Alojamiento de Sveltekit

Implementa aplicaciones SvelteKit en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento de Sveltekit

Planes de alojamiento SvelteKit claros, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación SvelteKit con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Pruébala sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que SvelteKit escala

Implementa tu aplicación SvelteKit en un alojamiento Node.js sin trabajo adicional. Sube tu código y Hostinger se encarga de la compilación y la parte del servidor de tu proyecto, garantizando que tus rutas, endpoints y páginas renderizadas funcionen correctamente. Tu aplicación permanece en una infraestructura administrada diseñada para Node.js, con la confiabilidad y la capacidad necesarias para gestionar el crecimiento sin necesidad de un mantenimiento constante del servidor. Esto te ofrece un camino más sencillo desde el desarrollo local hasta la producción, y más tiempo para centrarte en las funcionalidades que ven tus usuarios.
Alojamiento de Sveltekit

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Sveltekit

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Sveltekit.
El alojamiento de SvelteKit implica ejecutar tu aplicación SvelteKit en un servidor que pueda ejecutar su entorno de ejecución Node.js y sus rutas del lado del servidor. Esto es importante porque el alojamiento estático por sí solo no es suficiente si tu aplicación utiliza renderizado del lado del servidor (SSR), endpoints o acciones del servidor.
Con un VPS, usted mismo instala y mantiene Node.js, un gestor de procesos, TLS, actualizaciones y seguridad. Con el alojamiento gestionado de SvelteKit, la capa de ejecución se gestiona automáticamente, por lo que usted se encarga de desplegar la aplicación en lugar de administrar el servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Las actualizaciones se pueden desplegar automáticamente al enviar los cambios.
Si tu aplicación supera los recursos incluidos en el plan, es posible que necesites actualizar a un plan superior. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales, pero un uso elevado y sostenido requiere más recursos.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio y despliégalo en Hostinger. Si vienes de otro proveedor de hosting, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio, y luego prueba el renderizado del lado del servidor (SSR) y las rutas tras el primer despliegue.

Nos importa tu privacidad

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