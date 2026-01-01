Alojamiento Nuxt

Implementa aplicaciones Nuxt en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento Nuxt

Precios de alojamiento Nuxt sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Nuxt con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Nuxt escala

Implementa tu aplicación Nuxt en el alojamiento Node.js de Hostinger sin configuración adicional. Sube tu código y tu proyecto se ejecutará en un entorno Node.js compatible con renderizado del lado del servidor, rutas API y el flujo de compilación que tu stack requiere. Tu aplicación seguirá siendo fácil de administrar a medida que aumente el tráfico, con la disponibilidad y los recursos necesarios para soportar un uso real. Esto te ofrece una transición directa del desarrollo a la producción, con menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor.
Alojamiento Nuxt

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Nuxt

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Nuxt.
El alojamiento de Nuxt es un entorno de producción para ejecutar aplicaciones Nuxt, que incluye el entorno de ejecución Node.js y la configuración de despliegue necesarios. Esto es importante porque el alojamiento de archivos estáticos por sí solo no cubre la renderización del lado del servidor, las rutas de la API ni otras funcionalidades del servidor que pueda utilizar tu aplicación Nuxt.
Con el alojamiento VPS tradicional, usted mismo gestiona el servidor, las actualizaciones del sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos y la seguridad. Con nuestro alojamiento Nuxt, nos encargamos de esa infraestructura, para que pueda implementar y ejecutar la aplicación sin tener que mantener una pila de servidores completa.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y elige la rama que deseas implementar. Después, podrás implementar actualizaciones a partir de nuevos pushes, igual que con un repositorio público.
El tráfico está limitado por los recursos de tu plan, así que si tu aplicación Nuxt supera dichos recursos, es posible que necesites actualizarlo. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico elevado y sostenido puede requerir un plan superior.
Puedes migrar una aplicación Nuxt subiendo el proyecto a GitHub, conectando el repositorio y desplegándola en Hostinger. Si ya tienes una aplicación en producción en otro lugar, simplemente copia el mismo código fuente y actualiza las variables de entorno o la configuración de compilación según sea necesario.

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.