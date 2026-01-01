De Softr a aplicaciones en vivo, más rápido.

Lleva las aplicaciones y sitios web que crees en Softr desde el prototipo hasta la producción sin necesidad de modificar tu infraestructura. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar tu proyecto, para que tu lógica personalizada y tus API se publiquen con una configuración mínima. Una vez que tu aplicación esté en línea, la infraestructura administrada mantiene la estabilidad del entorno de ejecución a medida que aumenta el tráfico. Obtendrás un tiempo de actividad confiable, capacidad de escalabilidad y menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor.