, sin cargos ocultos.

Implementa tu aplicación vO.dev con total confianza en el alojamiento fiable de Vercel. Obtén un rendimiento rápido, una infraestructura segura y el soporte que necesitas para desarrollar sin preocupaciones, todo ello respaldado por nuestra garantía de reembolso de 30 días.
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Business
Más herramientas y poder para crecer
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MXN58.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desde el prototipo de vO.dev hasta el sitio web en producción, rápido.

Lleva los proyectos que creas con vO.dev del prototipo a la producción sin necesidad de modificar tu infraestructura. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar la aplicación basada en tus maquetas de interfaz de usuario, de modo que tu código pasa de las pruebas locales a un entorno en producción con una configuración mínima. Una vez en línea, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para Node.js, con escalado y disponibilidad gestionados automáticamente. Dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el producto que tus usuarios realmente ven.
Alojamiento v0.dev

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento V0.dev

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de V0.dev.
El alojamiento v0.dev es una configuración para desplegar aplicaciones creadas con v0.dev en Vercel. Ofrece despliegue gestionado, escalado automático y flujos de trabajo sencillos basados en Git.
El alojamiento VPS te proporciona un servidor virtual que tú mismo gestionas. El alojamiento v0.dev en Vercel es totalmente gestionado, por lo que no tienes que preocuparte por la configuración, las actualizaciones ni el escalado del servidor.
Sí. Puedes conectar un repositorio privado de GitHub e implementarlo de forma segura a través de Vercel. El acceso se mantiene controlado mediante los permisos de tu proveedor de Git.
Los planes de Vercel incluyen límites de uso para el ancho de banda, el tiempo de compilación y la ejecución sin servidor. Si los supera, se le facturará el uso adicional según su plan.
Sí. En la mayoría de los casos, puedes conectar tu repositorio, revisar las variables de entorno e implementar. Si es necesario, puedes cambiar tu dominio y actualizar el DNS después de la configuración.

Nos importa tu privacidad

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