Alojamiento de software

Implementa aplicaciones creadas con Softr en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento más suave

Precios mensuales sencillos, sin cargos ocultos.

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Softr en un alojamiento web fiable y diseñado para producción. Pruébalo con total confianza, respaldado por nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De Softr a aplicaciones en vivo, más rápido.

Lleva las aplicaciones y sitios web que crees en Softr desde el prototipo hasta la producción sin necesidad de modificar tu infraestructura. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar tu proyecto, para que tu lógica personalizada y tus API se publiquen con una configuración mínima. Una vez que tu aplicación esté en línea, la infraestructura administrada mantiene la estabilidad del entorno de ejecución a medida que aumenta el tráfico. Obtendrás un tiempo de actividad confiable, capacidad de escalabilidad y menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor.
alojamiento más suave

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre alojamiento web Softr

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento web de Softr.
El alojamiento Softr implica desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Softr en un servidor en producción donde los usuarios pueden acceder a él. Esto es importante porque el alojamiento en producción gestiona el tiempo de actividad, la configuración en tiempo de ejecución y el acceso a tu aplicación fuera de tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en el proyecto Softr en lugar de en la administración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Puedes descargar las actualizaciones del repositorio sin que el código se haga público.
Sí, cada plan tiene límites de recursos, y si tu aplicación los supera, es posible que necesites actualizarlo. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico o consumo de recursos elevado y sostenido puede requerir un plan superior.
Conecta tu código fuente existente a Git o súbelo, y luego configura Hostinger para que apunte al punto de entrada de la aplicación y a las variables de entorno. Si estás migrando desde otro servidor, puedes migrar el mismo proyecto Node.js con cambios mínimos en el código.

Nos importa tu privacidad

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