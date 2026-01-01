Alojamiento de libros de cuentos

Implementa aplicaciones creadas con Storybook en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de cuentos de hadas

Un único precio, sin cargos ocultos.

Aloja tus aplicaciones Storybook con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
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-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
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MXN58.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envío de proyectos construidos por Storybook con facilidad

Implementa tu proyecto Storybook con una configuración que simplifica el flujo de trabajo. Sube tu código y el alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una ruta clara desde las compilaciones locales hasta un sitio de documentación en vivo o un entorno de pruebas de componentes, sin necesidad de configuración adicional del servidor. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para la confiabilidad, lo que garantiza actualizaciones predecibles y facilita la gestión de picos de tráfico. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento de la implementación y más tiempo para perfeccionar los componentes de la interfaz de usuario que tu equipo necesita.
alojamiento de cuentos de hadas

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre cómo alojar un libro de cuentos

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Storybook.
El alojamiento de Storybook implica desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Storybook en un entorno en vivo donde los usuarios puedan acceder a él. Esto es importante porque las vistas previas locales no son suficientes para la producción, las pruebas o para compartir una versión estable con tu equipo.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node, el supervisor de procesos y las actualizaciones. Con nuestro alojamiento Node.js, nos encargamos de todo, para que pueda centrarse en la aplicación basada en Storybook en lugar de en el mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Puedes seguir subiendo actualizaciones a GitHub y volver a desplegar desde el mismo repositorio.
Existen límites en los planes, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizarla. No ocultamos cargos adicionales por exceso de uso tras facturaciones sorpresa por solicitud, pero te recomendamos revisar los recursos del plan antes de lanzarlo a gran escala.
Conecta tu repositorio Git existente o sube el proyecto, configura el comando de inicio de Node.js y las variables de entorno, y luego despliega. Si estás migrando desde un entorno local, asegúrate de que la aplicación se ejecute en modo de producción y que se incluyan todos los pasos de compilación.

Nos importa tu privacidad

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