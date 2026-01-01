Alojamiento de paquetes

Implementa aplicaciones creadas con Parcel más rápido en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de paquetes

Precios sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tus aplicaciones creadas con Parcel con total confianza en un alojamiento Node.js fiable. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

El envío de paquetes se realiza más rápido

Lleva el código que empaquetas con Parcel desde compilaciones locales a despliegues en producción sin modificar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger facilita la puesta en producción de tu aplicación, permitiéndote lanzar el proyecto con menos pasos de configuración y despliegue. Una vez en línea, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para cargas de trabajo Node.js, con disponibilidad y escalabilidad garantizadas a medida que aumenta el tráfico. Dedica menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el código y las funcionalidades importantes.
alojamiento de paquetes

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de paquetes

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Parcel.
El alojamiento de Parcel consiste en desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Parcel en un servidor en vivo para que los usuarios puedan acceder a él. Esto es importante porque tu proyecto necesita un entorno de ejecución, gestión de procesos y acceso a la red fuera de tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, las actualizaciones del sistema operativo, la versión de Node y la configuración de la implementación. Con nuestro alojamiento Node.js, el entorno se gestiona por usted, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar del mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Luego podrás descargar las actualizaciones desde Git, igual que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos definidos, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar tu plan para evitar cargos adicionales inesperados. Si el tráfico se vuelve constante o consume muchos recursos, es mejor cambiar a un plan superior antes de que el rendimiento disminuya.
Sube tu proyecto a GitHub o cárgalo desde tu entorno local, luego conecta el repositorio y configura los comandos de compilación e inicio. Si estás migrando desde otro servidor, mantén la misma versión de Node.js y las mismas variables de entorno para simplificar la configuración.

Nos importa tu privacidad

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