Alojamiento de React Router

Implementa aplicaciones React Router en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de enrutador React

Precios sencillos para el alojamiento de React Router

Aloja tu aplicación React Router en una infraestructura fiable diseñada para producción. Implementa con confianza y, si no es lo que buscas, nuestra garantía de reembolso de 30 días te cubre las espaldas.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aplicaciones de React Router que se mantienen rápidas

Implementa tu aplicación React Router con una configuración que se adapte a tu flujo de trabajo actual. Sube tu código a un servidor Node.js y ejecuta tus rutas, cargadores y lógica del servidor sin configuración adicional, facilitando así la transición del desarrollo local a producción. Tu aplicación permanece en una infraestructura gestionada, diseñada para manejar el tráfico y garantizar una conexión fiable. Esto reduce las tareas de implementación y te permite dedicar más tiempo a la interfaz de usuario, el flujo de datos y las mejoras del producto.
alojamiento de enrutador React

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de React Router

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de React Router.
El alojamiento de React Router implica desplegar la aplicación React que utiliza React Router para que pueda ejecutarse en producción y dar servicio a usuarios reales. Esto es importante porque el enrutamiento del lado del cliente requiere un servidor compatible con Node.js que pueda servir la aplicación correctamente tanto al cargar como al actualizar URLs.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node, la configuración de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, nosotros nos encargamos de todo el trabajo del servidor, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en el mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y luego implementa desde la rama que desees. Puedes obtener actualizaciones desde GitHub sin necesidad de hacer público el repositorio.
Sí, los planes de alojamiento tienen límites de recursos definidos, y si tu aplicación los supera, es posible que necesites actualizar tu plan. No hay cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero un uso elevado y sostenido puede requerir un plan superior.
Sube la aplicación a GitHub o importa tu repositorio existente, luego conéctala a Hostinger e implementa. Si vienes de otro proveedor de hosting, configura los ajustes de compilación e inicio para que apunten a la aplicación Node.js actual y verifica las variables de entorno antes de publicarla.

Nos importa tu privacidad

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