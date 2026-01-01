Diseñado para la forma en que Nuxt escala

Implementa tu aplicación Nuxt en el alojamiento Node.js de Hostinger sin configuración adicional. Sube tu código y tu proyecto se ejecutará en un entorno Node.js compatible con renderizado del lado del servidor, rutas API y el flujo de compilación que tu stack requiere. Tu aplicación seguirá siendo fácil de administrar a medida que aumente el tráfico, con la disponibilidad y los recursos necesarios para soportar un uso real. Esto te ofrece una transición directa del desarrollo a la producción, con menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor.